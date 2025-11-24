Point sur le projet de plan de redressement et organisation d’un webinaire

• Le projet de plan de redressement de Poxel est finalisé :

o Objectifs principaux :

- accélérer les activités de développement commercial et de recherche de partenariats pour Imeglimine en dehors du Japon, PXL 770 et PXL 065,

- réduire fortement des coûts de la Société, et

- apurer le passif de la Société.

o Il a été élaboré avec le soutien de son partenaire financier historique IPF.

o IPF et IRIS se sont engagés à mettre à disposition de la Société de nouveaux financements pour un montant maximal de 11,25 millions d’euros (y compris les montants tirés durant la période d’observation) pour la redresser.

o Le projet de plan demeure soumis à la décision du tribunal des activités économiques de Lyon.

• Pour rappel, les actionnaires seront réunis en assemblée générale annuelle le 11 décembre 2025, afin d’approuver notamment :

o les comptes annuels et consolidés 2024 de Poxel,

o la cotation du titre Poxel sur Euronext Growth, et

o les délégations relatives aux opérations sur le capital visant à réaliser :

- une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ouverte à tous les actionnaires,

- une augmentation de capital réservée à IPF, et

- permettre le nouveau Financement IRIS.

• La mise en œuvre de ces différents financements et opérations sur le capital constituent la condition essentielle du plan de redressement permettant de maintenir l’activité de Poxel et d’éviter une liquidation judiciaire.