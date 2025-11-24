 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 048,50
+0,74%
Indices
Chiffres-clés

Point sur le projet de plan de redressement et organisation d’un webinaire
information fournie par Boursorama CP 24/11/2025 à 07:50

• Le projet de plan de redressement de Poxel est finalisé :
o Objectifs principaux :
- accélérer les activités de développement commercial et de recherche de partenariats pour Imeglimine en dehors du Japon, PXL 770 et PXL 065,
- réduire fortement des coûts de la Société, et
- apurer le passif de la Société.
o Il a été élaboré avec le soutien de son partenaire financier historique IPF.
o IPF et IRIS se sont engagés à mettre à disposition de la Société de nouveaux financements pour un montant maximal de 11,25 millions d’euros (y compris les montants tirés durant la période d’observation) pour la redresser.
o Le projet de plan demeure soumis à la décision du tribunal des activités économiques de Lyon.
• Pour rappel, les actionnaires seront réunis en assemblée générale annuelle le 11 décembre 2025, afin d’approuver notamment :
o les comptes annuels et consolidés 2024 de Poxel,
o la cotation du titre Poxel sur Euronext Growth, et
o les délégations relatives aux opérations sur le capital visant à réaliser :
- une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ouverte à tous les actionnaires,
- une augmentation de capital réservée à IPF, et
- permettre le nouveau Financement IRIS.
• La mise en œuvre de ces différents financements et opérations sur le capital constituent la condition essentielle du plan de redressement permettant de maintenir l’activité de Poxel et d’éviter une liquidation judiciaire.

Valeurs associées

POXEL
0,2300 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BIOMERIEUX : Retour possible sur les supports
    BIOMERIEUX : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 24.11.2025 08:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • EMEIS : La tendance baissière peut reprendre
    EMEIS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.11.2025 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • ELIS SA : La situation technique est plutôt incertaine
    ELIS SA : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 24.11.2025 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : La consolidation peut se poursuivre
    KLEPIERRE : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 24.11.2025 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank