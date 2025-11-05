Point sur le projet de plan de redressement et convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.
LYON, France, le 5 novembre 2025 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, notamment metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) et les maladies métaboliques rares (la « Société »), fait le point sur son projet de plan de redressement et confirme la convocation d’une assemblée générale.
