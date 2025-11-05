 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 038,00
-0,50%
Indices
Chiffres-clés

Point sur le projet de plan de redressement et convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires
information fournie par Boursorama CP 05/11/2025 à 07:30

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.

LYON, France, le 5 novembre 2025 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, notamment metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) et les maladies métaboliques rares (la « Société »), fait le point sur son projet de plan de redressement et confirme la convocation d’une assemblée générale.

Valeurs associées

POXEL
0,3290 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank