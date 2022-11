Point sur l’activité d’EVS pour le 3ème trimestre 2022

Publication le 17 november 2022, avant l’ouverture des marchés

Information réglementée et privilégée – Communiqué de presse sur les résultats trimestriels

EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

Points sur résultats de l’activité du 3 ème trimestre d’EVS

Liège, Belgique, le 17 novembre 2022

Une forte performance commercial e comme levier de croissance

Les prises de commandes record et les ventes sécurisées continuent de confirmer la trajectoire de croissance de l'entreprise.

Faits Marquants

Les prises de commandes confirment la trajectoire de croissance d'EVS. Même hors contrat ‘Big Tech 2022’, la croissance est de +39,0% (BER non pris en compte). De plus, les prises de commandes pour 2022 sont fortes dans toutes les régions.

Contrat ‘Big Tech 2022’, un jalon dans l'histoire d'EVS, signé en août 2022.

Notre chiffre d’affaires sécurisé* nous permet de relever nos prévisions de chiffre d’affaires pour 2022 dans une fourchette de 145 à 150 millions d’euros, ce qui représente la tranche haute des prévisions précédemment communiquées de 140 à 150 millions d’euros.

Nos prévisions de croissance des OPEX restent inchangées, avec une croissance prévue entre 12 et 15 %.

*chiffre d’affaires sécurisé inclut les revenus déjà reconnus ainsi que les commandes en cours qui seront reconnues comme revenus en 2022

C omment aire s

Serge Van Herck, CEO , comment e :

“ Je suis heureux de confirmer que nos résultats au troisième trimestre conf ortent nos attentes de croissance de chiffre d’affaires pour l'ensemble de l'année 2022. N o tre bonne anticipation et prises de commandes ayant permi de résoudre la plupart des défis de notre chaîne d'approvisionnement cette année , nous sommes aujourd’hui confiant s pour confirmer un e augmentation de nos prévisions de chiffre d’affaires pour 2022 dans une fourchette de 145 à 150 millions d'euros . Cela représentera un nouveau record pour EVS.

Avec la signature de notre plus gros contrat à ce jour, nous sommes fiers de dire que nous avons ajouté une nouvelle étape dans l'histoire d'EVS. Ce "Big Tech Contract 2022" représente un contrat de 10 ans d'une valeur de plus de 50 millions USD avec un des grands acteurs prestataires de services de production basée aux États-Unis. Cet accord comprend la livraison de la solution LiveCeption® de production en direct, de re diffusions et de temps forts d'EVS, associée à un accord de s niveau x de service s (SLA) à long terme. Il offre également à notre client de multiples avantages, notamment l'accès à nos dernières innovations technologiques et mises à niveau pour sa base installée, des dépenses opérationnelles prévisibles, avec une répartition des dépenses d'investissement dans le temps, un moyen simple de planifier une expansion future et un niveau de service (SLA) premium. L'accord intervient alors que les grandes entreprises technologiques et leurs plateformes numériques intensifient la concurrence avec les réseaux linéaires pour sécuriser le contenu sportif en direct en dépensant des milliards de dollars pour acquérir les droits médias des ligues sportives professionnelles les plus prestigieuses d'Amérique du Nord.

Les commentaires positifs et encourageants que nous avons reçus de nos clients et partenaires commerciaux lors de notre participation au salon IBC à Amsterdam au début du mois de septembre nous donnent une confiance supplémentaire dans le fait que nous leur fournissons les bonnes solutions et services pour continuer à satisfaire leur s besoins actuels et futurs en terme s de production vidéo en direct . Notre approche ‘ EVS Balanced Computing ’ (une stratégie de combinaison équilibrée de services « sur site » et « dans le cloud ») répond clairement aux besoins et attentes spécifiques de nombreux clients LSP (Live Service Providers) et LAB (Live Audience Business) à travers le monde.

Je suis particulièrement fier de dire que nos efforts en matière de RSE se sont traduits par une première reconnaissance importante. EVS a reçu une médaille d'argent pour ses performances en matière de développement durable d'EcoVadis, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'évaluations de la durabilité des entreprises, plaçant EVS dans le 88 ème centile. Leur méthodologie couvre sept indicateurs de gestion, à travers 21 critères de durabilité, dans quatre thèmes (environnement, travail et droits de l' H omme, éthique et achats durables). Il est basé sur des normes de pointe, telles que Global Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact (UNGC) et ISO 26000, et est supervisé par un comité scientifique international. La note est basée sur nos p rocédures EVS , nos actions et nos résultats, ainsi que sur les contributions de professionnels tiers et de parties prenantes externes.

Dans l'ensemble, je continue d'être prudemment optimiste quant à notre futur . Alors que les conditions économiques du marché restent très difficiles avec une inflation élevée, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et la guerre en Ukraine, j'ai le sentiment que nos clients apprécient de plus en plus la fiabilité, la performance et l'innovation de nos solutions et services. Cela représente une base solide pour notre croissance future . ”

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, a déclaré :

“ Nous poursuivons notre trajectoire de croissance, avec de s résultats solides en termes d’ entrées de commandes et de chiffre d’affaires , deux moteurs majeurs soutenant notre potentiel futur. Notre position de chiffre d’affaires sécurisé renforce notre capacité à réaliser une croissance en 2022. En conséquence, nous relev ons nos prévisions de chiffre d’affaires pour 2022 dans une fourchette de 145 à 150 millions d'euros, ce qui représente la tranche haute des prévisions précédemment communiquées de 140 à 150 millions d'euros . La planification de la production pour le dernier trimestre de l'année est très chargée, mais presque tous les composants ont été réceptionné s .

En octobre 2022, nous avons lancé un nouveau système gestion centralisée ERP. Ce nouvel ERP permettra plus de flexibilité dans nos processus et sera une pierre angulaire pour soutenir nos ambitions de croissance (y compris les futures acquisitions). La mise en service a été un succès, sans interruption majeure de l'activité. Nous fonctionnons toujours dans un mode ‘ hyper- care ’ pour nous assurer que les problèmes so ie nt résolus. Notre priorité au 4 ème trimestre est la production et la livraison des engagements envers nos clients .

Les dépenses d'exploitation évoluent conformément à nos attentes, affichant une augmentation par rapport à l'année dernière suite à l'inflation et au coût de l'énergie. En tant que tel, nous réitérons nos prévisions de croissance des OPEX sur l'ensemble de l'année dans une fourchette de 12 à 15 %. ”

Dyna m ique s de marché EVS et conquêtes de nouveaux clients

Les mêmes tendances qu’au premier semestre s'appliquent toujours au 3 ème trimestre 2022 en général en ce qui concerne les piliers du marché avec une modernisation continue du ‘Live Audience Business’ (LAB) et une mise à niveau des équipements des fournisseurs de services en direct. L'appétit pour les solutions LiveCeption, MediaCeption et MediaInfra se poursuit, alimentant le carnet de commandes.

Le contrat ‘Big Tech 2022’ est évidemment une réalisation majeure en tant que gage de confiance dans la pérennité de l'innovation EVS. C'est également une évolution importante qui montre que les fournisseurs de services en direct sont prêts à s'engager dans des accords de service à long terme. Cela apporte enfin une plus grande prévisibilité en termes de revenus pour EVS.

Après une foire commerciale du NAB couronné de succès en avril dernier, EVS a eu le plaisir de présenter la nouvelle gamme de solutions "en personne" à l'IBC en septembre avec une forte présence de clients clés des régions EMEA et APAC.

EVS a également préparé l'événement sportif majeur au Moyen-Orient prévu pour la fin de cette année.

Les frictions entre la chaîne d'approvisionnement électronique et la livraison des produits sont maîtrisées pour le reste de l'année.

Perspectives

Le chiffre d'affaires sécurisé pour 2022 au 30 septembre atteint 143,8 millions d'euros avec la répartition suivante :

Chiffre d'affaires sécurisé hors ‘Big Event Rental’ de 127,4 millions d'euros contre 111,9 millions d'euros à la même date l'an dernier, soit une croissance de +13,9%.

Chiffre d'affaires sécurisé pour le contrat ‘Big Tech 2022’ de 6,6 millions d'euros.

Chiffre d’affaires sécurisé pour ‘Big Event Rental’ de 9,2 millions d'euros, y compris un événement sportif international majeur au 4 ème trimestre 2022.





Grâce à un chiffre d’affaires sécurisé solide, nous sommes en mesure de relever nos prévisions de chiffre d’affaires pour 2022 dans une fourchette de 145 à 150 millions d'euros, ce qui représente la tranche haute des prévisions précédemment communiquées de 140 à 150 millions d'euros. En raison des conditions de livraison actuelles, nous prévoyons que seul un nombre limité de commandes qui seront clôturées au 4 ème trimestre 2022 généreront encore un impact sur les revenus au cours de cet exercice fiscal 2022.

Le carnet de commandes pour 2023 et au-delà affiche une croissance substantielle de +216%, également stimulé par notre contrat ‘Big Tech 2022’ de plus de 50 millions USD.

L'évolution de la marge brute montre une baisse en raison d'un changement dans le mix de solutions. La hausse des prix des composants se répercute à travers les augmentations de prix modélisées et annoncées en 2022.

Les dépenses opérationnelles continuent d'être étroitement surveillées : l'inflation et la hausse des prix de l'énergie nous obligent à être vigilants. Nous confirmons nos prévisions de croissance des OPEX sur l'ensemble de l'année dans une fourchette de 12 à 15 %.

Dividende intérimaire

Le Conseil d'administration a décidé de verser un dividende intérimaire de 0,50 EUR par action. La date de détachement du coupon Nr 33 est le 23 novembre 2022 et la date de paiement est le 25 novembre 2022.

Ce dividende intérimaire s'inscrit dans la politique globale de dividende pour 2022. Nous réitérons les attentes en matière de dividende pour l'année complète 2022 *,**:

En € p ar action par année fiscale 2022 Dividende de base 1,10 Dividende additionnel exceptionnel 0,50 Dividende total 1,60

* sous réserve des conditions du marché

** sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Calendrier d’entreprise

17 février 2023 : résultats du 2 ème semestre 2022 et de l’exercice complet 2022

16 m a i 2023: assemblée générale ordinaire

17 m a i 2023: résultats du premier trimestre 2023

18 août 2023 : résultats du premier semestre 2023

17 novembre 2023: résultats du troisième trimestre 2023

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'activité, la situation financière et les résultats d'exploitation d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont fondées sur les attentes ou convictions actuelles de la direction d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou performances réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont envisagés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont liés à l'évolution des technologies et des exigences du marché, à la concentration de l'entreprise sur un seul secteur, à la baisse de la demande pour les produits de l'entreprise et ceux de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire en temps voulu de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications, à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence, ce qui pourrait entraîner un écart important entre les résultats ou performances réels de l'entreprise et ceux qui sont envisagés dans les déclarations prospectives. EVS ne s'engage pas à publier des révisions de ces déclarations pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date du présent document ou la survenue d'événements imprévus.

À propos d’ EVS

EVS est un leader mondial de la technologie vidéo en direct destinée à la diffusion et à la production de nouve a ux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent les plus belles émotions. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous délivrons les images sportives en direct les plus captivantes, les émissions de divertissement les plus animées et les informations les plus récent e s à des milliards de téléspectateurs chaque jour – e t en temps réel.

La société, dont le siège est en Belgique, compte environ 600 employés répartis dans des bureaux en Europe, au Moyen-Ori e nt, en Asie et en Amérique du Nord. Elle vend et assure l'assistance technique dans plus de 100 pays. EVS est un e société anonyme cotée sur E u ronext Bruxelles – EVS, ISIN : BE0003820371.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.evs.com .

