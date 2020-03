[Point Marchés] - Coronavirus #4

Des banques centrales hyper-réactives



Olivier Guillou, Directeur de la gestion



Après la décision de la Reserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne (BCE) a emboité le pas et annonce un programme d'achat d'urgence de 750 milliards d'euros en cas de pandémie (PEPP).



Des décisions qui vont dans le bon sens :

1 - Un nouveau programme temporaire d'achat d'actifs de titres des secteurs privés et publics va être mis en place. Ceci afin de contrer les risques graves concernant la politique monétaire et les perspectives pour la zone Euro posés par l'épidémie de Coronavirus (COVID-19). Ce nouveau programme d'achat d'urgence en cas de pandémie disposera d'une enveloppe globale de 750 milliards d'euros. Les achats seront effectués jusque fin 2020 et comprendront toutes les catégories d'actifs éligibles au titre du programme d'achat d'actifs existant.