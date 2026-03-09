Point hebdomadaire sur les actions américaines : "R-oil-ed"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'édition de vendredi sans modification du texte, mise à jour du graphique)

9 mars - ** Le S&P 500 .SPX dégringole de 2% alors que les troubles au Moyen-Orient provoquent une flambée des prix du pétrole et ébranlent les économies et les marchés mondiaux .N

** Le Dow .DJI chute de 3 %, le Nasdaq Composite .IXIC glisse de 1,2 % ** En effet, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté pour commencer la semaine ** Et avec les valeurs de croissance qui s'annoncent boiteuses les investisseurs jouent la carte de la défense ** Le VIX monte en flèche, le S&P 500 glisse alors que le conflit alimente l'incertitude ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR augmente de 18 points de base pour atteindre environ 4,14 %, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début avril 2025. La guerre en Iran alimente les craintes inflationnistes , tandis qu'un faible rapport sur l'emploi brouille le tableau US/

** Presque tous les secteurs sont touchés: Les matériaux sont les plus touchés, tandis que seule l'énergie est dans le vert ** Les matériaux .SPLRCM ont fondu de 7,2%. Les mineurs de cuivre tels que Freeport-McMoRan FCX.N s'effondrent alors que les prix chutent en raison de l'augmentation des stocks du LME (London Metal Exchange) alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie Les mineurs d'or, dont Newmont NEM.N , chutent en raison de la hausse des rendements et de la vigueur du dollar, qui éclipsent la demande de valeur refuge

L'indice ARCA Gold BUGS .HUI s'effondre de 11,7 % et enregistre sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin 2021 ** Les biens de consommation de base .SPLRCS plongent de 4,9%. Le secteur recule alors que le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions politiques de la Fed Costco COST.O a augmenté vendredi après avoir dépassé les attentes au trimestre des fêtes , et signale des réductions de prix si les remboursements tarifaires se matérialisent; l'action termine la semaine en baisse de >1% Un point positif, Target TGT.N a augmenté après des perspectives optimistes sur les ventes à magasins comparables; le nouveau directeur général signale un redressement ** Les valeurs industrielles .SPLRCI s'affaiblissent de 4,1%. Les actions des compagnies aériennes chutent alors que l'escalade au Moyen-Orient déclenche le chaos des vols et la flambée du pétrole, et prolongent les baisses alors que les prix du brut étirent leurs gains

L'indice NYSE Arca Airline .XAL perd 14,5 % Cependant, les valeurs de défense , y compris Lockheed Martin LMT.N , RTX RTX.N et Northrop Grumman NOC.N grimpent à mesure que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'aggravent, et progressent vendredi alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie ** Communication Services .SPLRCL recule de 2,1%. A l'inverse, Trade Desk TTD.O enregistre un gain hebdomadaire de 23% après la publication d'un rapport selon lequel OpenAI a tenu des discussions préliminaires avec l'entreprise pour vendre des publicités ** Les valeurs financières .SPSY reculent de 1,8%. Les actions de Berkshire Hathaway BRKb.N ont chuté lundi en raison de la baisse des bénéfices du 4ème trimestre , affectées par la baisse des revenus d'assurance, la dépréciation d'Occidental Petroleum OXY.N . Elles ont augmenté jeudi après la reprise des rachats et la divulgation par le directeur général Greg Abel de ses propres achats . L'action termine tout de même la semaine en baisse de 1 % BlackRock BLK.N a chuté car son fonds phare de crédit privé a limité les rachats , ce qui pèse sur les autres gestionnaires d'actifs alternatifs

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a perdu ~3%, l'indice KBW des banques régionales .KRX a dégringolé de 2,7% D'un autre côté, Coinbase COIN.O , Robinhood HOOD.O se sont redressés alors que le bitcoin a dépassé les 70 000 $ ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en baisse de 1,4%. Les noms liés aux voyages comme Norwegian Cruise Line

NCLH.N et Carnival Corp CCL.N ont sombré en raison de l'escalade au Moyen-Orient ** Tech .SPLRCT en baisse de 0,4%. Broadcom AVGO.O s'est envolé grâce à de solides perspectives de revenus pour les puces d'IA et à un nouveau programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars

Cependant, l'indice des semi-conducteurs .SOX a plongé de plus de 7%

Palantir PLTR.O a rejoint le rallye des valeurs de défense, et les actions de logiciels malmenées dont Salesforce CRM.N , Intuit INTU.O et AppLovin APP.O ont rebondi alors que les marchés étaient en baisse ** Energy .SPNY en hausse de 1%. Le groupe a fait un bond après que le conflit au Moyen-Orient a provoqué une flambée du pétrole, et certaines actions ont augmenté vendredi alors que le brut Brent a atteint 90 $/baril pour la première fois depuis avril 2024

Le pétrole brut de référence américain CLc1 a monté en flèche de ~36% pour atteindre une hausse hebdomadaire record ** Pendant ce temps, les haussiers et les baissiers se sont repliés; le sentiment neutre concernant les actions s'est imposé - AAII

** La performance du SPX depuis le début de l'année: