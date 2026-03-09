 Aller au contenu principal
Point hebdomadaire sur les actions américaines : "R-oil-ed"
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'édition de vendredi sans modification du texte, mise à jour du graphique)

9 mars - ** Le S&P 500 .SPX dégringole de 2% alors que les troubles au Moyen-Orient provoquent une flambée des prix du pétrole et ébranlent les économies et les marchés mondiaux .N

** Le Dow .DJI chute de 3 %, le Nasdaq Composite .IXIC glisse de 1,2 % ** En effet, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté pour commencer la semaine ** Et avec les valeurs de croissance qui s'annoncent boiteuses les investisseurs jouent la carte de la défense ** Le VIX monte en flèche, le S&P 500 glisse alors que le conflit alimente l'incertitude ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR augmente de 18 points de base pour atteindre environ 4,14 %, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début avril 2025. La guerre en Iran alimente les craintes inflationnistes , tandis qu'un faible rapport sur l'emploi brouille le tableau US/

** Presque tous les secteurs sont touchés: Les matériaux sont les plus touchés, tandis que seule l'énergie est dans le vert ** Les matériaux .SPLRCM ont fondu de 7,2%. Les mineurs de cuivre tels que Freeport-McMoRan FCX.N s'effondrent alors que les prix chutent en raison de l'augmentation des stocks du LME (London Metal Exchange) alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie Les mineurs d'or, dont Newmont NEM.N , chutent en raison de la hausse des rendements et de la vigueur du dollar, qui éclipsent la demande de valeur refuge

L'indice ARCA Gold BUGS .HUI s'effondre de 11,7 % et enregistre sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin 2021 ** Les biens de consommation de base .SPLRCS plongent de 4,9%. Le secteur recule alors que le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions politiques de la Fed Costco COST.O a augmenté vendredi après avoir dépassé les attentes au trimestre des fêtes , et signale des réductions de prix si les remboursements tarifaires se matérialisent; l'action termine la semaine en baisse de >1% Un point positif, Target TGT.N a augmenté après des perspectives optimistes sur les ventes à magasins comparables; le nouveau directeur général signale un redressement ** Les valeurs industrielles .SPLRCI s'affaiblissent de 4,1%. Les actions des compagnies aériennes chutent alors que l'escalade au Moyen-Orient déclenche le chaos des vols et la flambée du pétrole, et prolongent les baisses alors que les prix du brut étirent leurs gains

L'indice NYSE Arca Airline .XAL perd 14,5 % Cependant, les valeurs de défense , y compris Lockheed Martin LMT.N , RTX RTX.N et Northrop Grumman NOC.N grimpent à mesure que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'aggravent, et progressent vendredi alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie ** Communication Services .SPLRCL recule de 2,1%. A l'inverse, Trade Desk TTD.O enregistre un gain hebdomadaire de 23% après la publication d'un rapport selon lequel OpenAI a tenu des discussions préliminaires avec l'entreprise pour vendre des publicités ** Les valeurs financières .SPSY reculent de 1,8%. Les actions de Berkshire Hathaway BRKb.N ont chuté lundi en raison de la baisse des bénéfices du 4ème trimestre , affectées par la baisse des revenus d'assurance, la dépréciation d'Occidental Petroleum OXY.N . Elles ont augmenté jeudi après la reprise des rachats et la divulgation par le directeur général Greg Abel de ses propres achats . L'action termine tout de même la semaine en baisse de 1 % BlackRock BLK.N a chuté car son fonds phare de crédit privé a limité les rachats , ce qui pèse sur les autres gestionnaires d'actifs alternatifs

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a perdu ~3%, l'indice KBW des banques régionales .KRX a dégringolé de 2,7% D'un autre côté, Coinbase COIN.O , Robinhood HOOD.O se sont redressés alors que le bitcoin a dépassé les 70 000 $ ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en baisse de 1,4%. Les noms liés aux voyages comme Norwegian Cruise Line

NCLH.N et Carnival Corp CCL.N ont sombré en raison de l'escalade au Moyen-Orient ** Tech .SPLRCT en baisse de 0,4%. Broadcom AVGO.O s'est envolé grâce à de solides perspectives de revenus pour les puces d'IA et à un nouveau programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars

Cependant, l'indice des semi-conducteurs .SOX a plongé de plus de 7%

Palantir PLTR.O a rejoint le rallye des valeurs de défense, et les actions de logiciels malmenées dont Salesforce CRM.N , Intuit INTU.O et AppLovin APP.O ont rebondi alors que les marchés étaient en baisse ** Energy .SPNY en hausse de 1%. Le groupe a fait un bond après que le conflit au Moyen-Orient a provoqué une flambée du pétrole, et certaines actions ont augmenté vendredi alors que le brut Brent a atteint 90 $/baril pour la première fois depuis avril 2024

Le pétrole brut de référence américain CLc1 a monté en flèche de ~36% pour atteindre une hausse hebdomadaire record ** Pendant ce temps, les haussiers et les baissiers se sont repliés; le sentiment neutre concernant les actions s'est imposé - AAII

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
502,1400 USD NASDAQ -1,26%
BERKSHIRE HATH RG-A
747 665,070 USD NYSE -0,39%
BLACKROCK
954,150 USD NYSE -7,79%
BROADCOM
330,4800 USD NASDAQ -0,69%
CARNIVAL
25,790 USD NYSE -5,01%
COINBASE GLB RG-A
197,2200 USD NASDAQ -4,13%
COSTCO WHSL
998,1000 USD NASDAQ +1,58%
DJ TRANSPORT
18 461,32 Pts Index Ex -3,52%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 501,55 Pts Index Ex -0,95%
FREEPORT MCMORAN
59,330 USD NYSE -5,33%
Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
INTUIT
481,1700 USD NASDAQ +3,08%
LOCKHEED MARTIN
671,740 USD NYSE +2,54%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 387,68 Pts Index Ex -1,59%
NEWMONT
116,300 USD NYSE +0,21%
NORTHROP GRUMMAN
756,710 USD NYSE +2,32%
NORW CRS LINE
20,060 USD NYSE -4,11%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,185 USD NYSE +1,77%
PALANTIR TECHNOLOGIES
157,1600 USD NASDAQ +2,94%
Pétrole Brent
104,77 USD Ice Europ +12,27%
Pétrole WTI
102,87 USD Ice Europ +12,07%
ROBINHOOD MARKETS
77,0900 USD NASDAQ -4,31%
RTX
209,720 USD NYSE +2,87%
S&P 500 INDEX
6 740,02 Pts CBOE -1,33%
SALESFORCE
202,050 USD NYSE +0,34%
TARGET
120,780 USD NYSE +0,37%
THE TRADE DESK RG-A
29,2800 USD NASDAQ -1,71%
USA BENCHMARK 10A
4,207 Rates +0,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/03/2026 à 11:02:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

