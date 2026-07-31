POINT HEBDO-Vers un mois d'août sans répit estival pour les marchés

Les marchés ne bénéficient pas d'une pause estivale, entre les doutes sur le secteur de l'intelligence artificielle (IA), les incendies de forêt dévastateurs qui ravagent plusieurs pays d'Europe et une guerre au Moyen-Orient qui continue de peser sur les perspectives d'inflation.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir :

1/SPECTACULAURE… ET VOLATILE

Le rallye boursier alimenté par l'IA semblait imparable, mais il est devenu spectaculairement volatile en l'espace de quelques semaines, alors que les investisseurs s'interrogent sur la rentabilité et la concurrence croissante.

L'indice Kospi .KS11 de la Bourse de Séoul, à forte composante technologique, qui a bondi de près de 18% vendredi après avoir chuté de 40% au cours des six semaines précédentes, en est l'exemple parfait.

Des tensions apparaissent également dans d'autres domaines. Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de certains géants de l'IA augmente à mesure que leur endettement s'alourdit, tandis que leurs résultats financiers provoquent des réactions de plus en plus violentes sur les marchés.

De plus, d'autres secousses pourraient survenir. SpaceX

SPCX.O , la société de satellites du milliardaire Elon Musk, publiera mardi ses premiers résultats depuis son entrée spectaculaire en Bourse le mois dernier. Depuis lors, sa capitalisation boursière s'est effondrée d'un montant vertigineux de 1.000 milliards de dollars.

2/VERS DE NOUVEAUX FRONTS ?

Les marchés restent attentifs à la situation au Moyen-Orient, où le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran signé mi-juin semble déjà un lointain souvenir, le retour des frappes ayant fait grimper de nouveau les prix du pétrole à environ 90 dollars le baril.

Une attaque par drones contre deux méthaniers américains dans le port égyptien de Damiette, en Méditerranée, menace en outre d'ouvrir un nouveau front dans ce conflit qui dure déjà depuis cinq mois, faisant craindre que le trafic transitant par le canal de Suez, l'une des voies commerciales les plus empruntées au monde, ne soit menacé.

Autre fait sans précédent, l'Arabie saoudite s'est publiquement jointe cette semaine aux forces américaines pour mener une série d'attaques contre des groupes alignés sur l'Iran dans l'est de l'Irak.

Les efforts diplomatiques se poursuivent néanmoins. L'Arabie saoudite entend prendre la tête d'une coalition de 14 pays afin de renforcer la défense maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge et le golfe d'Aden, qui constituent tous des points stratégiques essentiels pour l'approvisionnement énergétique mondial.

3/UN COUP DE POUCE ?

Les marchés auront vendredi un nouvel aperçu de la situation de l'économie américaine à l'occasion de la publication du très surveillé rapport mensuel sur l'emploi.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le rapport de juillet fasse état d'une création de 91.000 emplois et d'un taux de chômage stable à 4,3%.

Des chiffres meilleurs que prévu pourraient renforcer les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) aurait les mains libres pour reprendre ses hausses de taux lors de sa réunion de septembre, afin de contenir une inflation qui reste supérieure à son objectif.

La banque centrale a maintenu ses taux inchangés mercredi dernier, mais trois membres du comité de politique monétaire ont voté en faveur d'une hausse et le président Kevin Warsh a réaffirmé l'engagement de la Fed à ramener l'inflation à sa cible de 2%.

4/ DES ENJEUX BRÛLANTS Les vagues de chaleur sans précédent qui frappent l'Europe semblent devoir se poursuivre, et les craintes s'intensifient quant à une propagation des incendies de forêt, qui ont déjà ravagé certaines régions d'Espagne et de France, vers l'Italie, l'Europe centrale et la Grèce.

Les marchés devraient y prêter attention.

Les coûts économiques liés au climat s'alourdissent, qu'il s'agisse des dépenses de santé, des demandes d'indemnisation auprès des assureurs, des coûts de reconstruction ou de la hausse des prix des denrées alimentaires.

Les gigantesques incendies soulèvent également des questions quant à l'organisation future des services d'incendie et de secours.

Tout cela à un moment où de nombreux gouvernements, fortement endettés, sont déjà confrontés aux répercussions de la guerre en Iran.

Pour aggraver encore davantage les inquiétudes, un phénomène "El Niño" très puissant semble de plus en plus probable, ce qui accroît le risque de nouvelles conditions météorologiques extrêmes à l'échelle mondiale.

STATU QUO EN INDE La Reserve Bank of India, la banque centrale indienne, annoncera mercredi sa décision de politique monétaire et la plupart des économistes interrogés par Reuters s'attendent à une confirmation des taux, à 5,25% actuellement.

Les autorités tenteront toutefois de soutenir la roupie

INR= , l'une des devises asiatiques les moins performantes cette année.

La banque centrale a dévoilé le mois dernier des mesures destinées à stimuler les entrées de capitaux et à renforcer la balance des paiements. Ces mesures ont attiré plus de deux milliards de dollars dès le premier mois, mais la remontée des cours du pétrole a depuis assombri les perspectives.

L'inflation vient par ailleurs de dépasser l'objectif de la banque centrale pour la première fois depuis plus d'un an, mais les économistes s'attendent toujours à ce que les risques pesant sur la croissance empêchent les responsables d'agir, du moins pour l'instant.

(Graphiques Pasit Kongkunakornkul, compilé par Marc Jones, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)