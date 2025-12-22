POINT HEBDO-Une semaine de Noël à l'agenda chargé pour les marchés

(Répétition d'une dépêche publiée vendredi, actualisée avec discussions sur l'Ukraine dimanche §17-19)

Les fêtes de fin d'année approchent, mais la semaine à venir sera encore riche en événements pour les investisseurs qui prendront connaissance des premières estimations sur l'activité économique américaine au troisième trimestre, tout en suivant de près les tensions entre Washington et le Venezuela et les négociations sur l'Ukraine. Le traditionnel "rallye de Noël" pourrait aussi donner un dernier coup de pouce aux Bourses en 2025.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les prochains jours :

1/ LE "RALLYE DE NOËL" AURA-T-IL LIEU ?

Les opérateurs de Wall Street attendent chaque année le traditionnel "rallye de Noël", qui voit le S&P 500 .SPX progresser au cours des deux dernières semaines de décembre et de la première de janvier.

Ce schéma a été assez régulier par le passé, mais avec le temps, l'impact de Noël sur l'indice s'est estompé. Le mois de décembre a été l'un des meilleurs mois de l'année pour le S&P 500 au cours des 100 dernières années, avec un gain moyen d'environ 1,28%, mais celui-ci tombe à une moyenne de 0,5% si l'on tient compte que les 25 dernières années.

Au cours des cinq dernières années, l'indice a même enregistré une perte moyenne de 0,2% en décembre, ce qui en fait le deuxième pire mois de l'année après septembre, dont la perte moyenne s'élève à 1,46%.

L'indice a reculé au cours des deux dernières semaines et le climat reste fragile, ce qui n'empêchera toutefois pas les investisseurs d'espérer une embellie pendant les fêtes.

2/ ANALYSE DES DONNÉES

Une nouvelle série de données publiées la semaine prochaine permettra aux investisseurs de mieux comprendre l'état de l'économie américaine après le flou causé par le shutdown de l'administration fédérale, d'une durée record de 43 jours.

Les publications retardées arrivent après la fin de l'impasse budgétaire, et la semaine prochaine, malgré les séances boursières écourtées en raison des fêtes, verra la publication des estimations du produit intérieur brut (PIB) américain du troisième trimestre, ainsi que les chiffres des biens durables et de la confiance des consommateurs.

Les données clés sur le marché du travail, finalement publiées mardi dernier, ont montré que les créations d'emplois ont augmenté plus que prévu en novembre, même si le taux de chômage s'est établi à 4,6%, son plus haut niveau en plus de quatre ans.

Les investisseurs cherchent dans ces données retardées - et pour certaines incomplètes - des indices sur un éventuel nouvel assouplissement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed)l'année prochaine. La banque centrale américaine a abaissé ses taux pour la troisième fois consécutive ce mois-ci, mais a indiqué que les coûts d'emprunt ne devraient pas baisser davantage à court terme.

3/ DE NOMBREUX RISQUES POUR LE PÉTROLE

Les prix du pétrole se sont repliés sous la barre des 60 dollars le baril ces derniers jours, mais de nombreux autres risques géopolitiques pèsent sur les marchés du brut, des sanctions contre les flux russes au blocus des pétroliers vénézuéliens.

L'Ukraine et ses soutiens européens s'efforcent depuis près d'un mois de modifier un projet de plan de paix présenté en novembre par les Etats-Unis, qu'ils jugent beaucoup trop favorable à la Russie.

Une délégation russe, menée par Kirill Dmitriev l'émissaire de Vladimir Poutine, a rencontré dimanche à Miami des responsables américains emmenés par Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, gendre du président américain, pour une deuxième journée de négociations.

Kirill Dmitriev doit rentrer lundi à Moscou et rencontrer Vladimir Poutine pour rendre compte de ces discussions, a indiqué Iouri Ouchakov, conseiller de président russe pour la politique étrangère, selon des propos rapportés par Pavel Zarubin, journaliste accrédité au Kremlin, sur sa chaîne Telegram.

La fin du conflit, qui dure depuis février 2022, pourrait, à long terme, permettre à davantage de pétrole russe d'arriver sur les marchés, mais les progrès se font attendre et la menace de nouvelles sanctions américaines contre Moscou reste très réelle. À cela s'ajoutent les risques sur l'approvisionnement liés au blocus américain des pétroliers vénézuéliens, la Maison blanche accentuant davantage la pression sur le gouvernement du président Nicolas Maduro, qui tire une grande partie de ses revenus de la rente pétrolière.

Si le pétrole s'apprête à traverser une période de volatilité, le véritable facteur déterminant des prix dans les mois à venir pourrait être beaucoup plus prosaïque : une forte augmentation des approvisionnements mondiaux, les volumes de pétrole stockés étant les plus élevés depuis plusieurs années.

4/ SEMAINE CHARGÉE AU JAPON

Le Japon, comme de nombreux pays d'Asie de l'Est, fera l'impasse sur les festivités la semaine et la Banque du Japon (BoJ) publiera le 24 décembre le compte rendu de sa réunion d'octobre, au cours de laquelle elle a maintenu ses taux inchangés peu après l'entrée en fonction de la nouvelle Première ministre, Sanae Takaichi.

Le 25 décembre, le gouverneur de la banque centrale, Kazuo Ueda, s'adressera au Keidanren, la principale organisation patronale japonaise, et devrait donner des indications sur l'évolution des taux d'intérêt en 2026 après avoir relevé vendredi ses taux directeurs à 0,75%, leur plus haut niveau depuis trente ans. L'indice des prix à la consommation (IPC) de Tokyo pour le mois de décembre sera publié vendredi prochain.

5/ UNE ANNÉE AGITÉE

Les investisseurs devraient pouvoir commencer à boucler leurs dossiers après une année très mouvementée, et ce dès le début avec le retour de Donald Trump à la Maison blanche en janvier dernier.

Près de douze mois plus tard, l'ordre mondial semble fracturé, une guerre commerciale a éclaté, l'or XAU= a connu sa meilleure année depuis 1979, les actions des fabricants d'armes européens .SXPARO ont grimpé de 65% et le dollar

.DXY s'est déprécié de 9%.

L'intelligence artificielle (IA) et les investissements colossaux du secteur, qui s'endette à pas de géant, n'ont pas freiné l'enthousiasme, malgré les récentes incertitudes concernant les valorisations record des grands noms de la "tech" américaine. Les actions mondiales .MIWD00000PUS ont gagné 14.000 milliards de dollars supplémentaires, tandis que les préoccupations budgétaires traditionnelles rendent nerveux les marchés de la dette publique, qui représente 100.000 milliards de dollars.

À cela s'ajoutent les difficultés du bitcoin, qui a chuté d'un tiers au cours des trois derniers mois, et du cacao, qui s'achemine vers sa pire année, seulement un an après avoir connu la meilleure.

(Compilé par Amanda Cooper ; graphiques par Pasit Konkunakornkul ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)