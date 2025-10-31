POINT HEBDO-Un novembre à risque pour les marchés

La fin de l'année 2025, riche en événements, approche. Le premier anniversaire de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle coïncidera avec des décisions clés des banques centrales et la publication de nouveaux résultats d'entreprises qui pourraient donner le ton à court terme pour les marchés.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir:

1/ LES ENJEUX DE NOVEMBRE

Les investisseurs devraient se préparer à un mois de novembre qui pourrait s'avérer difficile.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a procédé à sa deuxième baisse de taux cette année, la capitalisation boursière de Nvidia NVDA.O a franchi la barre des 5.000 milliards de dollars grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA), et les obligations, très malmenées récemment, terminent le mois d'octobre avec de forts gains (en prix).

En France, cependant, une Assemblée nationale très fragmentée est toujours plongée dans des négociations budgétaires à fort enjeu, tandis que la Grande-Bretagne sera confrontée à un test crucial le 26 novembre, date à laquelle la ministre des Finances Rachel Reeves doit présenter son projet de budget pour l'année prochaine.

La Cour suprême des États-Unis entendra par ailleurs le 5 novembre les arguments sur la légalité des droits de douane imposés par la Maison blanche contre ses principaux partenaires commerciaux. Conjuguée à la fermeture de l'administration fédérale américaine qui se poursuit depuis le 1er octobre, l'incertitude qui règne en arrière-plan pourrait se transformer en angoisse sur les marchés.

2/ À L'AVEUGLETTE

Le principal événement de la semaine à venir pourrait être la non-publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis pour la deuxième fois en raison du "shutdown".

Ce rapport, qui contient les données économiques les plus importantes des États-Unis pour chaque mois, est généralement publié le premier vendredi. Il n'y aura pas non plus de données sur les offres d'emploi jeudi prochain.

Sans ces données, la Fed va devoir continuer d'agir presque à l'aveuglette alors qu'elle navigue sur un marché du travail qui semblait se refroidir lorsqu'elle a commencé son assouplissement en septembre.

Les marchés devront donc se concentrer sur une publication de second ordre concernant le secteur privé, le rapport ADP sur l'emploi pour le mois d'octobre, attendu mercredi, qui n'est généralement pas un indicateur fiable en matière de prévision des données gouvernementales.

La publication de résultats d'entreprise continue d'affluer, mais la plupart des grandes entreprises du secteur de l'intelligence artificielle ont déjà publié leurs résultats, ce qui a permis à Wall Street de maintenir le cap.

3/ LES REGARDS TOURNÉES VERS L'OPEP+

Le marché du pétrole se trouve dans une situation intéressante.

D'une part, les nouvelles sanctions occidentales contre le pétrole russe pourraient contribuer à réduire l'excédent mondial de brut inutilisé. D'autre part, les principaux exportateurs mondiaux se disputent des parts de marché en mettant fin aux réductions de production imposées pendant la période de la crise sanitaire du COVID-19.

La réunion de l'Opep+ de dimanche pourrait en fait déboucher sur une légère augmentation de la production en décembre, selon des sources au fait des négociations.

Entre-temps, le prix du brut a eu du mal à dépasser les 65 dollars le baril, après être resté dans une fourchette de 63 à 78 dollars pendant la majeure partie de l'année.

Compte tenu de l'incertitude qui entoure encore l'impact sur la demande d'énergie des bouleversements du commerce mondial, même l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la direction la plus probable pour les prix - en l'absence de tensions géopolitiques majeures - est celle d'une baisse.

4/ PERSPECTIVES COMPLIQUÉES POUR LA RBA La Banque de réserve d'Australie (RBA) devrait maintenir ses taux d'intérêt à 3,6% lors de sa réunion mardi, mais le dernier rapport sur l'inflation a amoindri les espoirs d'une réduction prochaine des taux et complique les perspectives.

Les prix à la consommation ont fait le plus grand bond en deux ans et demi au cours du dernier trimestre, en raison de la hausse des coûts de l'électricité et des frais de déplacement, le taux d'inflation annuel passant de 2,1% à 3,2%, dépassant ainsi la limite supérieure de la fourchette cible de la banque centrale.

La RBA, qui a procédé à trois réductions de 25 points de base depuis le début de l'année, semble désormais fermement décidée à maintenir ses taux.

Les analystes de Westpac ont récemment écrit que même une réduction en février prochain était "loin d'être certaine maintenant", étant donné la surprise de l'inflation de ce trimestre.

5/ UNE DÉCISION SERRÉE POUR LA BOE

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent plus d'excitation de la part des banques centrales : la Banque d'Angleterre (BoE) est au programme de la semaine.

Alors que les marchés tablaient presque entièrement sur une réduction des taux de la Fed et sur des statu quo de la part de la BCE et de la Banque du Japon (BoJ) cette semaine, la situation est différente pour la BoE, les marchés estimant à environ 30% les chances d'un assouplissement de 25 points de base.

Par conséquent, quelqu'un sera déçu quoi qu'il arrive et il pourrait y avoir des fluctuations importantes de la livre sterling et des obligations d'État après la décision attendue jeudi.

La décision dépendra de la manière dont les responsables de la banque centrale considéreront l'inflation de 3,8% enregistrée en septembre.

Les grandes maisons de courtage sont divisées : Goldman Sachs et Barclays prévoient une baisse, BofA, UBS et Deutsche Bank un maintien. Quoi qu'il en soit, la décision sera serrée.

(Rédigé par Amanda Cooper ; infographies par Sumanta Sen et Kripa Jayaram ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)