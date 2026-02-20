POINT HEBDO-Nvidia sur le devant de la scène en plein doute des marchés sur l'IA

Le géant américain des puces Nvidia NVDA.O sera au centre de l'attention des marchés dans les prochains jours alors que ce baromètre de la demande en intelligence artificielle (IA), devenu la première capitalisation boursière mondiale, publiera ses résultats trimestriels dans un contexte de doutes sur l'essor de cette technologie et les investissements massifs qu'il nécessite.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir :

1/ NVIDIA "ON STAGE"

Le champion de l'IA Nvidia NVDA.O dévoilera mercredi ses résultats trimestriels, une publication qui constitue un rendez-vous majeur pour les investisseurs.

Après avoir grimpé en flèche depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, l'action Nvidia et celles des autres mégacapitalisations des "Sept Magnifiques" stagnent depuis le début de l'année en raison des doutes concernant le retour sur investissements des énormes dépenses déployées dans le développement de l'IA - le tout sur fond de valorisations stratosphériques et d'importantes pondérations de la "tech" dans les indices boursiers américains.

Le développement de l'IA alimente aussi les craintes sur les modèles d'affaires de plusieurs secteurs, tels que les éditeurs de logiciels. La publication des résultats de Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O sera de fait suivie avec une grande attention.

2/ TRISTE ANNIVERSAIRE

La guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion à grande échelle de la Russie, entrera mardi dans sa cinquième année et malgré les négociations en cours, sous l'égide des Etats-Unis, un cessez-le-feu n'est pas en vue.

Kyiv subit une pression constante du président américain Donald Trump pour accepter un accord de paix qui pourrait impliquer des concessions territoriales douloureuses, alors même que les forces russes continuent de piloner son réseau électrique en plein hiver et progressent lentement sur le champ de bataille.

Les investisseurs suivent aussi de près les négociations en cours entre Washington et Téhéran pour parvenir à un accord sur le programme nucléaire iranien. Donald Trump continue de menacer l'Iran de nouvelles frappes en cas d'échec des pourparlers.

La perspective d'une nouvelle intervention militaire américaine contre le régime de Téhéran soutient les cours pétroliers, ainsi que l'or et les actions de la défense.

En ajoutant à cela les tensions autour du Groenland, du Venezuela, de la bande de Gaza ou encore de Taïwan, les analystes mettent en garde contre une ère de troubles géopolitiques généralisés, où les crises s'enchaînent les unes après les autres.

3 / DU BRUIT POUR RIEN ?

Alors que les développements autour de la Réserve fédérale (Fed), sa politique monétaire et son changement de gouvernance à venir, ont monopolisé l'attention ces dernières semaines, la Banque centrale européenne (BCE) est revenue de façon inattendue dans le viseur des investisseurs.

Le Financial Times a rapporté mercredi que la présidente de l'institution, Christine Lagarde, prévoyait de quitter son poste avant la fin officielle de son mandat, en amont de l'élection présidentielle en France prévue en 2027, afin de permettre au président Emmanuel Macron d'avoir son mot à dire dans le choix de son successeur.

La BCE a réagi en affirmant qu'aucune décision n'avait été prise, ce qui a laissé penser qu'un tel scénario n'était pas exclu.

"Quand je repense à toutes ces années, je me dis que nous avons accompli beaucoup de choses, que j’en ai accompli beaucoup", a déclaré jeudi Christine Lagarde au Wall Street Journal. Et d'ajouter: "Nous devons consolider nos acquis et nous assurer que ce soit vraiment solide et fiable. C'est pourquoi je prévois que cela prendra jusqu'à la fin de mon mandat."

De quoi atténuer les spéculations tout en laissant la porte ouverte à la possibilité d'un départ prématuré.

Sur les marchés, cette incertitude a pesé sur l'euro, en repli de 0,9% sur la semaine face au dollar.

(Lewis Krauskopf à New York, Rae Wee à Singapour, et Marc Jones, Harry Robertson et Dhara Ranasinghe à Londres, compilé par Alun John ; infographie par Pasit Kongkunakornkul et Sumanta Sen ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)