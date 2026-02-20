La France et quatre pays européens d'accord pour développer des drones

Exercice OTAN STEADFAST DART 26 en Allemagne
Les cinq plus grandes puissances militaires d'Europe, dont la France, ont conclu un accord sur le développement d'un nouveau programme de drones pour protéger le ciel européen, a annoncé vendredi le ministère britannique de la Défense.
Les ministres de la Défense de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et de la Grande-Bretagne se sont réunis ce vendredi à Cracovie pour entériner ce projet, sur fond d'invasion de l'Ukraine par la Russie et de crainte sur le niveau d'implication des Etats-Unis au sein de l'Otan.
La guerre en Ukraine a montré à quel point les drones intercepteurs pouvaient se substituer efficacement aux coûteux systèmes de missiles de défense sol-air et les alliés européens de Kyiv espèrent pouvoir tirer parti de cette expérience pour développer un programme de plateformes dronisées autonomes et effecteurs à bas coût dans le cadre d'une initiative baptisée LEAP.
(Barbara Erling à Cracovie, Lili Bayer à Bruxelles, Muvija M et Sarah Young à Londres, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)
