‌Les cinq plus grandes puissances militaires d'Europe, ​dont la France, ont conclu un accord sur le développement d'un nouveau programme de ​drones pour protéger le ciel européen, a annoncé vendredi ​le ministère britannique de ⁠la Défense.

Les ministres de la Défense ‌de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et de ​la Grande-Bretagne ‌se sont réunis ce vendredi à ⁠Cracovie pour entériner ce projet, sur fond d'invasion de l'Ukraine par la Russie et ⁠de crainte ‌sur le niveau d'implication des Etats-Unis ⁠au sein de l'Otan.

La guerre en ‌Ukraine a montré à quel ⁠point les drones intercepteurs pouvaient se substituer ⁠efficacement aux ‌coûteux systèmes de missiles de défense sol-air ​et les alliés ‌européens de Kyiv espèrent pouvoir tirer parti de cette expérience ​pour développer un programme de plateformes dronisées autonomes et effecteurs à ⁠bas coût dans le cadre d'une initiative baptisée LEAP.

