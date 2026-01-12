POINT HEBDO-Le rythme va s'accélérer sur les marchés

(Répétition d'une dépêche publiée vendredi)

Après une brève accalmie liée aux fêtes de fin d'année, les marchés et l'actualité sont de retour sur le devant de la scène, et le rythme devrait encore s'accélérer.

Des nouvelles concernant presque tous les grands thèmes de l'année sont attendues, de l'intelligence artificielle à l'économie américaine, en passant par la transformation fiscale de l'Allemagne, tout en spéculant sur les prochains développements géopolitiques.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir :

1/QUI VA SUIVRE ?

L'intervention militaire du président américain Donald Trump au Venezuela a marqué de début d'une année où le risque géopolitique dominera les marchés et façonnera les économies du monde entier.

Le coup de force de Washington en Amérique latine a jusqu'à présent surtout agité les marchés de l'énergie tout en suscitant des inquiétudes quant aux intentions des États-Unis à l'égard d'autres régions du monde, le Groenland figurant en tête de liste.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontrera des responsables du Danemark dans les jours à venir, tandis que les dirigeants européens et les alliés de l'Otan s'efforcent de riposter.

Aux États-Unis, des événements à risque ajoutent à l'humeur fébrile des marchés : la Cour suprême doit rendre sa décision sur la légalité des droits de douane de Donald Trump tandis qu'une nomination à la présidence de la Réserve fédérale américaine (Fed) est attendue de manière imminente.

2/ UN POINT SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION

Concernant la Fed, un aperçu crucial des tendances de l'inflation américaine aidera les investisseurs à évaluer les perspectives de nouvelles réductions des taux d'intérêt à court terme, alors que le flux de données américaines revient à la normale après le "shutdown" de 43 jours qui a retardé ou annulé un certain nombre de rapports clés.

L'indice américain des prix à la consommation pour le mois de décembre est attendu le mardi 13 janvier. Le rapport précédent a montré que les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu sur les 12 mois à fin novembre mais que les ménages continuent de faire face à des difficultés financières.

L'inflation est restée au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed, ce qui constitue un obstacle potentiel à un nouvel assouplissement monétaire de la part de la banque centrale, tandis que certains investisseurs se méfient d'un rebond de l'inflation.

L'indice des prix à la consommation (CPI) sera l'une des dernières publications clés avant la réunion de la Fed des 27 et 28 janvier. Après avoir réduit ses taux lors de chacune de ses trois dernières réunions, elle devrait les maintenir, mais les marchés tablent sur au moins deux nouvelles réductions d'un quart de point d'ici la fin 2026.

3/ UN INDICATEUR DE PERFORMANCE

Les résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

2330.TW le 15 janvier seront suivis de près pour savoir si le boom des investissements dans l'intelligence artificielle a encore de l'avenir.

Le premier producteur mondial de puces avancées a fait grimper les indices boursiers en octobre lorsqu'il a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles et affiché un bénéfice nettement supérieur à celui du troisième trimestre.

Il a déjà annoncé des recettes supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, et le fournisseur de poids lourds de la technologie tels qu'Apple et Nvidia devrait annoncer des ventes annuelles en hausse de 31%, à 120,4 milliards de dollars, selon les données de LSEG SmartEstimate.

Cette annonce ferait suite à celle de Samsung Electronics

005930.KS , qui prévoit une multiplication par trois de son bénéfice d'exploitation trimestriel dans un contexte d'offre restreinte de puces mémoires conventionnelles.

Reuters a rapporté le mois dernier que Nvidia avait approché TSMC pour augmenter sa production afin de l'aider à répondre à la forte demande chinoise pour ses puces d'intelligence artificielle H200.

4/ LES BANQUES DONNENT LE COUP D'ENVOI DU 4E TRIMESTRE

Il y aura également des résultats importants de l'autre côté de l'Atlantique, les principales banques américaines devant donner le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre qui devrait clore une année de solide de croissance.

Le plus grand prêteur américain, JPMorgan Chase JPM.N , publiera ses résultats le mardi 13 janvier, suivi par Citigroup

C.N , Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N le mercredi, et Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N le jeudi.

La hausse attendue des revenus générés par les activités de banque d'investissement dans un contexte d'accélération des transactions, devrait soutenir les résultats des banques au quatrième trimestre, tandis que les investisseurs se concentreront sur leurs commentaires relatifs aux dépenses de consommation, qui constituent une indication cruciale de la santé de l'économie dans son ensemble.

Selon les estimations de LSEG IBES, les bénéfices globaux du S&P 500 devraient augmenter d'environ 9% au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, et les investisseurs s'attendent à une nouvelle année de forte croissance aux États-Unis en 2026.

5/ LA CROISSANCE ALLEMANDE

L'Allemagne a surpris les marchés en mars dernier en lançant un plan de relance massif comprenant un énorme fonds d'investissement dans les infrastructures et des réformes fiscales historiques.

Le chancelier Friedrich Merz, élu en mai dernier, a encore renforcé les espoirs en se positionnant comme un dirigeant pro-entreprise et axé sur la croissance, qui mettrait rapidement en œuvre les changements nécessaires pour la plus grande économie d'Europe.

La promesse de dépenses importantes a attiré d'énormes flux de capitaux sur les marchés européens l'année dernière et l'indice allemand DAX .GDAXI continue de battre record après record.

Près d'un an plus tard, nombreux sont ceux qui se demandent ce qui s'est passé dans l'économie réelle. Les données du PIB allemand pour l'ensemble de l'année, publiées le 15 janvier, pourraient apporter quelques éclaircissements.

Après s'être contracté pendant deux années consécutives, son PIB annuel devrait augmenter de 0,3% en 2025, selon l'OCDE.

(Rédigé par Karin Strohecker et Sophie Kiderlin à Londres, Rocky Swift à Tokyo, et Lewis Krauskopf et Saeed Azhar à New York ; infographie Kripa Jayaram, compilé par Alun John ; Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)