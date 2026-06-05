POINT HEBDO-Entre IPO, BCE et Coupe du monde, les marchés visent la lucarne

L'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX sera au centre de l'attention, la société du milliardaire Elon Musk devant figurer parmi les dix entreprises cotées américaines les plus valorisées après son entrée en bourse, tandis qu'une hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne (BCE) jeudi semble désormais inévitable.

Par ailleurs, la Chine doit publier une série de données et le groupe Opep+ se réunit pour décider de ses quotas de production de pétrole dans le contexte de guerre en Iran. Et le coup d'envoi de la Coupe du monde de football sera donné jeudi au Mexique.

Tour d'horizon de la semaine à venir pour les marchés financiers :

1/ IPO et décollage immédiat

Wall Street se prépare à l'IPO de la société aérospatiale SpaceX, un événement boursier majeur qui sera probablement le premier d'une série de méga-IPO dans les mois à venir.

L'entrée en Bourse de SpaceX sur le Nasdaq, prévue le 12 juin, se profile alors que les valeurs technologiques en plein essor ont entraîné une remontée spectaculaire des principaux indices boursiers américains.

La société d'Elon Musk prévoit de lever un montant record de 75 milliards de dollars (64,44 milliards d'euros) et vise une valorisation de 1.750 milliards de dollars (1.500 milliards d'euros).

Cette introduction en bourse devrait être suivie par celles des géants de l'IA OpenAI et Anthropic, qui a annoncé le 1er juin avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis.

L'indice mensuel des prix à la consommation aux États-Unis sera également au centre de l'attention, alors que les investisseurs font face aux craintes d'inflation suscitées par la hausse des prix de l'énergie.

La publication des résultats d'Oracle ORCL.N maintiendra la flambée des valeurs technologiques et le secteur très en vogue de l'IA sous les feux de la rampe.

2/ LA BCE NE VEUT PAS REVIVRE 2022

La BCE s'apprête à devenir la première des grandes banques centrales à relever ses taux depuis la guerre en Iran, afin d'éviter de revivre une crise énergétique de la même manière que celle de 2022.

La hausse de 25 points de base attendue jeudi est considérée comme une mesure de précaution, plutôt que comme le début d'un cycle de hausses importantes.

Les décideurs politiques doivent donc trouver un équilibre délicat en essayant de relever les taux sans aggraver le ralentissement de la croissance déjà en cours à cause de la crise.

C'est pourquoi les marchés estiment que la BCE ne relèvera ses taux que deux ou trois fois cette année, la prochaine hausse étant très probablement prévue en septembre.

3/ DU SPORT MAIS PAS QUE

La Coupe du monde de football 2026 débute jeudi. Le plus grand événement sportif au monde sera co-organisé par le Mexique, le Canada et les États-Unis.

Environ 5 milliards de personnes l’ont suivi la dernière fois et l'engouement s'annonce encore plus grand pour cette édition avec davantage d’équipes et de lieux. L'événement sportif représente une véritable mine d'or pour les entreprises de boissons telles que Molson Coors TAP.N ou Heineken HEIN.AS , les fabricants européens de vêtements de sport comme Adidas ADSGn.DE , ou encore le secteur touristique américain avec Hilton HLT.N et les compagnies aériennes comme American Airlines AAL.O .

L'impact macroéconomique s'annonce toutefois de moindre envergure, la croissance ayant tendance à être de courte durée et les dépenses souvent simplement redistribuées, surtout lorsqu'elles se répartissent entre trois grandes économies.

Pour les parieurs, le modèle de prédiction de Goldman Sachs, basé sur les scores Elo conçus pour les joueurs d'échecs, donne l'Espagne en tête avec 26%, suivie de la France, de l'Argentine et du Brésil.

4/ PLUS DE PÉTROLE, MOINS CHER

Les pays producteurs de pétrole membres de l'Opep+ devraient convenir dimanche d'une nouvelle hausse de l'objectif de production pour juillet, ont déclaré à Reuters plusieurs sources.

Les prix du pétrole ont été volatils, les investisseurs attendant des progrès dans les pourparlers de paix en faveur d'un déblocage du détroit d'Ormuz. En mai, les prix ont chuté de plus de 19% principalement en raison des espoirs d'un accord.

Sept membres clés de l'Opep+ ont relevé leurs quotas de près de 600.000 barils par jour (bpj) d'avril à juin. Pourtant, la production réelle a chuté à 33,19 millions de bpj en avril, contre 42,77 millions en février.

Le quota de juillet devrait augmenter d'environ 188.000 b/j, comme en juin.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a averti que les stocks mondiaux pourraient atteindre des niveaux critiques avant le traditionnel pic de la demande estivale.

5/ BILAN MENSUEL DE L'ÉCONOMIE EN CHINE

L'économie chinoise fera l'objet d'un bilan mensuel la semaine prochaine, les données commerciales de mai, attendues mardi, devant fournir des indications sur la manière dont la plus grande économie d'Asie a géré le troisième mois du conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs auront à disposition mercredi un autre aperçu des tendances des prix, notamment pour savoir si l'inflation des prix à la consommation restera sur la trajectoire ascendante qu'elle suit depuis octobre.

L'indice des prix à la production retiendra également l'attention des opérateurs, après être passé en territoire positif en mars pour la première fois en près de quatre ans.

Les données sur les prêts pour le mois de mai doivent également être publiées au cours de la semaine. Le mois d'avril a enregistré la plus faible croissance depuis deux ans du financement social total, l'indicateur le plus large du crédit accordé à l'économie chinoise.

(Rédigé par Lewis Krauskopf à New York, Yoruk Bahceli, Karin Strohecker et Ahmad Ghaddar à Londres, et Gregor Stuart Hunter à Singapour, graphiques par Sumanta Sen, compilés par Samuel Indyk ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)