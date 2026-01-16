POINT HEBDO-Encore une semaine importante pour les marchés

Les marchés auront beaucoup à digérer au cours de la semaine à venir, alors que le début trépidant du mois de janvier se poursuit à un rythme soutenu, avec l'apparition du président américain Donald Trump au Forum économique mondial de Davos en ligne de mire.

La bataille en cours pour le contrôle de la Réserve fédérale américaine (Fed) sera également portée devant la Cour suprême et la Banque du Japon se réunira alors que se profilent de possibles élections législatives anticipées dans le pays.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir :

1 / CHAUSSER LES BOTTES DE NEIGE

C'est le moment de l'année où les dirigeants politiques, banquiers centraux et hommes d'affaires chaussent des bottes de neige et se rendent à Davos, station de montagne suisse, pour le 56e Forum économique mondial.

En plus de se familiariser avec le célèbre système de badges à code couleur qui sépare les personnalités influentes du reste des participants, les délégués exploreront le thème de cette année, "L'esprit du dialogue", du 19 au 23 janvier.

Mais l'attention se portera principalement sur Donald Trump, qui prévoit d'assister en personne à l'événement, après avoir pris la parole par vidéoconférence l'année dernière, juste après le début de son second mandat. Il a déclaré que son discours porterait sur des propositions en matière de logement et d'accessibilité financière.

Au-delà de "l'effet Trump", le seul sujet susceptible de dominer les discussions est l'intelligence artificielle (IA).

2 / UNE TEMPÊTE QUI S'ANNONCE

Le combat de Donald Trump contre la Fed sera porté mercredi devant la Cour suprême, dans une affaire qui pourrait avoir des répercussions sur la capacité de la banque centrale à fonctionner de manière indépendante.

Les juges entendront une plainte déposée par la responsable politique Lisa Cook en réponse à la tentative de Donald Trump de l'écarter du conseil des gouverneurs de la Fed. Cette bataille intervient alors que le président sortant de la Fed, Jerome Powell, a reçu une citation à comparaître du ministère de la Justice concernant des témoignages antérieurs sur les rénovations des bureaux de la Fed.

Jerome Powell a déclaré que cela s'inscrivait dans le contexte plus large des menaces et des pressions exercées par l'administration.

Lisa Cook a déclaré que les allégations de Donald Trump à son encontre ne lui donnaient pas l'autorité légale pour la démettre de ses fonctions et constituaient un prétexte pour la licencier en raison de sa position en matière de politique monétaire.

3 / PARI ÉLECTORAL

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, envisage de convoquer des élections législatives anticipées, probablement le 8 février, misant sur sa popularité pour obtenir un mandat plus fort.

Mais ce pari pourrait s'avérer risqué alors que la cote de son parti - le PLD, entaché de scandales - continue de s'enfoncer.

Pour l'instant, les investisseurs semblent croire que Sanae Takaichi sera en mesure d'élargir sa faible majorité à la Chambre basse, ce qui lui donnerait une plus grande marge de manœuvre pour des mesures de relance budgétaire de grande envergure.

Conséquence: la Bourse de Tokyo évolue sur des plus hauts tandis que le yen et les obligations d'État japonaises à long terme chutent.

La dissolution du Parlement vendredi prochain pour ouvrir la voie aux élections pourrait éclipser l'autre grand événement de la semaine dans le pays: la décision de politique monétaire de la Banque du Japon.

Après avoir relevé ses taux le mois dernier, la banque centrale ne devrait pas prendre de mesure particulière lors de cette réunion, la plupart des économistes tablant sur une nouvelle hausse en juillet.

4 / OBJECTIF ATTEINT, ET APRÈS ?

La Chine débute la semaine avec la publication des chiffres très attendus du PIB du quatrième trimestre et de l'année entière. Pékin devrait parvenir à atteindre l'objectif de croissance d'environ 5% pour 2025, même si son économie continue de piétiner.

La croissance devrait être soutenue par les exportations de biens du pays, qui se sont avérées résistantes même face aux droits de douane de Donald Trump.

La Chine a enregistré un excédent commercial record de près de 1.200 milliards de dollars en 2025.

Mais l'une des principales questions auxquelles sont confrontés les décideurs politiques est de savoir combien de temps l'économie chinoise peut résister à un effondrement de l'immobilier et à une demande intérieure atone en exportant des marchandises toujours moins chères.

Outre les données du PIB de lundi, les investisseurs prendront aussi connaissance des chiffres des prix de l'immobilier et des ventes au détail de décembre, qui devraient renforcer les arguments en faveur d'un soutien politique supplémentaire.

5 / FLUX DE BÉNÉFICES

La saison des résultats du quatrième trimestre aux États-Unis s'intensifie, avec des rapports attendus de la part d'entreprises de premier plan telles que Netflix NFLX.O , Johnson & Johnson JNJ.N et Intel INTC.O .

Le géant du streaming Netflix publie ses résultats alors qu'il est en pleine bataille avec Paramount Skydance PSKY.O pour acquérir Warner Bros Discovery WBD.O - une opération qui devrait bouleverser le paysage médiatique.

Les banques ont donné le coup d'envoi du bal des publications trimestrielles avec des résultats mitigés et des avertissements sur l'impact du plafond de 10% sur les taux d'intérêt des cartes de crédit proposé par Donald Trump.

Les perspectives des entreprises seront déterminantes au cours des prochaines semaines. La croissance attendue des bénéfices pour 2026 est un facteur clé de soutien des marchés actions.

(Rédigé par Amanda Cooper et Naomi Rovnick à Londres, Rae Wee à Singapour, Kevin Buckland à Tokyo et Lewis Krauskopf à New York, infographie Vineet Sachdev, compilé par Samuel Indyk, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)