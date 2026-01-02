POINT HEBDO-Avec l'emploi US et l'Opep+, les investisseurs directement dans le vif du sujet

Après une année 2025 chahutée mais globalement positive pour les marchés d'actions, les investisseurs vont entrer dans le vif du sujet pour 2026 avec la publication dans les prochains jours du rapport sur l'emploi américain et une réunion des pays producteurs de pétrole de l'Opep+.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans jours à venir :

1 / LE MARCHÉ DU TRAVAIL À LA LOUPE

Toujours très attendu, le prochain rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis sera publié le vendredi 9 janvier.

Les inquiétudes concernant le ralentissement du marché du travail ont incité la Réserve fédérale (Fed) à réduire ses taux de 175 points de base au total en 2024 et 2025.

Les investisseurs s'attendent à un nouvel assouplissement en 2026, même si les responsables de la Fed apparaissent profondément divisés sur la façon de naviguer entre la faiblesse du marché du travail et une inflation qui persiste à se maintenir au-delà de l'objectif de 2% de la banque centrale.

Les économistes interrogés par Reuters anticipent des créations d'emplois de l'ordre de 55.000 en décembre, après 64.000 en novembre.

2 / RÉUNION PÉTROLIÈRE SOUS TENSION

Les principaux producteurs de pétrole réunis sous l'appellation Opep+ (membres de l'Opep et leurs alliés), se réunissent dimanche pour décider de la politique de production.

Selon des sources, ils devraient décider de laisser inchangés les niveaux de production de pétrole pour le premier trimestre 2026.

Une telle décision intervient sur fond de craintes d'une surabondance de l'offre et alors que les prix du pétrole ont chuté de plus de 15% l'an dernier.

La réunion va par ailleurs se dérouler dans un contexte de tensions croissantes entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au sujet du Yémen. Tout désaccord entre les deux puissances de l'Opep+ pourrait entraver le consensus sur la production de pétrole.

3/ ÇA BRILLE TOUJOURS

Avec les records successifs de l'or et l'argent, les métaux précieux continuent de briller, soutenus notamment par les tensions géopolitiques persistantes.

Si l'ampleur du mouvement d'achats alimente le risque d'une correction, le rallye sur ces actifs a encore du carburant.

L'or, qui a signé l'an dernier sa meilleure performance en 46 ans, conserve son statut de valeur refuge et de protection des portefeuilles face aux craintes géopolitiques et aux inquiétudes sur une bulle boursière liée à l'IA.

Des facteurs de risque existent néanmoins: selon des acteurs de marché, la décision des Etats-Unis concernant d'éventuels droits de douane sur les importations américaines de minéraux critiques pourrait intervenir en janvier.

Par ailleurs, la volatilité pourrait être de mise avec le rééquilibrage des indices de matières premières attendu à compter de jeudi.

4/ REBOND DES IPO

Les banquiers d'affaires s'attendent à une année de rebond pour les introductions en Bourse (IPO) après les signes de reprise observés fin 2025.

La valeur globale des IPO en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique est tombée à 27 milliards de dollars l'année dernière, contre 32,6 milliards de dollars en 2024, mais des transactions plus importantes et la perspective d'autres à venir ont alimenté les espoirs d'une reprise des introductions en bourse en Europe.

Entre-temps, la Chine connaît déjà une frénésie d'IPO liée aux secteurs de l'IA et des semi-conducteurs. A Hong Kong, le fabricant de puces d'IA Biren a grimpé de 76% pour son premier jour de cotation vendredi.

(Rédigé par Polina Devitt, Naomi Rovnick, Charlie Conchie et Alex Lawler à Londres, avec Lewis Krauskopf à New York, infographies Pasit Kongkunakornkul, compilé par Karin Strohecker; version française Blandine Hénault)