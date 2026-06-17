POINT DE VUE-Le taux de mortalité dans les centres de détention pour immigrés de l'ICE a plus que doublé sous Trump, selon une analyse de Reuters

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* Des experts s'inquiètent de la qualité des soins médicaux et de la surveillance dans les centres de détention de l'ICE

* Les dossiers relatifs aux décès survenus à l'ICE ne contiennent pas d'informations essentielles, telles que les traitements médicamenteux et les comptes rendus des interventions d'urgence

* Le DHS affirme s'engager à garantir un « environnement sûr, sécurisé et humain » aux détenus

par Ted Hesson, Kristina Cooke et Maria Tsvetkova

Un Vietnamien souffrant de problèmes cardiovasculaires s’est effondré et est décédé au « Speedway Slammer », cette ancienne prison de haute sécurité de l’Indiana reconvertie en centre de détention et devenue le symbole de la répression menée par l’administration Trump en matière d’immigration. Dans un centre de détention de Pennsylvanie, un Chinois qui avait déjà tenté de se suicider a été retrouvé pendu dans la douche. Dans un établissement new-yorkais, un Hondurien présentant une accélération du rythme cardiaque et des tremblements dus au sevrage alcoolique est décédé dans sa cellule sans avoir reçu de soins d’urgence.

Ces hommes font partie des 50 personnes décédées dans des centres de détention pour immigrés aux États-Unis depuis que le président Donald Trump a lancé sa campagne d’expulsion massive en janvier 2025, selon les registres de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement). Entre 2009 et 2024, les centres de détention pour immigrés aux États-Unis enregistraient un décès par an pour 3 848 détenus, sur la base de la population quotidienne moyenne de ces établissements, selon une analyse des données de l’ICE réalisée par Reuters. Ce taux a plus que doublé depuis le retour de Trump au pouvoir, atteignant environ un décès pour 1 630 personnes d’après les données préliminaires disponibles jusqu’au début du mois de juin. Les données analysées par Reuters ont été obtenues par le « Deportation Data Project » grâce à une demande d’accès aux documents publics, puis traitées par le Vera Institute of Justice, une organisation à but non lucratif qui milite pour la réduction des taux d’incarcération.

Les causes des décès de détenus peuvent être complexes et ne résultent pas nécessairement d’une négligence ou de mauvais traitements de la part des responsables des centres de détention. Cependant, trois experts en matière de décès en détention, qui ont examiné pour Reuters les dossiers de l’ICE et les rapports d’autopsie, ont déclaré que la hausse de ce taux et d’autres éléments de données soulevaient des inquiétudes quant à la qualité de la surveillance et des soins médicaux dans les centres de détention, dont la population a explosé sous Trump.

La population a augmenté au cours de la dernière année du mandat du démocrate Joe Biden, qui avait renforcé les mesures de contrôle face aux critiques en cette année électorale. L’ICE détenait environ 40 000 immigrés lorsque Trump est entré en fonction, contre un creux d’environ 14 000 en février 2021, sous l’administration Biden, pendant la pandémie de COVID-19.

Sous Trump, ce nombre a grimpé en flèche pour atteindre environ 70 000 en janvier, lors d’une vaste opération de répression à Minneapolis, avant de retomber à environ 57 000 début juin.

Vingt-et-un de ces 50 décès ont été constatés alors que le détenu était déjà décédé ou ne réagissait plus, selon les registres de l’ICE. Ces cas, parmi lesquels figuraient 10 suicides, sont particulièrement préoccupants, car ils pourraient refléter un manque de suivi de la santé physique et mentale ainsi qu’un manque de soins prodigués en temps opportun, a déclaré Sanjay Basu, médecin associé à l’Université de Californie à San Francisco, qui a étudié les décès survenus en détention à l’ICE et qui fait partie des trois experts ayant examiné les données et les dossiers pour Reuters.

Les crises cardiaques et les problèmes cardiovasculaires ont été à l’origine de 16 décès, ce qui, selon les experts médicaux, suggère d’éventuels problèmes au niveau des examens médicaux initiaux et de la prise en charge des maladies chroniques.

Chanelle Diaz, professeure adjointe de médecine au Centre médical Irving de l’université Columbia, a déclaré que les données et les dossiers montraient que l’agence choisissait d’incarcérer des personnes médicalement vulnérables, ce qui entraînait une « flambée de décès évitables ».

« Le système n’est pas conçu pour la prise en charge des maladies chroniques », a déclaré Mme Diaz, soulignant qu’au moins deux détenus décédés souffraient de démence et ne représentaient aucun risque pour le public. Le département de la Sécurité intérieure n’a pas fourni de dossiers détaillés concernant les décès survenus sous l’administration Trump examinés par Reuters. L’agence a déclaré qu’elle s’engageait à garantir un environnement « sûr, sécurisé et humain » en détention.

« Des soins médicaux complets sont prodigués dès l’arrivée des personnes et tout au long de leur séjour », a déclaré Lauren Bis, porte-parole du DHS, dans un communiqué adressé à Reuters.

QUESTIONS SUR LA RAPIDITÉ DES SOINS MÉDICAUX La difficulté à déterminer les facteurs à l’origine du taux de mortalité tient en partie au manque de détails dans les rapports sur les décès en détention de l’administration Trump examinés par Reuters et les trois experts. Les rapports de l’administration contiennent moins de détails sur les circonstances entourant chaque décès qu’auparavant. Beaucoup omettaient des informations essentielles telles que les antécédents médicaux du détenu, les médicaments qu’il prenait et les détails relatifs à l’intervention d’urgence, ont indiqué les experts.

Michele Heisler, directrice médicale de l’organisation à but non lucratif Physicians for Human Rights, a notamment mis en avant le rapport de l’ICE sur le décès de Santos Reyes Banegas, un Hondurien décédé au centre correctionnel du comté de Nassau, à Long Island (New York), en septembre dernier.

L’ICE a indiqué dans ce rapport que lors de son admission, le 17 septembre 2025 à 11 h 22, une infirmière avait constaté des symptômes de sevrage alcoolique. Deux heures plus tard, un médecin qui l’a examiné a constaté qu’il présentait des tremblements et lui a prescrit des médicaments pour le sevrage. Le rapport ne précise toutefois pas de quel médicament il s’agissait ni ne confirme que ces médicaments lui aient été administrés. À 6 h 25 le lendemain matin, Reyes a été retrouvé inerte dans sa cellule et déclaré décédé 20 minutes plus tard, selon le rapport de l’ICE.

Mme Heisler a déclaré qu’une prise en charge rapide en milieu hospitalier pouvait considérablement réduire les risques mortels liés au sevrage. « Cela soulève la question suivante: pourquoi n’a-t-il pas été immédiatement transféré aux urgences? », a-t-elle déclaré.

Le DHS a indiqué que l’enquête sur ce décès était toujours en cours, mais que « la cause préliminaire semble être une insuffisance hépatique compliquée par l’alcoolisme ».

Une enquête menée par le bureau du procureur général de l’État de New York a conclu que l’agent en service n’était pas responsable du décès de Reyes, a déclaré un porte-parole du bureau.

APPELS À L'AIDE; 15 MINUTES D'ATTENTE Tuan Van Bui, un Vietnamien de 55 ans, est arrivé le 19 novembre au « Speedway Slammer », surnom donné par l’administration Trump au centre correctionnel de Miami situé à Bunker Hill, dans l’Indiana. M. Bui, qui a été victime d’un AVC fin 2023, s’était vu prescrire des médicaments contre l’hypertension et le cholestérol en août dernier, peu après sa détention, selon un rapport de l’ICE.

En février, M. Bui a déposé une requête auprès d’un tribunal fédéral de l’Indiana pour demander sa libération, affirmant qu’il marchait à l’aide d’une canne et que sa détention entraînait « une détérioration de son état de santé ». Dès le premier jour de son second mandat, Trump a abrogé les directives de l’ère Biden qui enjoignaient à l’ICE de prendre en compte des circonstances atténuantes avant de placer des immigrés en détention, notamment leur âge, leur état de santé, leur rôle de soutien de famille ou leur engagement dans l’armée ou la fonction publique.

En mars, un médecin a diagnostiqué chez M. Bui une bronchopneumopathie chronique obstructive, selon un rapport de l’ICE, sans fournir plus de détails.

Une semaine plus tard, le 1er avril, M. Bui s’est effondré. D’autres détenus ont crié à l’aide en interpellant un gardien qui se trouvait à proximité, ont déclaré trois détenus à Reuters.

Ibrahim Ibrahim, un détenu irakien, a commencé à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), en mettant à profit les compétences acquises en tant que traducteur pendant la guerre en Irak, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Il a fallu environ 15 minutes pour qu’un gardien arrive, ont déclaré Ibrahim et les deux autres détenus. Le personnel médical est arrivé 10 minutes plus tard.

Il était trop tard. Ibrahim n’a pas senti de pouls.

« Lorsque les secours sont arrivés, il était déjà mort », a déclaré Ibrahim. Les normes fédérales en matière de détention des migrants prévoient un délai d’intervention de quatre minutes en cas d’urgence médicale. Interrogé par Reuters, Bis, le porte-parole du DHS, n’a pas fourni de délai d’intervention précis dans le cas de Bui, mais a déclaré que le personnel avait « immédiatement mis en œuvre » des mesures de réanimation et « immédiatement contacté les services d’urgence, qui ont réagi rapidement ».

Le département correctionnel de l’Indiana, qui gère l’établissement, a renvoyé les questions à l’ICE.

Le rapport de l’ICE sur le décès de M. Bui indique que le personnel du centre de détention a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), a procédé à la défibrillation et a appelé les services médicaux d’urgence avant qu’un médecin superviseur ne constate le décès de M. Bui vers 18 heures. Le rapport ne mentionne pas qu’Ibrahim ait été le premier à pratiquer la RCP.

Le médecin légiste local a attribué le décès de M. Bui à des causes naturelles liées à une maladie cardiovasculaire.

Ly Wang, la belle-fille de M. Bui, a déclaré que sa famille s’était préparée à l’éventualité qu’il soit renvoyé au Vietnam.

« Le pire scénario pour nous était qu’il soit expulsé », a-telle déclaré, « pas qu’il meure. »

LE PATIENT DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE SURVEILLANCE EN RAISON D’UN RISQUE DE SUICIDE Tôt dans la matinée du 5 août, au centre de rétentionde MoshannonValley, en Pennsylvanie, le personnel a découvert le corps deChaofengGe, un immigrant chinois, pendu dans une cabine de douche.

Ge, âgé de 32 ans, avait été transféré dans ce centre moins d’une semaine auparavant, après avoir passé sept mois en détention provisoire dans l’attente de son procès pour une affaire de fraude portant sur 154,62 dollars de cartes-cadeaux, selon les dossiers judiciaires. Selon l’ICE, Ge avait franchi illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique en 2023. Il travaillait comme livreur à New York, a déclaré son frère Yanfeng Ge par l’intermédiaire d’un interprète.

Les dossiers de la prison du comté de Dauphin à Harrisburg, en Pennsylvanie, où Ge était détenu pour fraude, montrent qu’il a tenté de se suicider par pendaison le 25 janvier de l’année dernière. Un rapport du Centre médical de l’université de Pittsburgh, où il a reçu des soins d’urgence après cette tentative, indiquait: « Le patient doit faire l’objet d’une surveillance quant à d’éventuelles idées ou projets suicidaires. » Deux jours plus tard, un travailleur social de la prison a signalé que Ge présentait des signes de dépression et de trouble bipolaire lors d’une évaluation du risque de suicide. Un psychiatre a examiné Ge à la prison et lui a prescrit un antipsychotique, puis un antidépresseur. Tom Weber, directeur général d’ PrimeCare Medical , qui assurait les services médicaux à la prison du comté de Dauphin, a déclaré que l’établissement avait transmis ces dossiers à l’ICE lorsque Ge avait été transféré sous sa garde. Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante que ces dossiers avaient bien été remis. L’ICE a indiqué dans un communiqué de presse concernant le décès de Ge qu’il était arrivé sans dossier médical relatif à sa précédente incarcération. L’agence a précisé dans son rapport de décès que, lorsque Ge est arrivé au centre de détention pour immigrés de Moshannon Valley, une infirmière, qui menait un entretien d’admission par l’intermédiaire d’un interprète, avait noté qu’il ne présentait aucun antécédent médical ou psychiatrique ni ne suivait de traitement médicamenteux, et l’avait placé parmi la population générale. Le médecin légiste de Pennsylvanie centrale qui a pratiqué l’autopsie d’ Ge a également fait état d’antécédents de troubles psychiatriques dans son rapport.

Le GEO Group, une société privée chargée de la gestion du centre de Moshannon, a renvoyé les questions à l’ICE.

PARLER EN MAL DES MORTS

Mohammad Paktiawal a été interpellé par l’ICE le 13 mars dans une banlieue de Dallas alors qu’il emmenait cinq de ses six enfants à l’école. Le même jour, M. Paktiawal, âgé de 41 ans, a été transféré à l’hôpital pour un essoufflement et des douleurs thoraciques, selon le rapport de décès de l’ICE.

Le lendemain matin, au petit-déjeuner, le personnel hospitalier a remarqué que sa langue était enflée et lui a administré un médicament contre les allergies. Il a commencé les gestes de premiers secours trois minutes plus tard avant de constater son décès, selon le rapport de décès de l’ICE. Les experts en décès en détention consultés par Reuters n’ont rien trouvé dans les dossiers de l’ICE rendus publics à ce jour qui suggère que l’intervention d’urgence de l’agence ait été insuffisante.

Trois mois plus tard, cependant, sa famille attend toujours des réponses de l’ICE et du médecin légiste du comté de Dallas concernant la cause du décès, a déclaré son frère, Naseer Paktiawal.

Ancien soldat des forces spéciales afghanes, M. Paktiawal avait été évacué avec sa famille par l’armée américaine lors de la prise de pouvoir par les talibans en 2021 et avait déposé une demande d’asile, a expliqué Naseer. Il était le seul soutien financier de la famille et travaillait dans un marché afghan local, a-t-il précisé. En septembre, M. Paktiawal a été inculpé pour utilisation abusive de 200 dollars ou plus de bons alimentaires fédéraux à des fins commerciales, un délit grave. Deux mois plus tard, il a été arrêté pour tentative de vol de produits alimentaires d’une valeur d’environ 220 dollars, selon les dossiers, puis remis en liberté.

Avant le second mandat de Trump, le profil de Paktiawal l’aurait placé parmi les personnes moins susceptibles d’être placées en détention. Mais la loi Laken Riley, promulguée peu après l’entrée en fonction de Trump, obligeait l’ICE à placer en détention toute personne arrêtée pour vol à l’étalage ou d’autres délits.

Dans un communiqué de presse confirmant le décès de Paktiawal le 15 mars, l’ICE a mis l’accent sur les accusations pénales, une tendance observée sous l’administration Trump.

On pouvait y lire: « Un étranger en situation irrégulière originaire d’Afghanistan, déjà arrêté pour fraude et vol, décède dans un hôpital du Texas. »