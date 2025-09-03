POINT DE VUE - La scission de Kraft suscite des avis partagés, la participation de Berkshire et les défis posés par la marque pesant lourd dans la balance

3 septembre - Kraft Heinz KHC.O va scinder en deux sociétés, l'une centrée sur l'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, a-t-il annoncé mardi, démantelant ainsi un géant des produits emballés qui n'a jamais atteint la croissance escomptée lors de sa création il y a dix ans

** La note moyenne de 23 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 29 $ - données compilées par LSEG

SE SÉPARER POUR CRÉER DE LA VALEUR

** Morgan Stanley ("equal weight", PT: $29) déclare que la décision de KHC de se scinder permet à la nouvelle société Global Taste Elevation Co (l'une des sociétés issues de la scission), de se repositionner en tant qu'entreprise à plus forte croissance, avec une exposition accrue aux marchés internationaux et au secteur de la restauration

** Stifel ("hold", PT: $28) estime que les actions de KHC peuvent être confrontées à une surcharge en raison de la participation d'environ 27% de Berkshire Hathaway BRKa.N et de la possibilité que Berkshire réduise sa position

** TD Cowen ("hold", PT: $28) reconnaît que se concentrer sur la "profondeur" plutôt que sur la "largeur" peut fonctionner dans l'alimentation, mais ne voit pas cela comme une solution aux défis auxquels sont confrontées de nombreuses marques de KHC, et s'attend également à ce que la participation incertaine de Berkshire continue à exercer une pression sur l'action

** Jefferies ("hold", PT: $28) dit que la scission était attendue depuis longtemps, mais la direction a donné peu de détails, et le courtier veut aussi voir comment la reformulation des produits - comme la réduction du sucre, du sodium et des colorants - se déroule dans les deux portefeuilles