Point de vue du marché : Les courtiers initient une couverture avec une note d'achat sur la société de technologie de voyage Navan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de la société de technologie de voyage Navan NAVN.O augmentent de 4 % à 15,56 $ dans les transactions de pré-marché

** Au moins cinq maisons de courtage initient une couverture lundi

** NAVN a fait ses débuts sur le marché à la fin du mois d'octobre pendant la fermeture du gouvernement américain

UN NOUVEAU PERTURBATEUR EN VILLE

** Needham ("buy", PT: $25) s'attend à une croissance rapide et durable pour Navan et la considère comme un perturbateur dans un marché dominé par des acteurs traditionnels

** Oppenheimer ("surperformer", PT: $25) dit que NAVN est sous-évalué par rapport à ses pairs mais reste un perturbateur à forte croissance dans les voyages d'affaires et bénéficie de l'automatisation de l'IA et de l'échelle des fournisseurs

** Mizuho ("surperformer", PT: $25)dit que NAVN a des avantages uniques avec l'inventaire et l'IA comme un modèle d'entreprise évolutif qui peut générer de forts bénéfices et note que le marché n'a pas encore pleinement évalué cette histoire de croissance, de sorte que l'action semble sous-évaluée

** Rosenblatt ("buy", PT: $30) dit qu'il s'attend à ce que la société croisse rapidement à moyen terme et augmente ses marges d'exploitation en augmentant sa base de clients, en élargissant la pénétration des produits et en tirant parti de l'intelligence artificielle