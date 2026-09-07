POINT DE VUE-De la piste de danse au champ de bataille : la Chine prépare des robots humanoïdes pour le combat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des chercheurs militaires prévoient le déploiement futur de robots humanoïdes dans les conflits armés

* Des scénarios simulent l'utilisation de robots au sein d'une force d'assaut urbaine et leur infiltration dans les lignes ennemies

* Les registres des marchés publics témoignent de l’intérêt croissant des autorités de défense pour les humanoïdes

par Eduardo Baptista

Lors des Jeux mondiaux des robots humanoïdes qui se sont déroulés en Chine le mois dernier, des robots ont sauté, boxé et dansé. Certains robots aux pieds agiles ont couru plus vite qu’Usain Bolt sur 100 mètres. Les spectateurs ont applaudi les capacités grandissantes de ces machines ainsi que leurs faux pas, dignes de mèmes .

Deux jours après la fin des Jeux, le journal officiel de l’Armée populaire de libération (APL) a tiré ses propres conclusions de cet événement. Le Quotidien de l’APL a appelé les chercheurs à accélérer le transfert des technologies de pointe des laboratoires vers les terrains d’entraînement militaires destinés aux “combattants” robotiques.

Les autorités chinoises chargées de la défense accélèrent la recherche sur les utilisations militaires des humanoïdes et planifient leur déploiement éventuel en temps de guerre, selon une analyse réalisée par Reuters portant sur plus de 100 avis d'appel d'offres militaires chinois, études universitaires, brevets, publications officielles, documents gouvernementaux et documents provenant d'entreprises du secteur de la défense.

Les institutions militaires testent des humanoïdes au regard des exigences du champ de bataille, cherchent à acquérir des robots et les technologies nécessaires à leur formation, et étudient comment ils pourraient opérer aux côtés des troupes, comme le montrent ces documents jusqu’alors inconnus. Ces travaux ont pris de l’ampleur en 2025 et 2026, en se concentrant sur la perception, la manipulation et les données d’entraînement des robots.

Selon BofA Global Research, les fabricants chinois représentaient environ 95% des livraisons mondiales d’humanoïdes en 2025. Cette domination commerciale permet à l’APL d’accéder à un secteur en pleine expansion tout en développant ses propres applications militaires.

La recherche chinoise en matière de robotique de défense souligne la rapidité avec laquelle les technologies militaires évoluent à l’échelle mondiale. Dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, des drones semi-autonomes utilisant l’intelligence artificielle pour la navigation et le ciblage ont transformé les opérations de reconnaissance et d’attaque, tandis que des robots transportent des ravitaillements et évacuent les blessés. Reuters a déjà rendu compte des efforts déployés par l’armée chinoise pour tirer les leçons de , le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cette évolution suscite un intérêt militaire mondial pour les systèmes autonomes.

“Aller là où nous ne voulons pas que des humains aillent est l’une des raisons les plus convaincantes pour développer des robots”, a déclaré Dennis Hong, professeur d’ingénierie mécanique et aérospatiale à l’UCLA. “Si la perte d’un robot permet d’éviter la perte d’une vie humaine, alors le robot peut devenir sacrifiable.”

Le ministère chinois de la Défense et l’Université nationale de technologie de défense (NUDT), principal institut de recherche de l’APL, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant les applications militaires des robots humanoïdes.

Reuters n’a trouvé aucune preuve indiquant que la Chine ait déployé un humanoïde armé au sein d’une unité opérationnelle de l’APL. Ces robots restent très gourmands en énergie et peu fiables en dehors des démonstrations contrôlées . Les environnements de combat présentent de nombreuses variables et mettent à l’épreuve les capacités des robots de manière imprévisible, a déclaré Aaron Johnson, professeur de génie mécanique à l’université Carnegie Mellon.

FORCE D’ASSAUT URBAINE

La Chine a déjà une vision de l’utilisation des robots humanoïdes dans la guerre urbaine.

Six “robots de combat” – humanoïdes, chiens robots ou véhicules sans pilote – seraient répartis entre deux équipes d’assaut. En collaboration avec les troupes au sol, les robots nettoieraient un bâtiment occupé par l’ennemi, étage par étage et pièce par pièce.

Ce scénario a été décrit dans un article publié en août 2025 par des chercheurs du centre d’essais de la NUDT à Xi’an. L’étude a modélisé une force d’assaut urbaine utilisant un équipement qui, selon les auteurs, pourrait être disponible d’ici cinq à dix ans. Elle ne précisait pas les règles d’engagement des robots, les armes qu’ils porteraient, ni la manière dont ils géreraient les rencontres avec des civils.

Les progrès en matière d’équilibre, de perception et d’endurance pourraient rendre les humanoïdes utiles dans des lieux tels que les bâtiments, les tunnels et l’intérieur des navires, a déclaré Juo-Min Chou, chercheuse à l’Institut taïwanais de recherche sur la défense nationale et la sécurité. “Leurs deux mains et leurs deux pieds pourraient, en théorie, allier mobilité, escalade et manipulation”, a-t-elle ajouté.

Pour des missions de reconnaissance ou de logistique plus simples, cependant, les robots quadrupèdes, à chenilles ou à roues seraient généralement moins coûteux et plus faciles à déployer à grande échelle, a ajouté Mme Chou.

Les analyses militaires chinoises envisagent un éventail de rôles de plus en plus large pour les humanoïdes. Un article publié en juillet 2025 dans le PLA Daily affirmait que les missions des humanoïdes pourraient à terme évoluer “d’un rôle de soutien au combat vers un rôle de combat principal” et examinait comment des robots pourraient être autorisés à tirer sur une cible vivante dont l’identification aurait été vérifiée par un humain.

En décembre, le Commandement du théâtre oriental de l’APL a publié un montage généré par IA montrant des robots militaires, notamment des humanoïdes et des quadrupèdes, submergeant les défenses taïwanaises dans le cadre d’un conflit futur hypothétique.

La Chine n’est pas la seule à explorer les utilisations des humanoïdes sur le champ de bataille. L’année dernière, l’armée américaine a lancé un concours visant à développer des “capacités humanoïdes militarisées” susceptibles, à terme, de travailler aux côtés des soldats. L’armée a indiqué que les rôles potentiels comprenaient la reconnaissance, la sécurité, le déblayage d’obstacles, les opérations liées aux matières dangereuses ainsi que des missions offensives et défensives en milieu urbain. Jusqu’à dix finalistes devaient tester leurs systèmes avec des experts militaires américains cette année, avec une enveloppe pouvant atteindre 1,25 million de dollars pour des contrats de suivi.

L’industrie robotique américaine accuse toutefois un retard considérable sur la Chine dans le développement de machines bipèdes et quadrupèdes. Reuters a rapporté le mois dernier que la société chinoise Unitree – l’un des principaux fabricants mondiaux d’humanoïdes et de quadrupèdes – s’était inspirée, pour la conception de ses chiens robots les plus vendus, d’innovations financées par l’armée américaine.

Le Pentagone et l'armée américaine n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet.

INFILTRER LES LIGNES ENNEMIES

L’intérêt de la Chine pour les applications militaires des robots humanoïdes a commencé à s’intensifier en 2024. Cette année-là, la NUDT et l’Académie chinoise des sciences militaires ont organisé un forum sur les technologies de défense comprenant une session consacrée aux applications militaires des systèmes humanoïdes, selon le site web de la NUDT. Aucune de ces deux institutions n’a répondu aux questions de Reuters.

Un an plus tard, la NUDT a explicitement présenté les robots humanoïdes comme des outils de combat. Un concours universitaire organisé en juin 2025 comprenait une épreuve simulant une “infiltration derrière les lignes ennemies”, exigeant des robots qu’ils pénètrent dans une zone, en dressent la carte et localisent des cibles, selon son site web. Une autre épreuve envisageait que des robots effectuent des contrôles d’identité, des inspections disciplinaires et des patrouilles de sécurité dans des bases militaires.

Cette université de recherche militaire a notamment décrit ce concours comme un terrain d’essai permettant aux humanoïdes de “s’orienter vers le champ de bataille” à terme.

Les registres des marchés publics de cette période reflétaient cet objectif ultime.

En mai 2025, l’APL a lancé un appel d’offres pour l’achat d’un robot humanoïde, incluant l’installation et la formation technique. Quatre mois plus tard, un avis de marché indiquant une adresse e-mail de la NUDT comme coordonnée de contact recherchait un “système de perception intelligente et d’exploitation habile pour robot humanoïde incarné”.

Ces documents ne contenaient que peu de détails. Reuters n’a pas pu déterminer si les appels d’offres avaient abouti et, le cas échéant, quelles entreprises avaient été retenues ou quels modèles de robots avaient été fournis.

En juin de cette année, l’APL a prévu un budget d’environ 300.000 dollars pour un système destiné à collecter et à étiqueter des données provenant de caméras, de radars et de capteurs de mouvement pour les humanoïdes, y compris des informations sur les terrains qu’ils pourraient traverser, selon un autre document relatif aux marchés publics militaires.

Le cahier des charges montre que l’intérêt de l’armée chinoise s’étend des corps robotiques aux systèmes de perception, de manipulation et d’entraînement qui, selon les spécialistes de la défense, sont essentiels pour que les humanoïdes puissent aller au-delà des démonstrations contrôlées.

EXPLOITATION À DISTANCE

En 2026, le développement des humanoïdes s’était étendu au-delà des milieux universitaires militaires pour toucher l’industrie de la défense chinoise.

Le robot Fuxi, fabriqué par Norinco, un conglomérat de défense public, en est un exemple. Des documents de l’entreprise publiés en août décrivaient cet humanoïde de taille réelle comme capable d’assurer des missions de garde, de reconnaissance par tous les temps, de patrouille intelligente et d’accomplir des tâches dangereuses.

Fuxi peut être associé au système de téléopération de Norinco, qui permet à un opérateur humain de contrôler un humanoïde à distance, selon l’entreprise. Le fait de ne plus exiger d’un robot qu’il prenne toutes ses décisions de manière autonome permettrait de relever ce que de nombreux experts en robotique considèrent comme le plus grand défi des humanoïdes.

Norinco n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Malcolm Davis, analyste senior à l’Australian Strategic Policy Institute, a déclaré qu’il ne considérait pas pour l’instant les robots humanoïdes comme des systèmes de combat pratiques. “Mais d’ici cinq à dix ans”, a-t-il ajouté, “ils pourraient très bien le devenir.”

Même s’ils sont aujourd’hui pilotés à distance, les systèmes humanoïdes conçus pour un déploiement autonome devront à terme faire face à des dilemmes éthiques. Le droit de la guerre impose aux forces armées de distinguer les combattants des civils et de s’abstenir d’attaquer les combattants blessés ou qui se rendent.

Le Comité international de la Croix-Rouge a averti que les armes autonomes pourraient avoir du mal à interpréter de manière fiable les signes de reddition, car ces jugements peuvent dépendre du contexte, du comportement et de l’intention.

L’armée américaine exige que les armes autonomes fassent l’objet d’un examen juridique et d’essais en conditions réelles, et que les commandants et les opérateurs fassent preuve d’un jugement approprié quant à l’usage de la force. Le ministère chinois de la Défense a déclaré en mars que les armes alimentées par l’IA devaient rester sous contrôle humain.

Ces préoccupations n’ont pas dissuadé la Chine d’explorer les utilisations militaires des humanoïdes.

Wang Yonghua, chercheur à l’Académie chinoise des sciences militaires, a écrit dans un commentaire publié en novembre que les humanoïdes se heurtaient à des problèmes non résolus en matière de mouvement, de perception et d’intelligence. Des avancées techniques, une baisse des coûts de fabrication et une production à l’échelle industrielle seraient nécessaires pour que les humanoïdes deviennent des systèmes militaires généralisés.

Si ces conditions sont réunies, a écrit Wang, “les robots humanoïdes afflueront sur le champ de bataille”.