POINT DE VUE DE L'ANALYSTE-Les marchés chinois chutent alors que Trump quitte Pékin avec peu de résultats à son actif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute de nouveaux commentaires)

Les actions chinoises ont chuté vendredi dans un contexte de vente massive sur les marchés , le sommet de deux jours entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping n'ayant débouché que sur peu d'accords entre les deux premières économies mondiales.

Trump a quitté la Chine vendredi en vantant les accords commerciaux , tandis que Pékin a mis en garde Washington contre une mauvaise gestion de la question taïwanaise et a déclaré que la guerre des États-Unis avec l'Iran n'aurait jamais dû commencer. Les détails sur ces accords sont toutefois rares. Trump a invité Xi à se rendre à Washington le 24 septembre.

L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 et l'indice composite de Shanghai .SSEC ont chuté de plus de 1 %. Sur le marché des devises, le yuan CNY=CFXS est resté proche du plus haut niveau atteint depuis trois ans face au dollar jeudi.

COMMENTAIRES D'ANALYSTES:

EUGENIA VICTORINO, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE ASIE, SEB, SINGAPOUR:

"Le sommet Xi-Trump a mis l'accent sur la stabilité plutôt que sur une réinitialisation structurelle. Nous nous attendons à ce que la réunion du 24 septembre prolonge la trêve commerciale, de nouveaux engagements étant déjà prévus. Xi a souligné que la question de Taïwan était centrale, bien qu'elle ait été absente du communiqué américain. Les deux parties se sont mises d'accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Si les résultats concrets en matière commerciale ont déçu, un nouveau Conseil d'investissement pourrait créer un canal plus formel pour l'entrée de capitaux chinois aux États-Unis."

WANG YAPEI, GESTIONNAIRE DE FONDS CHEZ ZIJIE PRIVATE FUND, SHANGHAI:

"Rien n’a dépassé les attentes. L’impact du sommet sur le marché s’estompe. L’attention du marché se recentrera sur l’économie nationale (chinoise). Les relations sino-américaines se sont stabilisées, mais la trêve n’est que temporaire.

"Malgré toutes les belles paroles prononcées par Trump lors de la rencontre à Pékin, il faut rester vigilant quant à ce qu’il dira et fera à son retour."

LORRAINE TAN, DIRECTRICE DE LA RECHERCHE SUR LES ACTIONS (ASIA), MORNINGSTAR, SINGAPOUR:

"Je reste sceptique compte tenu de l'histoire récente des hauts et des bas de ces réunions et des accords conclus. Le risque lié à l'Iran plane et la question de Taïwan est très délicate sur le plan diplomatique. Quelle que soit l'issue de cette réunion, je ne pense pas qu'elle changera l'attitude prudente du Congrès envers la Chine, une position partagée par les deux camps politiques.

"Il y aura peut-être quelques transactions, mais rien qui indique un partenariat stratégique ou un cadre relationnel à long terme. En bref, je pense que la réaction des marchés devrait être modérée."

JAMES ATHEY, GESTIONNAIRE DE FONDS À REVENU FIXE, MARLBOROUGH, LONDRES:

"Je pense que le marché espérait des mesures plus concrètes, à court terme, réciproques et positives. Au lieu de cela, la référence au piège de Thucydide n’a fait que souligner à quel point la relation globale est tendue."

YUE SU, ÉCONOMISTE PRINCIPAL POUR LA CHINE, EIU, SHANGHAI:

"Sur le fond, je ne pense pas qu’il y ait eu de surprises majeures, mais les deux parties sont parvenues à s’entendre sur un nouveau "paradigme" pour leurs relations bilatérales.

"Je pense que le marché considérera cela comme légèrement positif. Cependant, des questions subsistent quant à ce que ce nouveau "paradigme" peut réellement apporter. Le cadre lui-même est limité à trois ans, bien que les deux parties aient souligné la possibilité de le prolonger davantage. Même ainsi, il pourrait s’avérer fragile, contraint par le Congrès américain, les faucons pro-Chine à Washington et la position politique de Trump sur le plan national.

"Il semble toutefois que ce nouveau "paradigme" ait été au moins en partie initié par la Chine, ce qui suggère que Pékin a intérêt à s’y conformer. En conséquence, la stabilité stratégique s’est quelque peu améliorée et les risques extrêmes ont été légèrement réduits, ce qui doit être considéré comme un signe positif. Mais là encore, il s’agit probablement d’une stabilité fragile qui n’élimine pas les frictions sous-jacentes. Les deux présidents ont désormais une certaine motivation politique pour maintenir la relation sur la bonne voie, mais il y a encore trop d’inconnues."

FRANTISEK TABORSKY, STRATÈGE, ING, LONDRES:

"Les marchés n’ont pas entendu suffisamment de messages de Pékin pour devenir plus optimistes concernant le Golfe, et les données américaines en forte hausse alimentent désormais une plus grande confiance quant à une hausse des taux de la Fed.

"Le dollar semble prendre un élan significatif à court terme. Nous avions spéculé hier que la rencontre Trump-Xi aurait pu déboucher sur des annonces positives (peut-être aussi concernant l’Iran) qui auraient plafonné le dollar et redonné confiance aux marchés.

"Les résultats ont été trop maigres jusqu’à présent, et le recul des contrats à terme sur actions aujourd’hui, conjugué à une nouvelle hausse des prix du pétrole, permet au dollar de tirer parti des dernières données bellicistes et de la réévaluation à la hausse des anticipations de hausse des taux de la Fed qui en résulte."