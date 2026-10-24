POINT DE VUE-Dans les coulisses de la campagne menée par l'administration Trump pour ramener au pouvoir le clan Bolsonaro au Brésil

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par Gabriel Stargardter

Deux responsables du Département d’État américain ont mené une campagne visant à ramener au pouvoir le clan Bolsonaro, de droite, au Brésil, et ont réussi à faire adopter des sanctions destinées à faire pencher la balance en leur faveur lors de l’élection, selon dix responsables américains, actuels ou anciens, ayant une connaissance directe du dossier.

Leur plan sera mis à l'épreuve dimanche, lorsque le sénateur Flavio Bolsonaro affrontera le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva lors d'un second tour très serré. Lula a mis en garde Washington contre toute atteinte à la souveraineté du Brésil et a accusé son adversaire de comploter avec l'administration Trump.

Ces deux responsables sont Darren Beattie, conseiller principal pour les affaires de l’hémisphère occidental chargé de superviser la politique à l’égard du Brésil , et Ricardo Pita, un autre conseiller principal promu cette année au poste de sous-secrétaire adjoint pour l’Amérique du Nord. Les détails de leur campagne visant à ramener les Bolsonaro au pouvoir n’avaient jamais été révélés auparavant.

Beattie et Pita, tous deux nommés à des postes politiques, disposaient d’une grande latitude pour gérer les relations de Washington avec le deuxième pays le plus peuplé des Amériques, ont indiqué ces sources.

Dans les mois qui ont précédé le début de la campagne électorale, ils ont fait savoir aux diplomates américains au Brésil que la politique des États-Unis consistait à rétablir l’ancien président Jair Bolsonaro à la tête du Brésil – alors même qu’il avait été déchu de ses fonctions pour avoir fomenté un coup d’État en 2022, année où il avait perdu l’élection présidentielle face à Lula, ont indiqué trois de ces sources.

Après que Bolsonaro eut été condamné à 27 ans de prison en septembre 2025 , les deux hommes se sont tournés vers le soutien à la candidature de son fils, le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, ont indiqué ces trois sources. Beattie et Pita ont demandé au personnel de l’ambassade de ne pas entrer en contact avec d’autres candidats conservateurs à la présidence susceptibles de faire concurrence au jeune Bolsonaro, ont-elles précisé.

Depuis l’année dernière, les deux hommes ont plaidé avec succès en faveur de mesures punitives du gouvernement américain à l’encontre du Brésil, destinées à affaiblir Lula et à renforcer les Bolsonaro, ont déclaré ces dix personnes à Reuters. Ces mesures comprenaient notamment la désignation de gangs brésiliens comme groupes terroristes et l’imposition de sanctions américaines à l’encontre du juge de la Cour suprême brésilienne qui menait l’enquête sur Jair Bolsonaro.

Reuters n’a pas pu déterminer dans quelle mesure les deux hommes agissaient sur ordre de la Maison Blanche ou du secrétaire d’État Marco Rubio. Trump, fervent défenseur de Bolsonaro depuis sa défaite électorale en 2022, n’a publiquement soutenu aucun candidat.

La Maison Blanche a refusé de commenter et a renvoyé les questions au Département d’État.

Le porte-parole du Département d’État, Tommy Pigott, n’a pas répondu aux questions concernant les mesures et directives spécifiques impliquant Beattie et Pita, mais a déclaré dans un communiqué: “Toutes les actions menées par les États-Unis contre les narcotrafiquants et pour protéger la liberté d’expression visent à défendre les droits et la vie du peuple américain. Le peuple brésilien a le droit de choisir ses dirigeants par le biais d’élections libres et équitables.”

Le bureau de Lula n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Orna Blum, l’une des responsables qui s’est entretenue avec Reuters au sujet des efforts de Beattie et Pita, a dirigé le bureau du Département d’État chargé du Brésil et du Cône Sud jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite l’année dernière, en raison de son opposition à l’administration Trump.

Washington “a tout à fait le droit de défendre ses intérêts économiques et stratégiques”, a-t-elle déclaré. “Mais lorsque les instruments de la politique étrangère américaine sont utilisés pour faire pression sur une autre démocratie au sujet du sort judiciaire d’un allié politique, la ligne entre diplomatie et intervention politique est franchie.”

SANCTIONS À L’ENCONTRE D’UN JUGE DE LA COUR SUPRÊME

Beattie est un ancien rédacteur de discours à la Maison Blanche, licencié en 2018 après avoir pris la parole lors d’un événement fréquenté par des nationalistes blancs. Il est également l’architecte de la “diplomatie de la liberté d’expression ”, une politique défendue par les alliés de Trump qui vise à sanctionner les pays qu’ils accusent de censurer les discours d’extrême droite tenus par des citoyens américains, des entreprises et des alliés internationaux de droite.

Les États-Unis ont accusé Alexandre de Moraes, juge à la Cour suprême du Brésil, d’avoir violé le droit à la liberté d’expression en emprisonnant des Brésiliens pour des publications politiques sur les réseaux sociaux et en censurant le contenu des réseaux sociaux américains. Moraes a fait valoir qu’il débarrassait les réseaux sociaux de fausses informations qui sapaient la confiance du public dans les institutions démocratiques brésiliennes.

Moraes n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Pita, un Vénézuélo-Américain conservateur, fait partie des nombreux proches de Rubio qui considèrent Lula comme une menace pour les intérêts américains en Amérique latine. Rubio a été l’un des principaux artisans de la politique agressive menée par l’administration dans la région, qui a notamment consisté en une invasion du Venezuela pour renverser son président, un blocus pétrolier contre Cuba et des attaques militaires contre des bateaux soupçonnés de transporter de la drogue en provenance d’Amérique latine.

Beattie et Pita ont été séduits par les positions politiques d’extrême droite de la famille Bolsonaro, par leur antipathie envers Lula et par l’idée que Jair Bolsonaro avait été victime d’abus de la part de la Cour suprême du Brésil.

À l’instar de Trump lors de l’élection américaine de 2020, Bolsonaro a refusé de reconnaître sa défaite à l’élection présidentielle brésilienne de 2022, déclenchant des émeutes au cours desquelles ses partisans ont pris d’assaut des bâtiments gouvernementaux. La Cour suprême l’a condamné en septembre 2025 pour avoir ourdi un coup d’État afin de se maintenir au pouvoir.

Avant cette condamnation, début 2025, les Bolsonaro menaient une campagne de lobbying agressive à Washington pour obtenir des sanctions, en vertu de la loi “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act”, à l’encontre de Moraes, qui avait dirigé les enquêtes pénales visant Jair Bolsonaro. Cette loi fédérale de 2016 autorise les États-Unis à imposer des sanctions à des personnes étrangères responsables de violations des droits de l’homme ou de corruption grave.

Vers avril 2025, le fils cadet de Jair Bolsonaro, Eduardo, a rendu visite à Beattie dans son bureau du Département d’État à Washington DC, selon deux anciens responsables américains. Eduardo Bolsonaro plaidait publiquement en faveur de sanctions au titre de la loi Magnitsky contre Moraes depuis au moins 2024, et en mars 2025, il a déclaré lors d’un direct en ligne qu’il était “pratiquement certain” que l’administration Trump agirait en ce sens.

Eduardo Bolsonaro n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Beattie a passé des appels au Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain pour demander que des sanctions Magnitsky soient prises à l’encontre de Moraes, a déclaré un ancien responsable américain ayant une connaissance directe du dossier.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent, dont le département gère les sanctions Magnitsky par l’intermédiaire de l’OFAC, n’a émis aucune objection, a précisé cet ancien responsable.

Les États-Unis ont annoncé des sanctions Magnitsky à l’encontre de Moraes en juillet 2025, invoquant ses violations présumées du droit à la liberté d’expression par la censure de publications antigouvernementales sur les réseaux sociaux.

Un responsable du Trésor a déclaré que Bessent et Rubio étaient “parfaitement alignés sur la politique étrangère de l’administration”.

DÉSIGNATIONS D'ORGANISATIONS TERRORISTES

La famille Bolsonaro faisait également pression pour que Washington désigne les principaux gangs brésiliens – le Primeiro Comando da Capital (PCC) et le Comando Vermelho (CV) – comme des organisations terroristes. Elle estimait qu’une telle désignation porterait préjudice à Lula, que certains opposants ont critiqué pour son incapacité à contrôler la criminalité.

Eduardo Bolsonaro s’était lié d’amitié avec Pita au sein des cercles conservateurs américains, et tous deux soutenaient cette initiative visant à qualifier ces gangs d’organisations terroristes.

En mai 2025, Pita s’est joint à une délégation américaine qui a rendu visite à Jair Bolsonaro à sa résidence de Brasilia alors qu’il attendait son procès, selon les communiqués publiés à l’époque. Était également présent dans le groupe: David Gamble, alors responsable des sanctions au Département d’État.

De retour à Washington, Pita a demandé aux responsables des sanctions du Département d’État d’étudier comment des désignations comme celles annoncées contre les cartels mexicains en février 2025 pourraient être utilisées au Brésil, a déclaré un ancien responsable.

Près d’un an plus tard, en mai 2026 – après que Pita eut été promu à un nouveau poste qui l’éloigna des affaires brésiliennes –, le candidat à la présidence Flavio Bolsonaro a rencontré Beattie et le secrétaire d’État adjoint Christopher Landau à Washington pour discuter de “l’urgence de désigner le PCC et le Comando Vermelho comme organisations terroristes étrangères”, selon une publication sur X de l’influenceur de droite Paulo Figueiredo, accompagnée de photos des participants.

Le Département d’État a annoncé cette désignation le lendemain.

Reuters n’a pas pu déterminer dans quelle mesure Pita ou Beattie ont influencé la décision finale.

EFFETS BOOMERANG ET CONTRE-TEMPS

En juillet 2025, Washington a également annoncé une série d’autres mesures à l’encontre du Brésil, notamment la révocation des visas de huit juges de la Cour suprême et l’imposition de droits de douane de 50 % sur les produits brésiliens, invoquant la “persécution” de Jair Bolsonaro.

Reuters n’a pas pu déterminer quel rôle, le cas échéant, Beattie ou Pita avaient joué dans ces mesures supplémentaires. Mais si celles-ci visaient à affaiblir Lula, nombre d’entre elles se sont retournées contre leurs auteurs, selon des analystes politiques brésiliens.

Les mesures visant la Cour n’ont en rien empêché celle-ci de poursuivre le procès de Bolsonaro, tandis que les droits de douane ont fait grimper la cote de popularité du gouvernement Lula, ont déclaré les analystes.

De grandes entreprises américaines et brésiliennes dépendantes du commerce bilatéral – notamment le géant de la transformation de viande JBS JBSS.O , contrôlé par les milliardaires brésiliens Wesley et Joesley Batista – se sont également opposées à ces droits de douane, que Washington a finalement assouplis.

La campagne de Beattie et Pita a également connu des revers. Sans explication officielle du ministère des Finances, les États-Unis ont retiré le juge Moraes de la liste des sanctions Magnitsky en décembre, et en mars, le Brésil a interdit à Beattie d’entrer sur le territoire pour rendre visite à Bolsonaro en prison.

Mario Braga, analyste spécialiste de l’Amérique latine au sein du cabinet de renseignement sur les risques RANE, a déclaré que Trump avait peut-être décidé de ne pas apporter publiquement son soutien à Bolsonaro afin d’éviter d’être perçu comme s’ingérant dans les élections brésiliennes – une perception qui aurait pu renforcer la popularité de Lula.

Pourtant, après que Flavio Bolsonaro eut devancé de justesse Lula au premier tour des élections au début du mois, Trump a qualifié ce résultat de grande victoire.

“C'était serré, mais c'est une très, très grande victoire”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Incroyable, en fait.”