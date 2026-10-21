POINT DE VUE-Comment les antibiotiques chinois bon marché menacent la dernière grande usine de pénicilline d'Europe

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* La part de la Chine dans les importations de pénicilline de l'UE a fortement augmenté, selon les données d'Eurostat

* Selon les analystes, la dépendance aux antibiotiques pourrait conférer à Pékin un levier stratégique

* Sandoz réclame des mesures antidumping; son directeur général affirme que les antibiotiques sont moins chers que des bonbons en Europe

* La Chine affirme que ses aides à l'industrie sont conformes aux règles de l'OMC et rejette toute accusation de protectionnisme

par Marleen Kaesebier et Philip Blenkinsop

Nichée dans les contreforts verdoyants des Alpes autrichiennes, la dernière usine européenne de pénicilline entièrement intégrée fait face à un avenir incertain, dans l’ombre de la puissance industrielle chinoise en pleine ascension.

La raison: la Chine produit en masse les mêmes antibiotiques et les mêmes ingrédients que l'usine Sandoz de Kundl, en Autriche, à un coût bien inférieur pour le marché européen.

La baisse des prix est une aubaine pour les programmes de santé publique des gouvernements européens soucieux de réduire les coûts, mais elle constitue une menace existentielle pour le site de Kundl – le seul à fabriquer de la pénicilline de A à Z en Europe, y compris les principes actifs essentiels.

Après que plusieurs concurrents ont annoncé la fermeture ou le transfert de leur production en Chine, cette usine est devenue le point de mire d’un débat de plus en plus large sur l’autosuffisance de l’Occident.

Et, trois ans seulement après un projet d’extension de 200 millions d’euros (225 millions de dollars), qui comprenait 50 millions d’euros de fonds publics, Sandoz a demandé à la Commission européenne d’ouvrir une enquête antidumping qui pourrait déboucher sur des mesures tarifaires à l’encontre de Pékin.

Si l’usine venait à fermer, l’Europe « serait entièrement dépendante » de la Chine, a déclaré à Reuters Stéphanie Jedner, directrice du site de Kundl, depuis les bureaux donnant sur les réservoirs de stockage rutilants de l’usine, entourés par les Alpes tyroliennes.

Alexander Fleming a découvert la pénicilline il y a un siècle à Londres, et celle-ci reste la principale classe d’antibiotiques utilisée pour traiter les infections potentiellement mortelles. Aujourd’hui, la fabrication des ingrédients nécessaires à la production des quelque 1,5 milliard de doses quotidiennes administrées chaque année en Europe est dominée par la Chine.

La part de la Chine dans les importations de l’UE de pénicillines et de leurs dérivés, principalement sous forme de principes actifs pharmaceutiques en vrac (API), a presque doublé, passant de 44 % en 2019 à 86 % l’année dernière, selon les données d’Eurostat, ce qui coïncide avec le plan décennal « Made in China » de Pékin visant à remonter la chaîne de valeur mondiale de la fabrication.

Dans le même temps, les exportations européennes de ces mêmes produits ne représentent aujourd’hui qu’à peine un cinquième de leur niveau record du début des années 2000.

C’est un exemple illustrant comment la Chine est passée des textiles et des usines d’assemblage à une fabrication de pointe et à des industries traditionnellement européennes, allant des produits pharmaceutiques aux machines-outils. Alors que le déficit commercial de l’UE avec la Chine en matière de biens devrait atteindre environ 1 milliard d’euros par jour en 2025, soit le double du niveau de 2020, les décideurs politiques s’empressent de prendre de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les emplois.

Dans un témoignage écrit adressé aux législateurs britanniques en début d’année, Sandoz a déclaré que la capacité de Kundl à approvisionner l’Europe n’était « pas viable sur le plan commercial » à moins que les gouvernements ne paient davantage pour la pénicilline. L’entreprise a fait valoir que le contrôle par Pékin de la chaîne d’approvisionnement en pénicilline créait un « risque stratégique inhérent » comparable à l’emprise de la Chine sur les minerais critiques.

« L’approvisionnement en antibiotiques pourrait très bien devenir un outil de coercition économique ou de guerre hybride, en particulier en période de tensions diplomatiques », a écrit Sandoz dans sa déclaration adressée aux législateurs, sollicitant davantage de soutien.

LES MÉDICAMENTS COMME MOYEN DE PRESSION DANS LES GUERRES COMMERCIALES

La Chine a passé des années à s’imposer comme un fournisseur fiable de médicaments essentiels et joue un rôle de plus en plus important dans le domaine des produits pharmaceutiques de pointe. Selon Sandoz, jusqu’à 90 % des principes actifs des antibiotiques mondiaux sont désormais produits hors d’Europe, principalement en Chine ou en Inde à partir de produits chimiques chinois.

« C’est une situation qui devrait vous préoccuper », car la puissance de marché de la Chine lui confère un levier pour défendre ses intérêts stratégiques, a déclaré Tim Rühlig, analyste spécialiste de la Chine au sein de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, un groupe de réflexion sur la politique étrangère de l’UE.

La Chine pourrait voir sa réputation ternie si elle utilisait ce levier. Contrairement à son quasi-monopole sur le raffinage des terres rares, la politique chinoise ne présente pas son pouvoir sur le marché des antibiotiques sous l’angle de la sécurité nationale.

Néanmoins, l’économiste chinois Daokui Li, ancien membre du comité de politique monétaire de la banque centrale chinoise, a semé la panique parmi les pays occidentaux pendant la pandémie de COVID-19 en suggérant que l’approvisionnement en principes actifs pharmaceutiques (API) devrait être mis sur la table lors de différends commerciaux.

Un responsable américain en poste en Chine, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré à Reuters que ses homologues chinois avaient laissé entendre lors de réunions que Pékin pourrait suspendre les exportations de principes actifs pour certains médicaments à titre de mesure de rétorsion dans le cadre d’un conflit commercial.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les différends économiques et commerciaux avec l’UE pouvaient être résolus par le dialogue et la consultation. « La Chine s’oppose systématiquement à toutes les formes de protectionnisme commercial », a-t-il déclaré en réponse aux questions de Reuters. Le département d’État américain n’a pas immédiatement réagi.

Pour les décideurs politiques européens, le déclin d’une industrie aussi stratégique rend l’Union vulnérable aux restrictions d’approvisionnement en cas de pandémie ou de conflit, a déclaré Bostjan Ceh, responsable du développement commercial chez Labena, une société de recherche et développement pharmaceutique sous contrat basée en Slovénie.

« Cela compromettrait gravement la capacité de l’Europe à faire face à une crise sanitaire », a déclaré M. Ceh.

Ce n’est qu’après la pandémie de COVID-19 – lorsque l’Europe a pris conscience de sa dépendance vis-à-vis des fournitures médicales asiatiques – que les décideurs politiques ont commencé à considérer la production pharmaceutique comme une question stratégique, a déclaré Anna Mihaylova, experte en politiques publiques à l’université de médecine de Plovdiv.

L'alerte a été donnée en 2022, lorsque les stocks d'amoxicilline, un type de pénicilline fabriqué à Kundl, se sont épuisés en Europe lors d'une recrudescence des infections respiratoires après la pandémie.

Un an plus tard, invoquant des pénuries répétées, la Commission européenne a approuvé une enveloppe de 28,3 millions d’euros pour l’extension de l’usine de Kundl, ce qui a permis d’augmenter la capacité de production de 20 %.

ÉVOLUTION DES DÉPENDANCES

Vêtue d’une blouse blanche et de lunettes de protection, Cécile Stolz, directrice de l’unité de production de Sandoz à Kundl, a montré, à l’aide d’un petit flacon, comment on cultive la moisissure verte permettant de fabriquer le composé que le scientifique écossais Fleming avait découvert en 1928 et qui détruisait les bactéries nocives.

La découverte de Fleming lui a valu un prix Nobel. Pendant des années, la Chine a fortement dépendu de l’Europe pour la production de pénicilline et d’autres médicaments génériques.

Mais les investissements industriels de Pékin ont désormais inversé les rôles, a déclaré l’analyste Rühlig. La nouvelle position dominante de la Chine s’explique également par des réglementations environnementales moins strictes, des coûts de main-d’œuvre nettement inférieurs et des subventions de l’État, ainsi que par les investissements des laboratoires pharmaceutiques occidentaux cherchant à réduire leurs coûts.

Sur le site de Sandoz, qui emploie plus de 2 000 personnes, l’équipe de Mme Stolz fait fermenter des nutriments dans des cuves métalliques pour produire la pénicilline. Ce processus est très gourmand en énergie, ce qui constitue un autre facteur rendant les producteurs européens moins compétitifs: selon les statistiques de l’Agence internationale de l’énergie, les prix de l’électricité dans l’UE pour les industries à forte intensité énergétique étaient en moyenne près de 50 % plus élevés qu’en Chine en 2025.

Les coûts énergétiques élevés en Europe se font particulièrement sentir à l’usine de Kundl, qui consomme autant d’énergie que la ville voisine d’Innsbruck, qui compte plus de 130 000 habitants, a déclaré sa directrice, Mme Jedner, sur le site que Sandoz partage avec son ancienne société mère Novartis

NOVN.S et le fabricant de produits chimiques BASF <http://basfn.de/ >.

Alors que les prix de l'énergie augmentent, les prix de la pénicilline en Europe sont restés stables ou ont baissé, a-t-elle ajouté.

DES ANTIBIOTIQUES BON MARCHÉ, MAIS À QUEL PRIX?

Sandoz se plaint de ne pas pouvoir augmenter ses prix en raison de la concurrence et des procédures d’approvisionnement des pays européens.

L’usine de Kundl reste vulnérable, selon l’entreprise, en raison de la politique des gouvernements européens consistant à s’approvisionner en médicaments en fonction du prix le plus bas plutôt que de chercher à maintenir la diversité des sources d’approvisionnement.

L’entreprise affirme que la Chine inonde le marché d’ingrédients actifs (API) bon marché. En mars, elle a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant la mainmise de la Chine sur certaines parties du marché des antibiotiques. L’affaire vise à prouver que les API d’amoxicilline chinois sont vendus en Europe à un prix inférieur au coût de production, grâce à des subventions.

La Commission européenne devrait ouvrir prochainement une enquête antidumping, bien que le calendrier reste incertain en raison d’un arriéré de plaintes, ont indiqué à Reuters des experts commerciaux de l’UE, des responsables européens et des spécialistes de la Chine.

Ces sources ont indiqué à Reuters que des droits de douane européens seraient probablement imposés, étant donné que l’Europe durcit globalement son approche vis-à-vis de la Chine. Sur les 23 enquêtes antidumping et antisubventions en cours au sein de l’UE, toutes sauf trois ont la Chine pour cible exclusive ou conjointe.

La Commission a refusé de commenter.

D’autres issues sont possibles. Le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, a récemment annoncé un accord avec Pékin visant à réduire ses exportations de véhicules hybrides plutôt que d’imposer des droits de douane, dans le but de sauver les constructeurs automobiles européens.

Dans ses déclarations publiques, Pékin affirme que ses aides financières sont conformes aux règles de l’OMC. Il accuse les autres pays de protectionnisme, nuisant ainsi aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Alors que Sandoz est confronté aux dynamiques du commerce mondial, son directeur général, Richard Saynor, a déclaré que, pour être viables, les médicaments vitaux nécessitaient un pouvoir de fixation des prix plus important que celui des bonbons de consommation courante.

«Je trouve regrettable que nous vendions une boîte d’antibiotiques moins cher qu’un paquet de Ricola en Suisse ou qu’une barre Mars au Royaume-Uni», a-t-il déclaré à Reuters. «Nous tenons beaucoup de ces choses pour acquises – et nous les tenons pour acquises jusqu’à ce qu’elles disparaissent.»