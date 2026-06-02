Point d’avancement sur le projet Carbios - Wankai en Chine

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) fait le point sur l’avancement de son partenariat stratégique avec Wankai New Materials (« Wankai ») dans le domaine du biorecyclage du PET en Asie.



Le projet industriel mené conjointement avec Wankai progresse avec l’avancement des étapes préparatoires nécessaires au pilotage et à la coordination des travaux de construction de la première usine de biorecyclage du PET en Chine, ainsi que la validation des déchets accessibles localement.



Cependant, compte tenu du caractère innovant du procédé développé par Carbios, qui implique des travaux techniques complémentaires pour s’adapter aux spécificités du site, Carbios indique que la mise en service de cette première usine, située à Haining, dans la province du Zhejiang, est décalée et devrait intervenir d’ici le premier semestre 2028. Dotée d’une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET par an, cette unité industrielle constituera une étape majeure dans l’industrialisation et le déploiement en Asie de la technologie de biorecyclage enzymatique développée par Carbios



Dans ce contexte, Carbios et Wankai ont décidé d’un commun accord de différer la souscription par Wankai à une augmentation de capital dédiée d’un montant de 5 millions d’euros dans le capital social de Carbios S.A. Cette opération, initialement envisagée au premier semestre 2026, devrait intervenir d’ici le 31 décembre 2026.