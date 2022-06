Point à date sur le refinancement du Groupe Technicolor

COMMUNIQUE DE PRESSE

Point à date sur le refinancement du G roupe Technicolor

Paris ( France), 6 juin 2022 – Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) informe aujourd’hui le marché sur le processus de refinancement du Groupe et met à jour les hypothèses prospectives annoncées le 24 février 2022.

La Société continue d’avancer dans l’exécution de son projet de Distribution de sa division Technicolor Creative Studios (« TCS ») afin de créer deux sociétés indépendantes leaders sur leurs marchés, associé au refinancement global annoncés le 24 février 2022 et confirme son objectif de distribuer au moins 65 % des actions de TCS au cours du troisième trimestre de 2022.

Dans le cadre du processus de refinancement, la Société continue les discussions avec des investisseurs dette potentiels pour Technicolor Creative Studios (« TCS ») et Technicolor hors-TCS.

Comme annoncé lors des résultats du 1 er trimestre publiés le 5 mai 2022, Technicolor travaille actuellement au plan de refinancement suivant :

une dette privée pour Technicolor hors-TCS pour un montant compris entre 300 à 375 millions d'euros et une ligne de crédit ABL (« Asset-Based Lending Facility »), sous réserve des discussions en cours ;

un prêt à terme d’un montant compris entre 575 à 650 millions d'euros et une facilité de crédit renouvelable de 40 millions d'euros pour Technicolor Creative Studios.

Le Groupe Technicolor publie aujourd'hui des hypothèses prospectives spécifiques pour TCS, pour 2022 et 2023, et confirme les objectifs 2022 pour le Groupe Technicolor 1 .

D’une manière générale, la demande pour les effets visuels (VFX) de haute qualité et la technologie de pointe de Technicolor Creative Studios devrait continuer de croître de manière significative tout au long de 2022 et 2023.

Chez MPC et Mikros Animation, les divisions continuent de remporter plusieurs nouveaux projets et à fin avril 2022 plus de 80 % du carnet de ventes pour MPC et Mikros Animation est déjà sécurisé pour 2022. De plus, le nombre de projets d'animation en production a augmenté en passant de 2 projets en 2019 à 6 projets en 2022 ;

Chez The Mill, dont l'activité est étroitement liée aux dépenses publicitaires, la croissance de l'activité est ralentie par le contexte économique mondial actuel. Par conséquent, The Mill s'attend désormais à une croissance plus lente qu’initialement anticipée sur la période, avec un impact principalement en 2022. Des actions sur les coûts et l'efficacité opérationnelle, visant à atténuer l’impact sur la marge, ont d’ores-et-déjà été identifiées et initiées ;

Chez Technicolor Games, la demande de contenu de jeux devrait continuer à croître, parallèlement à l'expansion de l'offre de Technicolor Games en activités de préproduction, création d'actifs de jeu, animation, effets visuels et intégration au moteur, avec des services de co-développement et d’assurance qualité (« AQ »).





TCS continuera d’investir de façon importante dans le recrutement, la rétention et la formation des artistes (avec en particulier les programmes TCS Academy), la principale difficulté pour 2022 étant de pouvoir livrer tous les projets en cours dans un contexte de pénurie de talents sur le marché.

Ces tendances ont été associées à une plus grande volatilité de l'environnement financier du Groupe, principalement l’évaluation de ses principales devises, notamment le dollar américain, le dollar canadien et la livre sterling, qui ont évolué favorablement depuis le début de l'année.

Au regard des tendances de marché ci-dessus, Technicolor publie les hypothèses prospectives suivantes concernant TCS :

2022 2023 Hypothèses prospectives précédentes 2 Nouvelles hypothèses prospectives aux taux utilisés précédemment 3 Nouvelles hypothèses prospectives aux taux de change de fin avril 2022 4 Hypothèses prospectives précédentes 2 Nouvelles hypothèses prospectives aux taux utilisés précédemment 3 Nouvelles hypothèses prospectives aux taux de change de fin avril 20224 EBITDA ajusté 5 176-186 165-175 175-185 210-220 185-205 200-220 EBITA ajusté 78-88 65-75 75-85 106-116 85-105 95-115 Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts 100-110 70-80 75-85 125-135 100-120 110-130

Dans le cadre du projet de Distribution, TCS prévoit de revoir ses indicateurs de performance clef (« KPI »), avec notamment l’introduction d’un EBITDA ajusté après loyers, avec pour objectif d’améliorer la comparabilité avec ses pairs, tout en étant plus aligné sur les pratiques du marché et la manière dont l'entreprise est gérée. Ces nouveaux KPIs seront présentés dans le cadre de la journée investisseurs du 14 juin 2022.

Les hypothèses de marché sous-jacentes à Technicolor Hors-TCS n’ont pas évolué et par conséquent les hypothèses prospectives pour Technicolor Hors-TCS restent globalement inchangées avec :

2022 2023 Hypothèses prospectives précédentes 2 Nouvelles hypothèses prospectives aux taux utilisés précédemment 6 Nouvelles hypothèses prospectives aux taux de change de fin avril 20224 Hypothèses prospectives précédentes 2 Nouvelles hypothèses prospectives aux taux utilisés précédemment 6 Nouvelles hypothèses prospectives aux taux de change de fin avril 20224 EBITDA ajusté5 >140 >140 >150 >135 >140 >150 EBITA ajusté 38-48 38-48 48-58 29-39 29-39 40-50 Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts 62-72 62-72 72-82 43-63 43-63 53-73

Comme communiqué le 24 mai 2022, le refinancement et la Distribution devraient être finalisés au troisième trimestre 2022, sous réserve (i) de l'approbation par les actionnaires des conditions de la Distribution, (ii) de l'achèvement des discussions avec les créanciers relatives au refinancement, à des conditions jugées satisfaisantes par Technicolor hors-TCS et TCS et (iii) des conditions, consultations et approbations réglementaires habituelles.

Calendrier indicatif

Journées Investisseurs pour Technicolor Hors-TCS et TCS

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de Technicolor

Résultats du 1 er semestre 2022

Assemblée générale appelée à voter sur la Distribution

Distribution des titres de TCS 14 juin 2022

30 juin 2022

28 juillet 2022

T3 2022

T3 2022

###

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 5 avril 2022 sous le numéro D-22-0237 et un amendement au Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2022 sous le numéro D-22-0237-A01.

###

A propos de Technicolor :

www.technicolor.com

Les actions Technicolor sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (TCH) et sont négociables sous la forme d’American Depositary Receipts (ADR) aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

Relations Investisseurs

Alexandra Fichelson

Alexandra.fichelson@technicolor.com

Media

Catherine Kuttner

catherine.kuttner@technicolor.com

Nathalie Feld

nfeld@image7.fr

###

AN NEXES

L’« EBITDA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôt et résultat financier net excluant notamment les autres produits et charges, les dépréciations et les amortissements (y compris l’impact des provisions pour risques, garanties ou litiges.

L’« EBITA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôt et résultat financier net, excluant notamment les autres produits et charges et les dépréciations des éléments de PPA.

Technicolor définit le « Free Cash Flow » comme l’EBITDA ajusté moins (dépenses d’investissement nettes + variations de pensions et réserves + variations de besoin en fonds de roulement et autres actifs et passifs + impact sur la trésorerie du résultat non courant).

1 Les objectifs pour le G roupe Technicolor « en l'état », publiés dans le communiqué de presse du 5 mai 2022 sont les suivants : un chiffre d’affaires des activités poursuivies en crois s ance , un EBITDA ajusté des activités poursuivies de 361 millions d'euros, un EBITA ajusté des activités poursuivies de 161 millions d'euros , et u n flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant intérêts et impôts) de 217 millions d'euros. Ces objectifs pour 2022 pour le Groupe Technicolor « en l'état » ont pour hypothèse un taux de change EUR/USD de 1,15 , reflètent les changements de méthodes comptables (ajustements IFRIC sur Saas), sont hors activités Licences de Marques et ne prennent pas en compte le projet de Distribution de TCS .

2 Les détails relatifs à ces hypothèses propsectives sont disponibles dans le Communiqué de presse publié le 24 février 2022

3 Ces hypothèses prospectives pour TCS ont pour hypothèse des taux de change EUR/USD de 1,15 , EUR/CAD de 1,52, EUR/GBP de 0,89 , incluent des coûts de dissynergie de fonctionnement estimés de 4 à 6 millions d'euros en 2022 et de 10 à 15 millions d'euros en 2023, reflètent les changements de méthode comptables (ajustement IFRIC sur Saas) relatifs à la configuration ou les coûts de personnalisation dans un arrangement de « cloud computing ». Ces impacts non récurrents de l'interprétation IFRIC devraient être significatifs pour 2022 car les investissements logiciels ont été budgétés, entraînant un impact négatif sur l'EBITDA de (4) millions d'euros, et un impact négatif de ( 2 ) millions d'euros sur l'EBITA, et positif de +4 millions d'euros sur dépenses d'investissement. Pour 2023, ces impacts devraient être moins significatifs.

4 Avec pour hypothèse des taux de change de EUR/USD de 1,07, EUR/CAD de 1,37, EUR/GBP de 0,84 à compter de fin avril 2022.

5 Pour une définition de l’EBITDA ajusté , de l’EBITA ajusté et du FCF , se ré férer aux annexes du présent communiqué de presse.

6 Ces hypothèses prospectives pour Technicolor Hors-TCS ont pour hypothèse des taux de change EUR/USD de 1,15, EUR/CAD de 1,52, EUR/GBP de 0,89 , ne prennent pas en compte les activités Licences de Marques, incluent des coûts de dissynergie de fonctionnement, reflètent les changements de méthode comptable (ajustement IFRIC sur Saas) relatifs à la configuration ou les coûts de personnalisation dans un arrangement de « cloud computing ». Ces impacts non récurrents de l'interprétation IFRIC devraient , pour 2022, avoir un impact négatif sur l'EBITDA de ( 6 ) millions d'euros, de (3) millions d'euros sur l'EBITA, et un impact positif de + 6 millions d'euros sur dépenses d'investissement. Pour 2023, ces impacts devraient être moins significatif s, sauf sur l’EBITA (+4 millions d’euros).

Pièce jointe