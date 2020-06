Point à date sur l'activité de tests Covid-19 et marquage CE des premiers tests labellisés Theradiag

Croissy-Beaubourg, le 8 juin, 08h15 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic, fait un point à date sur sa nouvelle activité de tests Covid-19 initiée suite aux besoins liés à la pandémie mondiale.



A ce jour, quatre tests ont été validés par le Centre National de Référence de Paris (CNR):

Deux tests distribués par Theradiag (marqués CE par leurs fabricants) :

- Un test PCR : Mikrogen - ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 précédemment mentionné

- Le test rapide Diagreat - 2019-nCoV IgG / IgM Antibody Rapid Test Kit



Deux tests labellisés sous la marque Theradiag

- Le test rapide Theradiag - TDR Covid-19 IgG+IgM THERA

- Le test ELISA Theradiag - ELISA COVID-19 THERA02 IgG et IgM



