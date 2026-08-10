PNE, soutenue par Morgan Stanley, estime que les perspectives de vente restent incertaines, les offres étant inférieures à la valorisation du marché

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Le développeur allemand de projets d'énergies renouvelables PNE PNEGn.DE a déclaré lundi que l'intérêt manifesté jusqu'à présent dans le cadre de son processus de cession indiquait que les acheteurs potentiels n'étaient pas disposés à s'aligner sur sa valorisation boursière, ce qui jette le doute sur la concrétisation d'une transaction. La cession de la société, dont Morgan Stanley MS.N est le principal actionnaire, pourrait rapporter plus d’un milliard d’euros (1,15 milliard de dollars), avait rapporté Reuters en juin.

* PNE, dont la capitalisation boursière s’élève à 757,61 millions d’euros, est détenue à 50,06 % par Morgan Stanley, selon les données de LSEG.

* “Il n’est pour l’instant pas certain qu’une transaction se concrétise, ni quelles en seraient les conditions”, a déclaré PNE.

* Cette évolution intervient alors que Morgan Stanley cherche à monnayer sa participation dans PNE après qu’une précédente tentative de vente s’est soldée par un échec.

* Reuters avait rapporté l’année dernière que Morgan Stanley collaborait avec Goldman Sachs GS.N pour étudier une vente. D’autres actionnaires étaient également prêts à vendre, selon certaines sources.

* PNE dispose d’un portefeuille de projets éoliens et solaires totalisant 21,7 gigawatts, dont plus de la moitié se situe sur ses marchés clés que sont l’Allemagne, la France et la Pologne.

* Plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt pour PNE par le passé, notamment le groupe suisse Partners Group PGHN.S et l'organisme canadien CPPIB, a rapporté Reuters.

(1 dollar = 0,8663 euro)