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PNC nomme Alexander Overstrom au poste de directeur financier, en remplacement de Robert Reilly
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 00:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires des analystes aux points 2 et 3, réécriture de l'ensemble du texte)

PNC Financial PNC.N a nommé Alexander Overstrom au poste de directeur financier jeudi; à compter du 1er mars 2027, ilsuccédera à Robert Reilly, qui deviendra vice-président exécutif.

PNC a indiqué qu'elle nommerait prochainement un successeur permanent à M. Overstrom, actuellement à la tête de son activité de banque de détail

Voici plus de détails:

* M. Overstrom a rejoint PNC en 2014 après avoir travaillé chez Goldman Sachs, où il a passé huit ans dans les domaines de la stratégie d’entreprise et de la banque d’investissement. Il a également occupé d’autres fonctions, notamment celles de directeur de PNC Merchant Services et de directeur des opérations de la division Banque d’entreprise et institutionnelle et de la gestion d’actifs

* "Nous voyons d’un œil favorable cette transition prévue, M. Overstrom apportant une connaissance approfondie des opérations et de la stratégie de PNC", a déclaré Michael Rose, analyste chez Raymond James.

* "Même si nous ne nous attendions pas à cette annonce, cette transition nous semble logique", ont déclaré les analystes de TD Cowen, ajoutant que M. Reilly continuerait par la suite à occuper un poste influent au sein de l’entreprise

* M. Reilly, qui occupe le poste de directeur financier depuis 2013, conseillera le président-directeur général William Demchak sur les initiatives stratégiques, les priorités opérationnelles et l’engagement des parties prenantes

* Il a rejoint PNC en 1987 et dirigeait auparavant son groupe de gestion d’actifs

* Au cours de son mandat de directeur financier, la banque a finalisé les acquisitions de BBVA USA en 2021 et de FirstBank en janvier 2026

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