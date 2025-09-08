PNC Financial rachète sa rivale de taille modeste FirstBank pour un montant de 4,1 milliards de dollars

La banque américaine PNC Financial

PNC.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir FirstBank Holding, basée dans le Colorado, dans le cadre d'une transaction de 4,1 milliards de dollars.