PNC Financial rachète sa petite rivale FirstBank pour 4,1 milliards de dollars, selon le WSJ

PNC Financial PNC.N va acquérir FirstBank Holding, basée dans le Colorado, dans le cadre d'une transaction de 4,1 milliards de dollars, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant un entretien avec la directrice générale de la banque.