PNC Financial affiche un chiffre d'affaires trimestriel record grâce à une manne issue des marchés financiers et à l'acquisition de FirstBank

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La banque américaine PNC Financial PNC.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel record, soutenu par une forte activité sur les marchés financiers et par son acquisition de l'établissement bancaire régional FirstBank.

Les opérations de fusion-acquisition à Wall Street se sont accélérées en 2026, les entreprises profitant d’un environnement réglementaire plus souple pour poursuivre leur expansion.

PNC a finalisé en janvier l’acquisition de FirstBank pour un montant de 4,1 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le Colorado et en Arizona.

Son chiffre d’affaires lié aux marchés de capitaux et aux services de conseil a bondi de 80 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 577 millions de dollars au deuxième trimestre, soutenu par des honoraires de conseil en fusions-acquisitions records et une forte activité dans ses autres secteurs d’activité.

Au cours de cette période, la filiale Harris Williams de PNC a conseillé le fabricant d’équipements électriques Hubbell

HUBB.N dans le cadre de l’acquisition de NSI Industries pour 3 milliards de dollars.

Le produit net d’intérêt, c’est-à-dire la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a bondi de 16 % pour atteindre 4,11 milliards de dollars, grâce à une forte croissance des prêts, à l’acquisition de FirstBank et à la baisse des coûts de dépôt.

Ces résultats reflètent la bonne santé générale de l’économie américaine. La vigueur des dépenses de consommation a permis de maintenir une bonne qualité de crédit et a stimulé la demande de prêts.

Le volume moyen des prêts a augmenté de 13 % au cours du trimestre, tandis que la marge d'intérêt nette — un indicateur clé de la rentabilité — s'est élargie de 16 points de base.

Le bénéfice a bondi de 25 % pour atteindre 2,06 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin. Le chiffre d’affaires a augmenté de 21 % pour s’établir à 6,88 milliards de dollars.

RESTRUCTURATION DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE

PNC a comptabilisé une plus-value exceptionnelle de 448 millions de dollars au cours du trimestre, après avoir monétisé une partie de sa participation détenue de longue date dans le géant des cartes de paiement Visa V.N .

Ces dernières années, plusieurs banques américaines ont utilisé des gains exceptionnels, notamment ceux issus de la vente d’actifs, pour rééquilibrer leur portefeuille de titres obligataires et atténuer l’impact de la vente de titres.

PNC a subi une perte de 139 millions de dollars après avoir réorienté environ 4 milliards de dollars de titres de placement vers des titres à rendement plus élevé au cours du trimestre. La banque avait mis en œuvre une stratégie similaire en 2024.