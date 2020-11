Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PNC achète la branche américaine de BBVA pour 11,6 milliards de dollars Reuters • 16/11/2020 à 08:38









PNC ACHÈTE LA BRANCHE AMÉRICAINE DE BBVA POUR 11,6 MILLIARDS DE DOLLARS (Reuters) - La banque espagnole BBVA a annoncé lundi avoir conclu un accord avec l'américain PNC Financial Services Group Inc pour le rachat de 100% de ses activités américaines pour 11,6 milliards de dollars (9,7 milliards d'euros). PNC a dit espérer que cette transaction, qui sera réalisée entièrement en numéraire et doit encore être approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, entraîne une augmentation de 21% de son bénéfice en 2022. Il s'agit du deuxième plus gros accord bancaire américain depuis la crise financière de 2008, qui débouchera sur la création d'une banque américaine avec près de 560 milliards de dollars d'actifs et une présence dans une vingtaine d'États. Pour BBVA, cet accord entraînera une amélioration de 300 points de base du ratio de fonds propres CET1 et aura un impact positif de 580 millions d'euros sur son bénéfice net, selon la banque espagnole. L'accord a été conclu environ six mois après que PNC a vendu sa participation de 22,4% dans le géant de la gestion d'actifs BlackRock Inc pour 14,2 milliards de dollars (11,9 milliards d'euros). Le produit de la cession sera utilisé pour le financement de l'acquisition. La clôture de la transaction devrait avoir lieu à la mi-2021. (Greg Roumeliotis et David French, version française Anait Miridzhanian, édité par Patrick Vignal)

