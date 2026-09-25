PMI Electro, fabricant de bus électriques soutenu par KKR, dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse en Inde

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(Correction de la date: 25 septembre)

PMI Electro Mobility Solutions, constructeur de bus électriques soutenu par KKR KKR.N , a déposé en toute confidentialité un projet de dossier en vue d’une introduction en Bourse à Mumbai, comme l’a révélé vendredi une annonce parue dans un journal.

* Fondée en 2017, PMI Electro Mobility est un constructeur de véhicules utilitaires électriques qui dispose d’une flotte de 3 300 bus électriques répartis dans 34 villes indiennes.

* La société américaine de capital-investissement KKR avait investi plus tôt cette année environ 310 millions de dollars dans PMI Electro Mobility Solutions et sa plateforme de bus électriques Allfleet India .

* En Inde, PMI Electro est en concurrence avec des concurrents cotés en Bourse tels qu’Olectra Greentech OLEC.NS , JBM Auto JBMA.NS et Tata Motors TATM.NS .

* Dans le cadre de la procédure indienne de dépôt confidentiel, les entreprises peuvent soumettre des projets de documents d’introduction en Bourse à l’autorité de régulation des marchés sans les rendre publics, ce qui leur permet de protéger leurs informations financières et commerciales sensibles tout en sollicitant l’avis des autorités de régulation.