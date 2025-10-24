 Aller au contenu principal
Plymouth Industrial racheté par Makarora et Ares pour 2,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plymouth Industrial PLYM.N a annoncé vendredi qu'elle serait rachetée par Makarora Management, ainsi que par les fonds Ares Alternative Credit, dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 2,1 milliards de dollars, dette comprise.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PLYMOUTH IN REIT
22,065 USD NYSE +0,07%
