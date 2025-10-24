Plymouth Industrial racheté par Makarora et Ares pour 2,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plymouth Industrial PLYM.N a annoncé vendredi qu'elle serait rachetée par Makarora Management, ainsi que par les fonds Ares Alternative Credit, dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 2,1 milliards de dollars, dette comprise.