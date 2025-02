Pluxee soutenu par Jefferies

(AOF) - Pluxee avance de 0,09% à 22,18 euros alors que Jefferies initie le suivi de l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo à Conserver avec un objectif de cours fixé à 21,60 euros. Sodexo progresse de 0,14% à 71,35 euros et Edenred (+2,45% à 31,72 euros) occupe la deuxième plus forte hausse de CAC 40. "Nous pensons que la scission de l'année dernière crée une dynamique interne positive, conduisant à des améliorations opérationnelles et à une plus grande activité de fusions et acquisitions à l'avenir", estime Jefferies.

Le broker considère que les vents cycliques et réglementaires actuels sont défavorables, mais qu'ils sont également bien compris.

"Nous estimons donc que le rapport risque/récompense est bien équilibré".

"Pour l'exercice 25, Pluxee prévoit d'augmenter ses revenus d'exploitation de 12 % pour atteindre 1,19 milliard d'euros, soit 2 % de plus que les prévisions (1,16 milliard d'euros/+10 %), grâce aux avantages sociaux (1,0 milliard d'euros/+14 %) et aux autres produits et services (171 millions d'euros/+5 %), tandis que les revenus du flottant devraient légèrement augmenter de 1 % pour atteindre 156 millions d'euros, soit un peu plus que les prévisions", détaille Jefferies.

Introduite en Bourse le 1er février 2024, la société Pluxee doit présenter le 17 avril ses résultats pour le premier semestre de l'année 2025.