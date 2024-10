AOF - EN SAVOIR PLUS

Le taux récurrent de conversion de trésorerie devrait être supérieur à 75% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026 contre plus de 70% précédemment.

Une augmentation est attendue de la marge d'Ebitda récurrent de 75 points de base en 2025 et en 2026, permettant l'atteinte de l'objectif initial d'une augmentation organique de 250 points de base sur 3 ans avec un an d'avance.

Le groupe vise une croissance organique à deux chiffres pour les exercices 2025 et 2026, sur une base de chiffre d'affaires plus élevée sur l'exercice 2024.

Sur la base des solides performances financières délivrées sur l'exercice 2024, Pluxee a relevé ses objectifs financiers pour les exercices 2025 et 2026.

(AOF) - Sur l'exercice 2024, le chiffre d’affaires de Pluxee ressort à 1,21 milliard d’euros, représentant une croissance organique de 18,6%. L'Ebitda récurrent est de 430 millions d’euros, en hausse organique de 24,8%. Sa marge d’Ebitda récurrent est de 35,6%, et de 36,4% sur une base organique, soit une progression de 183 points de base. Le flux de trésorerie disponible récurrent s'élève à 379 millions d’euros, soit un taux de conversion de trésorerie de 88%, dépassant significativement l’objectif de 70%. Son résultat net a bondi de 64,2% à 133 millions d'euros.

Pluxee : objectifs revus à la hausse pour les exercices 2025 et 2026

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.