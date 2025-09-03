Pluxee finalise l'acquisition de Skipr
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 09:12
Cette solution est spécialement conçue pour permettre aux employés de choisir leur option de mobilité. Skipr offre aussi aux équipes des ressources humaines un outil flexible permettant la personnalisation ainsi qu'une gestion efficace des dépenses et de l'empreinte carbone.
Grâce à Skipr, Pluxee se dit 'idéalement positionné pour continuer à gagner des parts de marché dans les avantages mobilité aux salariés, un secteur porté par l'intérêt croissant des employeurs et des salariés pour la mobilité durable'.
Cette transaction permettra d'augmenter le chiffre d'affaires grâce à une base de clients élargie, créera de nouvelles opportunités de cross-selling et posera les bases pour l'intégration future de la solution dans d'autres marchés.
Entièrement financée à partir des ressources financières existantes, avec un impact limité sur l'endettement, cette acquisition devrait contribuer positivement à la croissance organique et à l'EBITDA récurrent de Pluxee à partir de l'exercice 2026.
Valeurs associées
|16,9800 EUR
|Euronext Paris
|-0,47%
