Pluxee finalise l’acquisition de Cobee

Paris, 26 septembre 2024 // Pluxee (ci-après le « Groupe »), acteur majeur international sur le marché des avantages et de l’engagement des employés, annonce aujourd’hui l’acquisition de Cobee, un acteur digital native espagnol des avantages aux salariés. La signature de cette acquisition a été annoncée le 12 juin 2024 et, depuis lors, Pluxee a obtenu l’approbation nécessaire des autorités réglementaires espagnoles.

Grâce à cette acquisition, Pluxee franchit la première étape de sa stratégie de fusions et acquisitions ciblée et disciplinée et renforce sa position sur le marché espagnol des avantages aux salariés, en pleine croissance et sous-pénétré. La combinaison des talents, des compétences et des technologies de Pluxee et de Cobee permettra de déployer une offre complète, compétitive et attractive en Espagne, au Portugal et au Mexique, tout en élargissant la gamme d’avantages du Groupe et en renforçant ses capacités technologiques à l’échelle mondiale.

Cobee sert plus de 1 500 clients et 100 000 consommateurs salariés à travers une large offre multi-avantages, qui comprend plus de 12 produits tels que les titres restaurants, la formation, l’assurance santé et l’assurance-vie, le bien-être physique et des remises pour les salariés.

L’opération est intégralement financée sur ressources disponibles, avec un impact limité sur l’effet de levier. La transaction devrait avoir un impact neutre sur l’EBITDA récurrent et le Flux de trésorerie disponible de Pluxee sur l’exercice 2025, puis contribuer positivement à la marge d’EBITDA récurrent et au Résultat net à partir de l’exercice 2026.

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 31 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentation, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Cobee est une start-up espagnole qui accompagne les entreprises dans la gestion des avantages et de la rémunération de leurs salariés via une plateforme numérique centralisée. Son puissant outil SaaS réduit considérablement les tâches administratives et améliore l’image de marque employeur des entreprises clientes. En retour, les salariés peuvent et profiter de tous les avantages en toute flexibilité, en un seul et même endroit et avec une seule carte, ce qui se traduit par des taux d’utilisation et d’adhésion sans précédent.

Depuis sa fondation en 2019 par Borja Aranguren, Ignacio Travesí et Daniel Olea, Cobee a été soutenue par des fonds de capital-risque renommés à travers plusieurs tours de financement. Elle a étendu ses opérations espagnoles au Portugal et au Mexique. Aujourd’hui, la société compte plus de 180 employés, et sert plus de 1 500 entreprises clientes avec plus de 100 000 consommateurs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du Groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants en dehors du contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations effectifs du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux décrits dans le prospectus daté du 10 janvier 2024 qui est disponible sur le site Internet de la société (www.pluxeegroup.com) et sur le site Internet de l’AFM (www.afm.nl). En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction .

