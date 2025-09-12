Pluxee et Edenred chutent, un projet de taxe en France sur les tickets-restaurants évoqué

Le logo d'Edenred (crédit photo : Edenred) (crédit photo : Edenred / )

Le spécialiste des titres-restaurant Edenred EDEN.PA et l'ancienne division de Sodexo, Pluxee PLX.PA , chutent en Bourse vendredi après une information du journal Les Echos évoquant un projet de taxe en France sur les avantages aux salariés.

Selon les Echos, le projet de budget pour 2026 présenté en juillet par l'ex-Premier ministre François Bayrou prévoit de créer un prélèvement social de 8% sur les tickets-restaurants, chèques-vacances, chèques emploi service universel (Cesu) préfinancés ou encore sur le financement des activités, culturelles, sociales et sportives par les employeurs ou comités d'entreprise.

Une mesure à un milliard d'euros, "dont le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu aura du mal à se passer", souligne Les Echos.

À la Bourse de Paris, vers 13h12 GMT, Edenred perd 7,6%, enregistrant la plus forte baisse du CAC 40. Pluxee cède 6,5%, ce qui porte ses pertes depuis le début de l'année à plus de 20%.

Selon Yi Zhong, analyste chez Alpha Value, le secteur reste très exposé aux risques réglementaires, et la réduction probable des subventions publiques en France et en Europe sur fond de budgets contraints des Etats pourrait affecter négativement les fournisseurs de titres de paiement.

