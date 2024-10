Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee : dévisse de -8% sous les 16,55E information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - Pluxee ouvre un 'gap de rupture' sous 17,63E et dévisse de -8% sous les 16,55E, son nouveau plancher historique (soit -35% en 6 mois).

Le titre pourrait rejoindre la borne basse de son canal baissier moyen terme, c'est à dire 16,00E.





Valeurs associées PLUXEE 17,13 EUR Euronext Paris -4,82%