Chiffre d'affaires du troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025

Issy-les-Moulineaux, France – 3 juillet 2025

Pluxee affiche une solide croissance organique au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025, en ligne avec ses objectifs annuels

Faits marquants

Une performance commerciale et un Chiffre d’affaires robustes , portés par un modèle d'affaires équilibré et résilient alimenté par de multiples leviers de croissance, en ligne avec les objectifs annuels

, portés par un modèle d'affaires équilibré et résilient alimenté par de multiples leviers de croissance, en ligne avec les objectifs annuels Chiffre d’affaires total au 3ème trimestre de l'exercice 2025 en croissance organique de +11,1% , s'établissant à 310 millions d'euros , porté par l’activité Avantages aux salariés en croissance organique de +12,3%

au 3ème trimestre de l'exercice 2025 en croissance organique de , s'établissant à , porté par l’activité Avantages aux salariés en croissance organique de +12,3% Chiffre d’affaires opérationnel en croissance organique de +11,1% , atteignant 270 millions d'euros , tiré principalement, comme attendu , par les régions Amérique latine et Reste du monde

en croissance organique de , atteignant , tiré principalement, comme attendu par les régions Chiffre d’affaires issu du Float de 39 millions d’euros, en croissance organique de +10,8% , légèrement supérieur aux attentes

en croissance organique de , légèrement supérieur aux attentes Poursuite de l'exécution de la stratégie M&A , avec la signature de l'acquisition de MyBenefits en Roumanie, l'accélération du déploiement du partenariat stratégique avec Santander , ainsi que l'intégration de Cobee en Espagne et de Benefício Fácil au Brésil

, avec la signature de l'acquisition de en Roumanie, l'accélération du déploiement du partenariat stratégique avec , ainsi que l'intégration de en Espagne et de au Brésil Confirmation des objectifs financiers annuels, portés par la solide performance réalisée au cours des neufs premiers mois de l’exercice

Chiffres clés du troisième trimestre de l’exercice 2025

(en millions d’euros) 3ème trimestre de l'exercice 2025 3ème trimestre de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires opérationnel 270 257 11,1% 5,4% Chiffre d’affaires issu du Float 39 40 10,8% -2,2% Chiffre d’affaires total 310 297 11,1% 4,3% dont: Europe continentale 134 123 6,5% 8,9% Amérique latine 121 116 13,8% 4,1% Reste du monde 55 58 15,2% -4,9% dont: Avantages aux salariés 270 257 12,3% 4,9% Autres produits et services 40 40 2,9% 0,6%

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a commenté :

« La solide performance réalisée par Pluxee au cours des neuf premiers mois reflète non seulement la robustesse et la résilience de notre modèle de croissance équilibré, mais aussi l’engagement quotidien de nos équipes à travers le monde pour continuer à créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes.

Au troisième trimestre, tout en maintenant notre trajectoire de croissance organique à deux chiffres, nous avons également poursuivi l' exécution de notre feuille de route M&A . Cela s'est matérialisé par la signature de l’acquisition de MyBenefits en Roumanie, la progression de l'intégration de Cobee en Espagne et de Benefício Fácil a u Brésil, ainsi que par l'accélération du déploiement de notre partenariat avec Santander.

Je remercie l'ensemble de nos équipes pour leur implication constante, qui nous permet de maintenir une croissance rentable sur l’ensemble de nos marchés. Sur la base des très bonnes performances des neufs premiers mois, et tout en demeurant vigilants face aux tendances macroéconomiques, nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos ambitions sur l'année .»

Une dynamique commerciale soutenue

Le volume d’affaires total émis a atteint 5,7 milliards d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2025 et 18,8 milliards d’euros sur les neufs premiers mois, contre 18,3 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice 2024.

Le volume d’affaires émis de l’activité Avantages aux salariés s’élève à 4,6 milliards d’euros au troisième trimestre de l'exercice 2025, soit une croissance organique de +6,7% . Les volumes atteignent 14,2 milliards d’euros sur 9 mois, en croissance organique de +9,0% , hors effet ponctuel du Programme de Pouvoir d’Achat (PPP) en Belgique. Cette performance reflète une dynamique commerciale solide , soutenue par (i) l'acquisition continue de nouveaux clients et (ii) un taux élevé de rétention nette, porté à la fois par l'amélioration du taux de rétention des clients existants et l'augmentation continue des valeurs faciales. Comme prévu, la croissance a été davantage tirée par l'Amérique Latine et le Reste du monde, tandis que l’Europe continentale a affiché une dynamique contrastée, avec une forte croissance en Europe du Sud, contrebalancée par le ralentissement du portefeuille de bénéficiaires dans les autres pays.

Les Autres produits et services ont généré un volume d’affaires émis de 1,2 milliard d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2025, en hausse de 4,7 milliards d’euros sur 9 mois. La reprise de la dynamique dans les Programmes d’aide publique, en particulier au Chili, a été compensée par des effets temporaires d’échelonnement des commandes de deux contrats en Belgique et en Roumanie.

Performance du Chiffre d’affaires au troisième trimestre de l’exercice 2025

Le Chiffre d’affaires total a atteint 310 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en croissance organique de +11,1% par rapport à l'année précédente, soutenu par la trajectoire positive du Chiffre d’affaires opérationnel et la croissance continue du Chiffre d’affaires issu du Float. La croissance publiée a atteint +4,3% par rapport au premier trimestre de l’exercice 2024, incluant un effet de change de -10,3% principalement dû au Brésil, à la Turquie et au Mexique, et un effet de périmètre positif de +3,6%.

Chiffre d’affaires total par nature

(en millions d’euros) 3 ème trimestre de l'exercice 2025 3ème trimestre de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires opérationnel 270 257 11,1% 5,4% Chiffre d’affaires issu du Float 39 40 10,8% -2,2% Chiffre d’affaires total 310 297 11,1% 4,3%

(en millions d’euros) 9 premiers mois de l'exercice 2025 9 premiers mois de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires opérationnel 822 774 10,4% 6,2% Chiffre d’affaires issu du Float 123 115 14,3% 6,8% Chiffre d’affaires total 945 889 10,9% 6,2%

Le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 270 millions d’euros au troisième trimestre de l'exercice 2025, en croissance organique de +11,1% et +5,4% en données publiées incluant un effet de périmètre de +3,5% et un effet de change de -9,3%. Ce trimestre, le Groupe a maintenu une croissance organique à deux chiffres du Chiffre d’affaires opérationnel, tirée notamment par l’atténuation des effets de base de l’activité Avantages aux salariés constatés au deuxième trimestre de l’exercice 2025.

Le Chiffre d’affaires issu du Float s’est élevé à 39 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +10,8% à un rythme légèrement plus élevé que prévu, et une croissance de -2,2% en données publiées, dont +4,2% d’effet de périmètre et -17,1% d’effet de change. Cette progression du Chiffre d'affaires issu du Float au troisième trimestre de l'exercice 2025 a été soutenue par la croissance du Float et l'amélioration du rendement moyen des placements par rapport à l’année précédente. Sur les 9 premiers mois, le Chiffre d’affaires issu du Float a atteint 123 millions d’euros , en croissance organique de +14,3% . Comme prévu, le taux de croissance organique du Chiffre d'affaires issu du Float a ralenti par rapport à l'exercice fiscal 2024 et aux deux premiers trimestres de l'exercice 2025, en raison du plateau atteint précédemment par les taux d'intérêt sur la plupart des marchés où Pluxee opère. Néanmoins, le Groupe continue de bénéficier de sa stratégie de placement efficace, ainsi que du maintien des taux à un niveau élevé dans certains pays d'Amérique Latine et du Reste du monde.

Chiffre d’affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) 3 ème trimestre de l'exercice 2025 3ème trimestre de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 234 220 12,8% 6,5% Autres produits et services 36 37 0,5% -1,7% Chiffre d’affaires opérationnel 270 257 11,1% 5,4%

(en millions d’euros) 9 premiers mois de l'exercice 2025 9 premiers mois de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 698 651 12,1% 7,3% Autres produits et services 124 124 1,0% 0,2% Chiffre d’affaires opérationnel 822 774 10,4% 6,2%

L’activité Avantages aux salariés a généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 234 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +12,8% , soit une croissance de +6,5% en données publiées, incluant un effet de change de -10,5% et un effet de périmètre de +4,2%. Cette performance résulte de la dynamique soutenue du volume d’affaires et d'un take-up rate solide, en progression de +19 points de base sur les neuf premiers mois de l’exercice.

Les Autres produits et services ont généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 36 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2025, contre 37 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, en croissance organique de +0,5% . L'effet positif de la reprise d’un important contrat d’aide publique au Chili a été partiellement compensé par le repositionnement en cours des activités au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Chiffre d’affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) 3ème trimestre de l'exercice 2025 3ème trimestre de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 120 108 8,8% 11,5% Amérique latine 106 102 13,6% 3,4% Reste du monde 45 47 11,0% -4,3% Chiffre d’affaires opérationnel 270 257 11,1% 5,4%

(en millions d’euros) 9 premiers mois de l'exercice 2025 9 premiers mois de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 368 341 6,2% 8,2% Amérique latine 310 302 12,8% 2,8% Reste du monde 144 132 15,9% 8,6% Chiffre d’affaires opérationnel 822 774 10,4% 6,2%

Différentes dynamiques géographiques ont soutenu la croissance organique du Chiffre d’affaires opérationnel au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025.

En Europe Continentale , le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 120 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2025, soit une croissance organique de +8,8% et de +11,5% en données publiées, incluant un effet de périmètre de +2,8%. Comme prévu, la croissance organique a rebondi au cours du troisième trimestre suite à l’atténuation des effets de base, bien que certains marchés continuent d’être affectés par un ralentissement des tendances macroéconomiques.

En Amérique Latine , le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 106 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +13,6% , soit une croissance de +3,4% en données publiées, incluant un effet de change de -16,2%, principalement lié au Brésil et au Mexique, et un effet de périmètre de +6,0%. Cette performance a été tirée par un fort développement commercial au Brésil, soutenu notamment par le partenariat avec Santander pleinement opérationnel, ainsi que par la reprise d’un important contrat d’aide publique au Chili, tandis que le Mexique demeurait exposé aux répercussions des politiques économiques des États-Unis.

Dans le Reste du monde , le Chiffre d’affaires opérationnel s’est élevé à 45 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2025, affichant une croissance organique de +11,0% hors effet de change de -15,3% principalement lié à l’évolution de la livre turque. La croissance organique dans le Reste du monde a été principalement portée par la Turquie et l’Inde, venant compenser le repositionnement en cours des activités au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Poursuite de l’exécution de la stratégie M&A

Le Groupe a poursuivi l’ exécution de sa stratégie de fusions et acquisitions au cours du trimestre, avec la signature de l’acquisition à 100% de MyBenefits en Roumanie.

MyBenefits est une société roumaine en forte croissance, reconnue pour sa technologie innovante qui permet de proposer une offre flexible et personnalisée d’avantages aux salariés. L’opération s'inscrit dans la continuité du partenariat développé avec Pluxee au cours des trois dernières années. Grâce à cette acquisition, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance, en continuant à développer ses capacités technologiques et en renforçant sa position sur un marché clé d'Europe Continentale.

Cette acquisition devrait générer des synergies de croissance durable et créer des opportunités de revenus supplémentaires grâce au cross-selling. Sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires roumaines, l’opération sera entièrement financée par les ressources financières existantes et devrait contribuer positivement à la Marge d’EBITDA récurrent à partir de l’exercice 2026.

Par ailleurs, alors que le Groupe poursuit activement l’intégration de Cobee en Espagne et de Benefício Fácil au Brésil, le partenariat stratégique avec Santander est désormais pleinement opérationnel, permettant au Groupe de renforcer sa présence commerciale et son potentiel de croissance au Brésil.

Perspectives confirmées pour les exercices 2025 et 2026

Les performances solides enregistrées sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025, ainsi que la résilience du modèle économique du Groupe dans l’environnement actuel, permettent à Pluxee de confirmer ses objectifs financiers pour l’exercice 2025 :

Croissance organique à deux chiffres ('low double-digit') du Chiffre d’affaires total ;

à deux chiffres ('low double-digit') du Chiffre d’affaires total ; Augmentation de la Marge d’EBITDA récurrent de +150 points de base (à taux constants de l’exercice 2024) ;

Le Groupe maintient également inchangés tous ses autres objectifs financiers :

Croissance organique à deux chiffres ('low double-digit') du Chiffre d’affaires total pour l’exercice 2026 ;

('low double-digit') du Chiffre d’affaires total pour l’exercice 2026 ; Augmentation de la Marge d’EBITDA récurrent de +75 points de base pour l'exercice 2026 (à taux constants de l’exercice 2024) ;

pour l'exercice 2026 (à taux constants de l’exercice 2024) ; Taux de conversion de trésorerie récurrente supérieur à 75% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.

Sur la base des derniers consensus disponibles, le Groupe s'attend à un Chiffre d’affaires issu du Float en croissance organique à deux chiffres (' low double digit ') pour l’exercice 2025.

Les objectifs financiers pour les exercices 2025 et 2026 intègrent les synergies attendues du déploiement du partenariat avec Santander et de l’intégration des opérations de M&A finalisées.

Conférence téléphonique

Pluxee tiendra une conférence téléphonique en anglais jeudi 3 juillet à 08h30 CET pour commenter le Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 .

Pour se connecter:

La diffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com

Le communiqué de presse, la présentation et le replay du webcast seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Calendrier financier

Résultats annuels de l’exercice 30 octobre 2025 Assemblée annuelle des actionnaires pour l’exercice 2025 17 décembre 2025

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur le site Internet : www.pluxeegroup.com

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 29 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une large gamme de solutions d’engagement. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 400 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Annexes

Chiffre d’affaires total

Répartition du chiffre d’affaires total par nature

1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 303 287 270 257 822 774 Croissance organique (%) 12,1% 8,4% 11,1% 10,4% Effet de change (%) -7,1% -5,3% -9,3% -7,2% Effet de périmètre (%) 2,8% 2,5% 3,5% 2,9% Croissance publiée (%) 7,7% 5,6% 5,4% 6,2% Chiffre d’affaires issu du Float 40 35 43 40 39 40 123 115 Croissance organique (%) 20,9% 11,9% 10,8% 14,3% Effet de change (%) -10,8% -6,8% -17,1% -11,7% Effet de périmètre (%) 4,9% 3,7% 4,2% 4,2% Croissance publiée (%) 15,1% 8,7% -2,2% 6,8% Chiffre d’affaires total 289 266 346 327 310 297 945 889 Croissance organique (%) 13,2% 8,8% 11,1% 10,9% Effet de change (%) -7,6% -5,5% -10,3% -7,8% Effet de périmètre (%) 3,0% 2,7% 3,6% 3,1% Croissance publiée (%) 8,7% 6,0% 4,3% 6,2%

Répartition du chiffre d’affaires total par activité

1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Avantages aux salariés 249 224 290 274 270 257 809 755 Croissance organique (%) 16,3% 9,8% 12,3% 12,5% Effet de change (%) -8,9% -6,6% -11,6% -9,0% Effet de périmètre (%) 3,7% 2,9% 4,2% 3,7% Croissance publiée (%) 11,1% 6,1% 4,9% 7,2% Autres produits et services 40 42 56 53 40 40 136 135 Croissance organique (%) -3,5% 5,3% 2,9% 1,8% Effet de change (%) -0,8% 0,0% -2,3% -0,9% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% Croissance publiée (%) -4,3% 5,3% 0,6% 0,9% Chiffre d’affaires total 289 266 346 327 310 297 945 889 Croissance organique (%) 13,2% 8,8% 11,1% 10,9% Effet de change (%) -7,6% -5,5% -10,3% -7,8% Effet de périmètre (%) 3,0% 2,7% 3,6% 3,1% Croissance publiée (%) 8,7% 6,0% 4,3% 6,2%

Répartition du chiffre d’affaires total par région

1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Europe continentale 120 108 159 155 134 123 413 387 Croissance organique (%) 9,1% 0,7% 6,5% 4,9% Effet de change (%) -0,1% 0,1% -0,1% 0,0% Effet de périmètre (%) 1,3% 1,7% 2,5% 1,8% Croissance publiée (%) 10,4% 2,5% 8,9% 6,7% Amérique latine 112 110 121 117 121 116 354 343 Croissance organique (%) 10,7% 13,5% 13,8% 12,7% Effet de change (%) -14,5% -15,3% -16,4% -15,4% Effet de périmètre (%) 5,9% 5,2% 6,6% 5,9% Croissance publiée (%) 2,0% 3,4% 4,1% 3,2% Reste du monde 58 48 65 54 55 58 178 159 Croissance organique (%) 28,8% 22,8% 15,2% 22,0% Effet de change (%) -8,7% -1,0% -20,1% -10,4% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% Croissance publiée (%) 20,1% 21,9% -4,9% 11,6% Chiffre d’affaires total 289 266 346 327 310 297 945 889 Croissance organique (%) 13,2% 8,8% 11,1% 10,9% Effet de change (%) -7,6% -5,5% -10,3% -7,8% Effet de périmètre (%) 3,0% 2,7% 3,6% 3,1% Croissance publiée (%) 8,7% 6,0% 4,3% 6,2%

Chiffre d’affaires opérationnel

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par activité

1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Avantages aux salariés 212 193 252 238 234 220 698 651 Croissance organique (%) 14,9% 9,3% 12,8% 12,1% Effet de change (%) -8,4% -6,5% -10,5% -8,4% Effet de périmètre (%) 3,4% 3,1% 4,2% 3,6% Croissance publiée (%) 9,9% 5,8% 6,5% 7,3% Autres produits et services 37 38 51 49 36 37 124 124 Croissance organique (%) -2,6% 4,3% 0,5% 1,0% Effet de change (%) -0,7% 0,2% -2,2% -0,8% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% Croissance publiée (%) -3,3% 4,5% -1,7% 0,2% Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 303 287 270 257 822 774 Croissance organique (%) 12,1% 8,4% 11,1% 10,4% Effet de change (%) -7,1% -5,3% -9,3% -7,2% Effet de périmètre (%) 2,8% 2,5% 3,5% 2,9% Croissance publiée (%) 7,7% 5,6% 5,4% 6,2%

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par région

1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Europe continentale 105 94 144 139 120 108 368 341 Croissance organique (%) 9,7% 1,8% 8,8% 6,2% Effet de change (%) -0,1% 0,0% -0,1% 0,0% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,8% 2,8% 2,0% Croissance publiée (%) 11,1% 3,7% 11,5% 8,2% Amérique latine 98 97 106 103 106 102 310 302 Croissance organique (%) 11,1% 13,5% 13,6% 12,8% Effet de change (%) -14,5% -15,1% -16,2% -15,3% Effet de périmètre (%) 5,2% 4,6% 6,0% 5,3% Croissance publiée (%) 1,9% 3,0% 3,4% 2,8% Reste du monde 46 40 53 45 45 47 144 132 Croissance organique (%) 20,0% 17,1% 11,0% 15,9% Effet de change (%) -6,0% 0,1% -15,3% -7,3% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% Croissance publiée (%) 14,0% 17,2% -4,3% 8,6% Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 303 287 270 257 822 774 Croissance organique (%) 12,1% 8,4% 11,1% 10,4% Effet de change (%) -7,1% -5,3% -9,3% -7,2% Effet de périmètre (%) 2,8% 2,5% 3,5% 2,9% Croissance publiée (%) 7,7% 5,6% 5,4% 6,2%

