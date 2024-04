Pluxee affiche une performance solide au premier semestre et relève ses objectifs de croissance organique du chiffre d’affaires et de marge d’EBITDA récurrent pour l’exercice fiscal 2024

Résultats du premier semestre de l’exercice fiscal 2024

Issy-les-Moulineaux, France – 19 avril 2024

Faits marquants du premier semestre de l’exercice 2024

Spin-off et cotation réussis sur Euronext Paris le 1 er février 2024

sur Euronext Paris le 1 février 2024 Croissance organique du chiffre d’affaires de +24% dont +26% au deuxième trimestre - reflétant une bonne dynamique pour l’ensemble des régions

dont +26% au deuxième trimestre - reflétant une bonne dynamique pour l’ensemble des régions Solide EBITDA récurrent atteignant 201 millions d’euros, soit une croissance organique de +28%

Marge d’EBITDA récurrent de 34,4% à taux constants

atteignant 201 millions d’euros, soit une croissance organique de +28% Marge d’EBITDA récurrent de à taux constants Résultat net de 68 millions d’euros reflétant des éléments exceptionnels, principalement liés au spin-off

Flux de trésorerie disponible récurrent de 228 millions d’euros avec un taux de conversion de 113%

Trésorerie nette de 1 065 millions d’euros , en augmentation de 206 millions d’euros depuis le 31 août 2023

, en augmentation de 206 millions d’euros depuis le 31 août 2023 Révision à la hausse des objectifs financiers pour l’exercice 2024 avec une croissance organique du chiffre d’affaires attendue entre 15% et 17% et une marge d’EBITDA récurrent attendue à au moins 35% à taux constants en incluant les coûts standalone . Confirmation des objectifs financiers à moyen-terme.

Chiffres clés du premier semestre de l’exercice fiscal 2024

en millions d’euros S1

2024 S1

2023 Variation

(%) Variation à

taux constants

(%) Chiffre d’affaires total 593 488 21,5% 24,0% EBITDA récurrent 201 163



23,1%



27,7%



Marge d’EBITDA récurrent 33,9% 33,5 % +44 pb +90 pb (2) Résultat net 68 92 -25,6% -18,0% Flux de trésorerie récurrent disponible 228 265 (1) -14,0 % Taux récurrent de conversion de trésorerie (%) 113% 163% (1) - Position de trésorerie financière nette 1 065 859 24,0%

Note : (1) Hors effets nets des cessions de créances réalisées comme partie du groupe Sodexo au cours du premier semestre 2023 pour un montant de 65 millions d’euros. (2) Extériorisant une marge d’EBITDA récurrent à taux constants de 34,4%

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a déclaré:

« Nos premiers résultats en tant que société indépendante cotée démontrent les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique de croissance du Groupe ainsi que dans la réalisation de nos objectifs financiers. La forte dynamique s’est poursuivie au cours du premier semestre de l’exercice 2024, avec une croissance du chiffre d’affaires supérieure aux attentes et une bonne progression de l’EBITDA récurrent. Ce succès témoigne de l’excellent travail et de l’engagement sans faille de toute l’équipe, que je tiens à remercier pour ces bons résultats.

Notre récente cotation et notre émission inaugurale d’obligations ont permis à Pluxee de franchir une étape importante dans la réalisation de sa vision de long terme, à savoir être un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’engagement et des avantages aux salariés. Nous sommes bien positionnés pour continuer à déployer notre plan stratégique, en mettant en valeur notre proposition différenciante tout en nous appuyant sur l’expertise de nos équipes, nos fortes capacités en matière de technologie et de données et une stratégie de fusions et acquisitions ciblée. Compte tenu de notre solide début d’année, nous relevons nos objectifs de croissance organique et de marge d’EBITDA pour l’exercice 2024, tout en réaffirmant nos objectifs à moyen terme, signe de notre confiance dans le second semestre de l’exercice et au-delà. »

Résultats du premier semestre de l’exercice fiscal 2024

Le Conseil d’administration de Pluxee N.V. a préparé les états financiers pour le premier semestre de l’exercice 2024 (S1 2024). L’auditeur du Groupe a procédé à l’examen limité habituel des états financiers consolidés semestriels. Les principaux éléments financiers consolidés sont les suivants:

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIE

en millions d’euros S1 2024 S1 2023 Variation

(%) Variation

à taux constants (%) Chiffre d’affaires total 593 488 21,5% 24,0% Charges d’exploitation (392) (325) 20,7% 22,1% EBITDA récurrent 201 163 23,1% 27,7% Marge d’EBITDA récurrent 33,9% 33,5% +44 points de base +90 points de base Amortissements et dépréciations (40) (35) 13,7% 14,6% Résultat opérationnel récurrent

(EBIT récurrent) 161 128 25,7% 31,4% Marge opérationnelle courante 27,1% 26,2% +91 points de base +144 points de base Autres produits et charges d’exploitation (41) (3) Résultat opérationnel (EBIT) 120 125 -4,1% 1,3% Résultat financier (10) 11 Résultat avant impôt 110 136 -19,2% -12,4% Charge d’impôt sur les résultats (42) (44) Résultat net 68 92 -25,6% -18,0% Résultat net attribuable aux actionnaires du Groupe 66 89 Résultat de base par action (en euros) 0,45 0,61 -26,6%

Les états financiers consolidés ont été préparés en milliers d’euros et sont présentés en millions d’euros, avec arrondi au million d’euros le plus proche (sauf indication contraire). Des écarts d’arrondis peuvent ainsi apparaître entre les différents états.

Forte croissance organique du chiffre d’affaires de +24,0%

Le chiffre d’affaires total a atteint 593 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, soit une augmentation de +21,5% par rapport au premier semestre de l’exercice 2023 incluant un effet de change négatif de -2,5%, reflétant le traitement comptable de la Turquie en hyperinflation. La croissance organique a progressé de +24,0% sur le premier semestre de l’exercice 2024. Le chiffre d’affaires total a augmenté de +24,6% au deuxième trimestre, comprenant un effet de change négatif à hauteur de -1,1% et une croissance organique de +25,7% soutenue par un développement de l’activité très positif dans toutes les régions et un environnement macro-économique favorable.

L’ensemble des trois régions a connu une croissance organique à deux chiffres au premier semestre de l’exercice 2024, grâce à l’augmentation des volumes liée à l’acquisition de nouveaux clients, à la poursuite de l’augmentation de la valeur faciale et à la solide rétention nette des clients, ainsi qu’à l'augmentation du chiffre d'affaires relatif au Float .

Le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 518 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, en forte croissance organique de +17,4% excluant un effet de change négatif de -1,7%. Le chiffre d’affaires opérationnel a connu une croissance organique de +19,9% au second trimestre, en forte amélioration par rapport à la croissance organique pro-forma de +14,5% enregistrée au premier trimestre.

L’activité Avantages aux salariés a généré un chiffre d’affaires opérationnel de 431 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, en croissance organique de +20,5% dont +21,6% au deuxième trimestre de l’exercice 2024. Cette augmentation est due à une solide croissance du volume d’affaires de l’activité Avantages aux salariés (+12,4%), soutenue par des gains nets de clients dont une contribution croissante des petites et moyennes entreprises et par la croissance du portefeuille portée par le cross-selling aux clients existants et l’augmentation continue des valeurs faciales à la suite des campagnes de marketing et de vente menées au cours du semestre. Le take-up rate s’est établi à 5,0% au premier semestre de l’exercice 2024, soit une progression de 30 points de base par rapport à l’exercice 2023, résultant de la solide stratégie commerciale du Groupe et de la fin progressive des commissions négatives au Brésil.

a généré un chiffre d’affaires opérationnel de 431 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, en croissance organique de +20,5% dont +21,6% au deuxième trimestre de l’exercice 2024. Cette augmentation est due à une solide croissance du volume d’affaires de l’activité Avantages aux salariés (+12,4%), soutenue par des gains nets de clients dont une contribution croissante des petites et moyennes entreprises et par la croissance du portefeuille portée par le cross-selling aux clients existants et l’augmentation continue des valeurs faciales à la suite des campagnes de marketing et de vente menées au cours du semestre. Le take-up rate s’est établi à 5,0% au premier semestre de l’exercice 2024, soit une progression de 30 points de base par rapport à l’exercice 2023, résultant de la solide stratégie commerciale du Groupe et de la fin progressive des commissions négatives au Brésil. Les Autres produits et services ont généré un chiffre d’affaires opérationnel de 87 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, en croissance organique de +4,2% par rapport au premier semestre de l’exercice 2023. La croissance organique a rebondi au deuxième trimestre de l’exercice 2024, et s’est établie à +12,6% alors que le premier trimestre était marqué par la base de comparaison élevée sur le segment des contrats d’aide publique.

Le chiffre d’affaires relatif au Float a atteint 75 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, en croissance organique de +97,3%, dont +87,6% au second trimestre 2024. Cette forte augmentation est due à la croissance continue du Float qui s’élevait à 2,8 milliards d’euros au 29 février 2024 ainsi qu’à la stabilisation progressive des taux d’intérêt à un niveau élevé. Au cours du premier semestre de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires relatif au Float a été principalement porté par l’Europe Continentale et l’Amérique Latine, en hausse respectivement de +80% et +102%. Les trois régions ont connu une croissance du Float nourrie par l’augmentation du volume d’affaires émis et ont bénéficié d’un environnement de taux d’intérêt plus favorable par rapport au premier semestre de l’exercice 2023.

Amélioration de la marge d’EBITDA récurrent de +90 points de base à taux constants

L’EBITDA récurrent a atteint 201 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, en hausse de +23% par rapport à l’exercice précédent et en croissance organique de +28%. La marge d’EBITDA récurrent a progressé de +44 points de base à 33,9% à taux courants et de +90 points de base à 34,4% à taux constants. Cette progression provient de la contribution des revenus relatifs au Float qui a plus que compensé les nouveaux coûts standalone , les management fees facturés par Sodexo sur les cinq premiers mois du semestre et l’augmentation des dépenses d’exploitation pour soutenir la croissance et investir pour les années à avenir. La croissance de l’EBITDA récurrent a été forte dans toutes les régions, avec une croissance de +16,9% en Europe continentale, de +35,9% en Amérique Latine et de +8,6% dans le Reste du monde.

Résultat opérationnel récurrent en hausse de +25.7%

Le Résultat opérationnel récurrent s’est élevé à 161 millions d’euros, en hausse de +25,7% par rapport au premier semestre de l’exercice 2023 incluant une charge d’amortissement et de dépréciation de -40 millions d’euros pour la période, contre -35 millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice 2023.

Les Autres produits et charges d’exploitation se sont élevés à -41 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, contre -3 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2023. Cela inclut -32 millions d’euros de dépenses non récurrentes liées au spin-off et au changement de marque et -11 millions d’euros de dépréciation d’actifs digitaux liés à une plateforme partenaire dont le déploiement est désormais recentré sur deux pays. Les Autres produits et charges d’exploitation devraient s’élever à environ -80 millions d’euros pour l’exercice 2024, contre -60 millions d’euros initialement prévus, en raison de la dépréciation des actifs digitaux susmentionnée et de certains coûts de restructuration.

Le Résultat d’exploitation pour la période s’est élevé à 120 millions d’euros, contre 125 millions d’euros au semestre précédent.

Résultat net de 68 millions d’euros

Le Résultat financier s’est établi à -10 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, contre 11 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2023. Il inclut des coûts d’emprunt liés à la nouvelle structure de capital mise en place dans le cadre du projet de spin-off , partiellement compensés par les revenus d’intérêts générés par la solide position de trésorerie hors Float du Groupe. Le Résultat financier devrait s’établir à environ -15 millions d’euros pour l’exercice 2024, sur la base de l’environnement actuel de taux, contre -20 millions d’euros initialement prévus.

La Charge d’impôt sur les résultats s’est élevée à -42 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, soit un taux d’imposition effectif de 38% calculé sur la base du taux d’imposition projeté pour l’exercice 2024. Ce dernier est impacté par les coûts non récurrents liés au spin-off et la dépréciation d’actifs digitaux susmentionnés. Le taux d’imposition effectif devrait se situer autour de 38% pour l’exercice 2024.

Le Résultat net pour la période s’est élevé à 68 millions d’euros, contre 92 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2023, la différence résultant principalement de l’augmentation ponctuelle des autres charges d’exploitation et de la hausse des charges financières nettes liées à la nouvelle structure du capital. Le Résultat net attribuable aux actionnaires s’est établi à 66 millions d’euros et le Résultat par action attribuable aux actionnaires du Groupe à 0,45 euro sur la base d’un nombre moyen pondéré d’actions de 146 890 457 au 29 février 2024.

Flux de trésorerie disponible récurrent de 228 millions d’euros, 113% de taux récurrent de conversion de trésorerie

Le Flux de trésorerie disponible récurrent s’est élevé à 228 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, contre 265 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2023, hors effets nets des cessions de créances réalisées au cours du premier semestre 2023 pour un montant de 65 millions d’euros.

Les Dépenses d’investissement se sont élevées à -68 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024, représentant 11,5% du chiffre d’affaires. Le Groupe a profité de la forte croissance du chiffre d’affaires sur le semestre pour accélérer ses investissements, en particulier dans ses infrastructures IT à la suite du spin-off ainsi que dans ses capacités technologiques et liées à la data, pour soutenir sa croissance future.

La variation du Besoin en fonds de roulement au cours de la période s’est élevée à 158 millions d’euros, contre 150 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2023, hors effets des cessions de créances.

Le Taux récurrent de conversion de trésorerie s’est établi à 113% au premier semestre de l’exercice 2024, contre 163% au premier semestre de l’exercice 2023, hors effets des cessions de créances.

Position de trésorerie financière nette renforcée à 1 065 millions d’euros

La position de trésorerie financière nette , hors Restricted cash , s’élève à 1 065 millions d’euros au 29 février 2024, en forte amélioration par rapport au 859 millions d’euros au 31 août 2023, reflétant la forte génération de trésorerie sur le semestre.

La position de trésorerie et d’équivalents de trésorerie , hors Restricted cash , a atteint 1 799 millions d’euros alors que les actifs financiers courants se sont élevés à 472 millions d’euros au 29 février 2024. Le montant cumulé des liquidités, y inclus le Restricted Cash , s’élevait à 3 268 millions d’euros au 29 février 2024.

Les Emprunts bruts , y compris les passifs locatifs, s’élevaient à 1 206 millions d’euros à fin février 2024. Pluxee a placé avec succès deux obligations inaugurales d’un montant total de 1 100 millions d’euros, composées d’une émission obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de 4,5 ans avec un coupon de 3,50% et d’une émission obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%, permettant de rembourser intégralement le crédit-relais le 4 mars 2024.

La solidité de la situation financière et de la génération de liquidités du Groupe a été confirmée par la notation BBB+ avec perspective stable émise par Standard & Poor’s.

De solides bases ESG en tant qu’entreprise indépendante

Les engagements et les priorités de Pluxee en matière d’ESG sont intégrés au plan de stratégie de croissance du Groupe.

Pluxee a ainsi démarré une double évaluation de la matérialité afin d’anticiper les obligations CSRD prenant effet à partir de l’exercice 2025. Le Groupe a sélectionné les normes européennes de reporting les plus pertinentes pour ses activités tandis qu’une consultation de l’ensemble des parties prenantes locales a été lancée afin d’identifier les priorités et de contribuer à la vision 2030 du Groupe en matière de développement durable.

Les objectifs et le plan d’action définis par le Groupe pour parvenir à son ambition de zéro émission nette d’ici 2035 ont été approuvés par le Science Based Targets initiative (SBTi) en décembre 2023. Ils visent à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne de valeur couvrant les champs d’application 1, 2 et 3 au plus tard en 2035. La première étape est fixée à 2025, date à laquelle le Groupe ambitionne d’atteindre 100% d’électricité renouvelable à travers l’ensemble de ses bureaux. Cette initiative a déjà été mise en œuvre dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Roumanie et la Belgique.

Au cours du premier semestre, Pluxee a par ailleurs poursuivi ses efforts pour trouver de nouveaux moyens de soutenir son réseau de petits et moyens commerçants . En France, le Groupe a lancé avec succès une nouvelle initiative en partenariat avec Mapstr pour promouvoir les comportements de consommation durable. Ce partenariat améliore la visibilité de plus de 15 000 petits et moyens commerçants qui proposent des repas sains, inclusifs et respectueux de l’environnement.

Outlook

Lors du Capital Markets Day, le Groupe a fixé des objectifs financiers pour les exercices 2024 et 2026 ,

en mettant l’accent sur la croissance organique durable du chiffre d’affaires, l’amélioration de la marge d’EBITDA récurrent et le maintien d’un niveau élevé de taux récurrent de conversion de trésorerie.

Au vu des très bons résultats enregistrés au cours du premier semestre de l’exercice 2024, Pluxee relève ses objectifs pour l’exercice fiscal 2024 :

La croissance organique du chiffre d’affaires est attendue entre 15% et 17% contre une croissance à deux chiffres initialement ;

est attendue entre 15% et 17% contre une croissance à deux chiffres initialement ; La marge d’EBITDA récurrent est attendue à 35% au moins, à taux constants, en incluant les coûts standalone , contre 34,5% au moins initialement.

Les objectifs financiers à moyen-terme restent inchangés et le Groupe confirme son ambition d’atteindre :

Une croissance organique du chiffre d’affaires à deux chiffres pour les exercices 2025 et 2026,

du chiffre d’affaires à deux chiffres pour les exercices 2025 et 2026, Une marge d’EBITDA récurrente d’environ 37% pour l’exercice 2026, et

d’environ 37% pour l’exercice 2026, et Un taux récurrent de conversion de trésorerie supérieure à 70% en moyenne pour les exercices 2024 à 2026.



Les objectifs financiers du Groupe pour les exercices 2024 et 2026 sont présentés à taux de change et à périmètre constants.

Faits marquants du 1 er semestre et événements post-clôture

Succès du spin-off et de la cotation sur Euronext Paris

Le 1 er février 2024, Pluxee a réussi son spin-off et sa cotation sur Euronext Paris à un prix de référence technique de 26,0€ par action. Les actions de Pluxee ont été distribuées aux actionnaires de Sodexo sur la base d’une action distribuée pour une action détenue. Bellon SA conserve un rôle d’actionnaire de contrôle de long terme, avec environ 42,8% des actions ordinaires en circulation et près de 60% des droits de vote du Groupe.

Refinancement et émission obligataire inaugurale

Le 4 mars 2024, Pluxee a réalisé avec succès le placement de deux obligations inaugurales pour un montant total de 1,1 milliard d’euros, consistant en une émission obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de 4,5 ans avec un coupon de 3,50% et une émission obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%. Le produit net de cette émission obligataire a été utilisé pour rembourser la portion tirée de 1,1 milliard d’euros du crédit-relais sécurisé en octobre 2023 dans le cadre du projet de spin-off.

Renforcement de l’équipe de direction

Le Groupe a renforcé son équipe de direction et mis en place une nouvelle gouvernance géographique pour accélérer l’exécution de son plan stratégique et atteindre ses objectifs financiers ambitieux. À ce titre :

Alexandre Cotarmanac’h a rejoint Pluxee en tant que Directeur Produit et membre de l’équipe de direction afin d’assurer le déploiement de l’offre au niveau global ;

a rejoint Pluxee en tant que et membre de l’équipe de direction afin d’assurer le déploiement de l’offre au niveau global ; Thierry Guihard , Directeur Général de Pluxee Brésil , et Malena Gufflet , Directrice Générale de Pluxee France , ont rejoint l’équipe de direction afin d’assurer la prise de décision et l’alignement stratégique pour les deux plus grands marchés du Groupe ;

, , et , , ont rejoint l’équipe de direction afin d’assurer la prise de décision et l’alignement stratégique pour les deux plus grands marchés du Groupe ; Sébastien Godet devient Directeur de la Croissance des revenus pour l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe Continentale hors France . Manuel Fernandez a été nommé Directeur de la Croissance des revenus pour l’Amérique Latine hispanique . Viktoria Otero del Val a également été nommée Directrice de la Croissance des revenus pour le Royaume-Uni et les États-Unis . Tous trois soutiendront les équipes locales dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des plans de croissance, et veilleront à leur exécution de manière optimale.

Conférence téléphonique

Pluxee tiendra une conférence téléphonique en anglais aujourd’hui à 8h30 CET pour présenter ses résultats du premier semestre de l’exercice 2024.

Pour se connecter, composer :

— Depuis la France : +33 1 70 91 87 04, ou

— Depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004, ou

— Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796,

Suivi du code d’accès 07 26 76.

La webdiffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com

Les états financiers résumés et le rapport financier semestriel, qui comprend le rapport du commissaire aux comptes et la déclaration de responsabilité du conseil d’administration pour ce rapport, sont également disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé sont disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la rubrique « Investisseurs - Résultats financiers ».

Ce rapport financier semestriel est déposé auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers ( Stichting Autoriteit Financiële Markten ) puisque les Pays-Bas sont l’État membre d'origine de Pluxee N.V. aux fins de la directive 2004/109/CE (telle que modifiée par la directive 2013/50/UE).

Calendrier financier

Chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2024 3 Juillet 2024 Résultats annuels de l’exercice 2024 31 Octobre 2024 Assemblée annuelle des actionnaires relative à l’exercice 2024 Décembre 2024

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.pluxeegroup.com

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 31 pays. Pluxee accompagne les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias



Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analystes et investisseurs



Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com



Chiffre d’affaires

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL PAR NATURE

En millions d’euros

Chiffres T1 pro forma T1 2024



T1 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Chiffre d’affaires opérationnel 231 208 14,5% -3,3% 11,3% Chiffre d’affaires relatif au Float 35 18 109,9% -14,8% 95,1% Chiffre d’affaires total 266 225 22,0 % -4, 1% 17,9% T2 2024 T2 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Chiffre d’affaires opérationnel 287 240 19,9% -0,3% 19,6% Chiffre d’affaires relatif au Float 40 22 87,6% -9,6% 78,0% Chiffre d’affaires total 327 262 25,7% -1,1% 24,6% S1 2024 S1 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Chiffre d’affaires opérationnel 518 448 17,4% -1,7% 15,7% Chiffre d’affaires relatif au Float 75 40 97,3% -11,8% 85,5% Chiffre d’affaires total 593 488 24,0% -2,5% 21,5%



RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL PAR ACTIVITE

En millions d’euros

Chiffres T1 pro forma T1 2024 T1 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Avantages aux salariés 222 182 27,1% -5,5% 21,6% Autres produits et services 44 43 0,2% 2,2% 2,4% Chiffre d’affaires total 266 225 22,0% -4,1% 17,9% T2 2024 T2 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Avantages aux salariés 272 216 27,8% -1,9% 25,9% Autres produits et services 55 46 15,4% 3,0% 18,4% Chiffre d’affaires total 327 262 25,7% -1,1% 24,6% S1 2024 S1 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Avantages aux salariés 494 399 27,5% -3,6% 23,9% Autres produits et services 99 89 8,1% 2,6% 10,7% Chiffre d’affaires total 593 488 24,0% -2,5% 21,5%

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

En millions d’euros

Chiffres T1 pro forma T1 2024 T1 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Europe Continentale 108 95 13,5% 0,1% 13,6% Amérique Latine 110 85 28,7% 0,4% 29,0% Reste du monde 48 45 27,8% -22,1% 5,8% Chiffre d’affaires total 266 225 22,0% -4,1% 17,9% T2 2024 T2 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Europe Continentale 155 126 23,3% 0,0% 23,3% Amérique Latine 117 89 26,0% 5,4% 31,4% Reste du monde 54 47 31,4% -16,4% 15,0% Chiffre d’affaires total 327 262 25,7% -1,1% 24,6% S1 2024 S1 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Europe Continentale 264 221 19,1% 0,1% 19,2% Amérique Latine 227 174 27,3% 3,0% 30,3% Reste du monde 102 92 29,7% -19,2% 10,5% Chiffre d’affaires total 593 488 24,0% -2,5% 21,5%

BILAN SIMPLIFIE

(en millions d’euros) 29 Février

2024 31 Août

2023 29 Février

2024 31 Août

2023 Créances commerciales liées aux revenus d’intérêt flottants 1 288 1 075 Total de la valeur en circulation et des dettes y afférentes 3 950 3 543 Restricted cash 997 936 Emprunts à court terme (3) 1 116 1 254 Actifs financiers courants 472 542 Emprunts à long terme (3) 71 49 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 799 1 625 Découverts bancaires 20 5 Autres actifs 1 580 1 495 Autres passifs 979 822 Total des actifs 6 136 5 673 Total des capitaux propres et passifs 6 136 5 673

Remarques : (3<<<<) Y compris les passifs locatifs.

Le Float s’élève à 2 781 millions d’euros au 29 février 2024, composé de 3 950 millions d’euros de Valeur en circulation et de dettes associées, moins 1 288 millions d’euros de Créances commerciales liées au flottant ajusté de 118 millions d’euros d’Avances de clients.

GÉNÉRATION DE FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIE

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 EBITDA récurrent 201 163 Investissement (68) (53) Variation du Besoin en fonds de roulement hors variation du Restricted cash 158 215 Exclusion du paiement de l’amende liée au litige antitrust - 45 Autre (4) (63) (40) Flux de trésorerie disponible récurrent (5) 228 330 Conversion récurrente de trésorerie 113% 202%

Remarques : (4) Comprend en partie les remboursements des dettes locatives, l’impôt sur le revenu payé et le résultat financier. Hors impact sur les autres revenus et dépenses reçus/payés. (5) Incluant les effets nets de la cession de créances réalisée dans le cadre du Groupe Sodexo de 65 millions d’euros au cours du premier semestre 2023.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du Groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le Groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants en dehors du contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations effectifs du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux décrits dans le prospectus daté du 10 janvier 2024 qui est disponible sur le site Internet de la Société (www.pluxeegroup.com) et sur le site Internet de l’AFM (www.afm.nl). En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Pièce jointe