Pluxee acquiert Skipr et renforce son offre de bénéfices mobilité pour les salariés en Belgique et en France

Acquisition de 100 % de Skipr, une solution SaaS complète et flexible pour la mobilité des salariés en Belgique et en France.

Pluxee consolide sa position dans le marché sous-pénétré des avantages mobilité, et enrichit son offre multi-avantages dans deux pays clés.

La transaction est intégralement financée par des ressources disponibles.

La transaction aura une contribution positive à la croissance organique et à l’EBITDA récurrent du Groupe à partir de l’exercice 2026.

Paris, 3 septembre 2025 – Pluxee (le « Groupe »), acteur international majeur sur le marché des avantages et de l’engagement des salariés, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de 100 % de Skipr, une entreprise belge innovante et en forte croissance, spécialisée dans les solutions de mobilité pour les salariés.

Cette acquisition marque une nouvelle étape pour le Groupe dans le déploiement de son plan stratégique de croissance externe en Europe continentale et dans la mise en œuvre de sa stratégie disciplinée de fusions-acquisitions, qui lui permet d’accroître ses parts de marché, d’élargir son offre et son portefeuille de produits, et d’enrichir ses capacités technologiques.

S’appuyant sur un partenariat déjà fructueux, cette transaction renforce la position leader de Pluxee en Belgique et en France. Skipr propose une solution SaaS de pointe spécialement conçue pour permettre aux employés de choisir leur option de mobilité. Elle offre également aux équipes des Ressources Humaines un outil flexible permettant la personnalisation ainsi qu’une gestion efficace des dépenses et de l’empreinte carbone.

Grâce à l’acquisition de Skipr, Pluxee est idéalement positionné pour continuer à gagner des parts de marché dans les avantages mobilité aux salariés, un secteur porté par l’intérêt croissant des employeurs et des salariés pour la mobilité durable. Cette transaction permettra d’augmenter le chiffre d’affaires grâce à une base de clients élargie, créera de nouvelles opportunités de cross-selling et posera les bases pour l’intégration future de la solution dans d’autres marchés.

Au regard de la forte dynamique de croissance de Skipr, l’acquisition devrait contribuer positivement à la croissance organique et à l’EBITDA récurrent du Groupe à partir de l’exercice 2026. La transaction sera entièrement financée à partir des ressources financières existantes, avec un impact limité sur l’endettement.

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 29 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 400 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

About Skipr

Skipr est une plateforme SaaS européenne de gestion de la mobilité qui accompagne les organisations dans une transition fluide vers une mobilité durable et flexible. Fondée à Bruxelles et active en France et en Belgique, Skipr regroupe dans une solution intégrée une application mobile, un tableau de bord de gestion ainsi que des moyens de paiement (carte, IBAN, etc.). Grâce à l’intelligence artificielle, Skipr facilite non seulement l’accès à une mobilité intelligente, mais simplifie également la gestion des dépenses de mobilité. Aujourd’hui, certains des plus grands employeurs en France et en Belgique font confiance à Skipr pour piloter leurs politiques de mobilité, accélérer leurs objectifs de durabilité et offrir à leurs collaborateurs des solutions de déplacement flexibles.

