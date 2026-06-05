Plusieurs États américains s'apprêtent à intenter une action en justice pour empêcher le rachat de Warner Bros par Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

WBD.O Un groupe d'États américains prépare une action en justice visant à bloquer l'acquisition de Warner Bros par Paramount Skydance PSKY.O , ont déclaré vendredi à Reuters deux sources proches du dossier.

Bien que l'on ne sache pas encore exactement quels États intenteraient cette action, le procureur général de Californie, Rob Bonta, avait déclaré à Reuters lors d'une interview jeudi que son bureau prendrait bientôt une décision concernant une éventuelle action en justice.

Un porte-parole du bureau de M. Bonta a refusé de commenter vendredi.