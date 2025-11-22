Plusieurs compagnies aériennes internationales annulent leurs vols au Venezuela après l'avertissement des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de TAP Air Portugal au quatrième paragraphe)

Trois compagnies aériennes internationales ont annulé leurs vols au départ du Venezuela samedi, au lendemain de la mise en garde de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis contre une "situation potentiellement dangereuse" lors du survol du pays. La compagnie brésilienne Gol, la compagnie colombienne Avianca et TAP Air Portugal ont annulé leurs vols au départ de Caracas samedi, selon Flightradar24 et le site officiel de l' aéroport international Simon Bolivar Maiquetia. L'Aeronautica Civil de Colombia a déclaré dans un communiqué qu'il y avait des "risques potentiels" à voler dans la zone de Maiquetia "en raison de la détérioration des conditions de sécurité et de l'augmentation de l'activité militaire dans la région" Lacompagnie TAPAir Portugal a confirmé qu'elle annulait ses vols prévus pour samedi et mardi prochain. "Cette décision fait suite aux informations publiées par les autorités aéronautiques américaines, qui indiquent que les conditions de sécurité dans l'espace aérien vénézuélien ne sont pas garanties", a déclaré la compagnie à l'agence Reuters.

La compagnie espagnole Iberia a également indiqué qu'elle annulait ses vols à destination de Caracas à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre. Le vol de la compagnie espagnole prévu samedi à destination de Madrid depuis la capitale vénézuélienne a décollé. "La compagnie évaluera la situation pour décider quand elle reprendra ses vols vers ce pays", a déclaré un porte-parole d'Iberia à Reuters.

Copa Airlines et Wingo ont maintenu leurs vols au départ de Maiquetia samedi.

L'avis de la FAA américaine fait état de "l'aggravation de la situation en matière de sécurité et de l'intensification de l'activité militaire au Venezuela ou dans ses environs" et précise que les menaces peuvent constituer des risques pour les aéronefs à toutes les altitudes.

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont procédé à un renforcement militaire massif dans la région, avec notamment le plus grand porte-avions de la marine américaine, au moins huit autres navires de guerre et des avions F-35.

Le vol de Latam Airlines LTM.SN à destination de Bogota prévu pour dimanche a également été annulé, selon Flightradar24.