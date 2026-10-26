Plus500 confiant pour ses objectifs annuels, l'action grimpe

(Zonebourse.com) - Plus500 s'adjuge 4,3% à 3 430 GBX à Londres, salué après un point d'activité au titre du 3e trimestre 2026 illustrant le dynamisme de cette plateforme israélienne de négociation en ligne pour particuliers, et accompagné de propos optimistes de sa direction concernant ses performances sur l'ensemble de l'année en cours.

Si la société n'a fait état que d'un EBITDA en croissance de 7% à 88,4 MUSD, inférieur de 3% au consensus de marché, elle a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires, celui-ci ayant grimpé de 11% à 203,2 MUSD, soit 8% de plus que l'estimation moyenne des analystes.

En matière d'activité commerciale, Plus500 a recruté 28 747 nouveaux clients au cours du 3e trimestre 2026, soit une progression de 27% sur un an, tandis que le nombre de clients actifs a augmenté de 4% en comparaison annuelle, pour atteindre 119 528.

Autres indicateurs encourageants, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) s'est accru de 7% à 1 700 USD, tandis que le coût moyen d'acquisition par client (AUAC) a diminué de 14% à 1 150 USD. Enfin, le montant total des dépôts des clients a atteint un record trimestriel de 1,9 MdUSD.

"Nous avons élargi notre portée mondiale et notre gamme de produits, qui ont continué d'attirer un nombre croissant de clients à forte valeur ajoutée. Notre activité hors OTC a continué de prendre de l'ampleur, renforcée par de nouveaux partenariats dans nos canaux B2B et B2B2C, étendant ainsi notre distribution mondiale", souligne son CEO, David Zruia.

"Notre activité OTC a lancé de nouvelles offres innovantes, s'est étendue à de nouvelles zones géographiques et a atteint une efficacité impressionnante dans l'acquisition de clients à grande échelle, stimulant la croissance et la création de valeur", poursuit-il.

Une direction plus optimiste que le consensus

Evoquant également les acquisitions récemment annoncées de deux courtiers, à savoir Hedge aux États-Unis et Guru au Brésil, Plus500 affirme s'attendre à ce que son chiffre d'affaires et son EBITDA pour l'exercice 2026 dépassent les attentes actuelles du marché.

"Selon le consensus Bloomberg, le chiffre d'affaires est attendu à 838 MUSD et l'EBITDA à 358 MUSD, ce qui correspond à une marge d'EBITDA d'environ 43%", précise Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 4 720 GBX dans sa note de réaction à cette publication.

"Une simple extrapolation des résultats du 3e trimestre à l'ensemble du 2e semestre 2026 conduirait à un chiffre d'affaires annuel d'environ 870 MUSD et à un EBITDA de 364 MUSD. Ces montants seraient respectivement supérieurs de 4% et de 2% aux prévisions actuelles du consensus pour 2026", précise la banque américaine.

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