Plus Therapeutics progresse grâce à l'obtention d'un nouveau code de facturation pour un test de dépistage du cancer

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7 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Plus Therapeutics PSTV.O augmentent de 3,6 % à 3,45 $ avant la mise sur le marché

** Co déclare que l'American Medical Association a approuvé un nouveau code de facturation pour son test CNSide, à compter du 1er juillet 2026

** Le test CNSide est utilisé pour détecter les cellules cancéreuses dans le liquide céphalo-rachidien chez les patients dont le cancer s'est propagé au cerveau et à la moelle épinière, une maladie grave et souvent difficile à diagnostiquer - PSTV

** Le nouveau code devrait permettre aux médecins et aux hôpitaux de facturer plus facilement les assureurs, ce qui favorisera une utilisation plus large du test

** La société déclare que l'approbation marque une étape clé dans le déploiement commercial de son activité de diagnostic aux États-Unis

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 21% depuis le début de l'année