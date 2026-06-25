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Plus Therapeutics en hausse après la signature d'un accord entre l'une de ses filiales et Elevance Health concernant un test de dépistage du cancer
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** L'action de la société de biotechnologie Plus Therapeutics ( PSTV.O ) progresse de 2,8% à 4,07 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que sa filiale CNSide Diagnostics a signé un accord à l’échelle nationale avec Elevance Health afin d’élargir l’accès à son test de dépistage des tumeurs dans le liquide céphalo-rachidien

** Ce test permet de détecter un cancer qui s'est propagé au cerveau et à la moelle épinière, une affection grave connue sous le nom de métastases du système nerveux central

** Cet accord étend la couverture à environ 45,4 millions de personnes, portant le nombre total de personnes couvertes à 126 millions

** La société indique que le test a été utilisé plus de 11.000 fois depuis 2020 dans plus de 120 centres de cancérologie aux États-Unis

** Les résultats ont influencé les décisions thérapeutiques dans environ 90% des cas – Plus Therapeutics

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 69% depuis le début de l’année

Valeurs associées

ELEVANCE HEALTH
383,920 USD NYSE 0,00%
PLUS THERPEUTCS
3,9600 USD NASDAQ 0,00%
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