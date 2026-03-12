Plus résistant que ses concurrents allemands en 2025, BMW veut creuser l'écart avec "Neue Klasse"

Face à la concurrence chinoise et aux tensions commerciales, BMW compte sur le lancement de nouveaux modèles d'ici 2027 pour se relancer ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le géant de l'automobile BMW va continuer à souffrir cette année de la concurrence chinoise et des tensions commerciales, qui ont grevé ses bénéfices en 2025, mais compte sur le lancement d'une nouvelle génération de modèles d'ici 2027 pour se relancer.

Le groupe de Munich anticipe pour cette année des volumes de ventes stables, après une baisse d'1,4% l'année dernière chez BMW, l'une des marques de sa division automobile, qui comprend aussi Mini et Rolls-Royce, selon un communiqué du groupe.

Mais lors de la présentation de ses résultats annuels, il a averti que sa rentabilité restera sous pression en 2026, après que son bénéfice opérationnel (EBIT) a déjà reculé de 11,5% à 10,2 milliards d'euros en 2025, niveau le plus bas depuis le début de la pandémie de Covid19 il y a 6 ans.

BMW a cependant fait mieux en termes d'Ebit que ses concurrents Mercedes-Benz (5,8 milliards d'euros) et Volkswagen (8,9 milliards d'euros), notamment parce qu'il n'a pas misé exclusivement sur les véhicules électriques, préférant une approche technologiquement ouverte.

Dans la division automobile, le taux de marge a reculé d'un point à 5,3%. En 2026, le groupe prévoit qu'il reste dans une fourchette entre 4 et 6%, très en-dessous de l'objectif interne de 8 à 10%.

Après avoir ouvert en nette baisse, le cours de l'action BMW, cotée à Francfort, gagnait 0,22% vers 11H30 GMT.

"Nous avons fixé le bon cap ces dernières années et n'avons pas besoin de changer notre orientation stratégique", a assuré M. Zipse.

En 2026, le groupe s'attend tout de même une "baisse modérée" de son bénéfice imposable, après un recul de 6,7% l'an dernier.

Côté ventes, 2025 a été marquée par "une forte croissance en Europe et aux Etats-Unis, une situation beaucoup plus difficile en Chine, une pression concurrentielle croissante et des vents contraires supplémentaires liés aux tarifs douaniers", a résumé le président du directoire de BMW Group Olivier Zipse.

Le Moyen-Orient, frappé par la guerre, reste d'une importance "relativement faible" pour les ventes globales, a-t-il précisé.

L'année dernière, les livraisons de véhicules dans le monde ont légèrement augmenté de 0,5% à 2,463 millions d'unités, et de 5% aux Etats-Unis, où BMW possède une immense usine de production à Spartanburg (Caroline du Sud). Les ventes ont en revanche chuté de 12,5% en Chine.

En cause, les droits de douanes supplémentaires - ceux de l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois et ceux des Etats-Unis sur les importations et les métaux.

Pour 2026, BMW anticipe que les droits de douane pèseront sur la marge automobile de 1,25 point, contre 1,5 en 2025.

- Pression à la baisse des prix en Chine -

Le groupe veut compenser ces effets négatifs via son programme de réduction de coûts, qui a déjà généré 2,5 milliards d'euros d'économies dans la R&D et dans l'administration en 2025.

Sur un marché chinois très concurrencé par des marques locales, dont le géant BYD, la baisse des prix des véhicules a pesé à hauteur de 2 milliards d'euros l'an dernier.

BMW a lancé des aides financières pour ses concessionnaires chinois et une restructuration pour mieux répondre à la demande locale, ce qui va peser sur les résultats au premier trimestre 2026.

A propos des propositions de Bruxelles pour soutenir la production industrielle européenne à travers des exigences de contenus Made in Europe, M. Zipse a estimé que le projet risquait de couper l'industrie européenne et allemande du reste du monde, soulignant que "la part des exportations de l'industrie européenne" devait "être prise en compte".

Pour renforcer sa compétitivité, BMW mise sur la "Neue Klasse", sa nouvelle gamme de véhicules électriques. D'ici fin 2026, la gamme comptera 20 modèles 100% électriques, et plus de 40 modèles nouveaux ou mis à jour seront lancés d'ici 2027.

L'an dernier, les livraisons de voitures électriques ont progressé de 3,6%, représentant 17,9% du total des ventes.

En 2026, la part des véhicules électriques devrait rester stable, avec un objectif de 50% de véhicules électriques dans les ventes mondiales d'ici 2030.