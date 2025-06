Plus qu'une dizaine de foyers encore privés d'eau à Perpignan après une rupture de canalisation

Des employés municipaux donnent des packs d'eau aux habitants lors d'une distribution d'eau potable à la suite d'une rupture de canalisation à Perpignan, le 16 juin 2025 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Jc Milhet )

Seule une dizaine de foyers du centre-ville de Perpignan restait lundi après-midi privée d'accès à l'eau potable en raison d'une fuite de canalisation qui a touché jusqu'à "6.000 abonnés"dimanche, selon Veolia .

Au total, "une dizaine d’abonnés reste impactée par la coupure", a affirmé peu après 16H00 la mairie de Perpignan, dans un communiqué, alors qu'ils étaient encore environ 500 à la mi-journée.

Par ailleurs, le lieu de la fuite a été identifié, dans une rue toute proche du centre historique, a-t-elle précisé.

Cette "casse sur une canalisation, non visible", selon les mots d'une porte-parole d'Eau Agglo Perpignan/Veolia, s'est produite dimanche matin. Dans les milliers de foyers concernés, "on a constaté une chute de pression au robinet des abonnés", a-t-elle souligné, ou de "l'eau colorée", selon la mairie.

Des robinets installés sur une borne d'incendie près d'un site de distribution de bouteilles d'eau potable à la suite à une rupture de canalisation à Perpignan, le 16 juin 2025 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Jc Milhet )

Lundi matin, Veolia indiquait que même si l'eau avait été rétablie dans la majorité des foyers concernés, elle restait impropre à la consommation humaine dans l'attente de résultats d'analyses sanitaires.

Ces dernières n'ont cependant révélé "aucun problème de qualité de l'eau", a indiqué dans l'après-midi la mairie dans un communiqué précisant que "même si l'eau est trouble, elle est désormais propre à la consommation".

Une porte-parole de l'Agence régionale de Santé (ARS) a confirmé à l'AFP que l'instance avait donné son accord à Eau agglo pour "lever les restrictions".

L'eau est donc effectivement de nouveau consommable même si les résultats définitifs des analyses effectuées par l'ARS elle-même ne seront connus que "mercredi ou jeudi", a-t-elle souligné.

Seul le "public très vulnérable", c'est-à-dire les personnes à haut risque en matière de santé doivent continuer à boire de l'eau en bouteille, tout comme les habitants d'un EHPAD du centre-ville, a précisé l'ARS.

Cette fuite d'environ 10.000 m3 d'eau (soit l'équivalent de trois à quatre piscines olympiques) intervient dans un département des Pyrénées-Orientales confronté depuis trois ans à une sécheresse persistante, la préfecture rappelant régulièrement les nécessaires mesures d'économies d'eau.

- Manque d'informations -

Selon le dernier point de la préfecture à ce sujet, en date du 1er juin, la ville de Perpignan est d'ailleurs en situation d'"alerte" jusqu'au 31 juillet (sur une échelle qui comprend quatre niveaux: Vigilance, Alerte, Alerte renforcée, Crise).

Distribution de bouteilles d'eau potable à la suite d'une rupture de canalisation à Perpignan, le 16 juin 2025 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Jc Milhet )

Depuis plusieurs jours et cette semaine encore, la cité catalane est par ailleurs confrontée à des températures élevées (plus de 30 degrés l'après-midi).

La mairie de Perpignan qui avait mis en place des distributions de packs de bouteilles d'eau minérale dimanche soir puis tôt lundi matin les a désormais levées, à charge pour Veolia d'approvisionner les derniers foyers encore coupés, selon la mairie.

Selon Veolia, l'ensemble des usagers concernés avait été prévenu de la situation par téléphone.

Aux points de distribution d'eau, des Perpignanais concernés se plaignaient néanmoins lundi matin du manque d'informations reçues.

"J’ai essayé de consulter sur Facebook les pages d'information, j’ai juste trouvé un post qui parlait de cette panne. Ce n’était pas clair", a déploré Abdellalih, venu se ravitailler.

"Ça fait neuf ans que je vis à Perpignan, j’ai jamais vécu un incident pareil (...) le problème n’a pas été bien expliqué", a-t-il ajouté.

Clodia, venue avec un caddy pour récupérer les bouteilles d'eau (un pack par personne) a estimé également n'avoir "pas eu beaucoup d'informations".

"Vers 9H00, j’allais me doucher mais il n’y avait pas beaucoup d’eau. J’ai ouvert tous les robinets et ça ne sortait nulle part. J’ai dû aller (...) chez mon copain pour me doucher, et laver mon uniforme de travail", a-t-elle raconté à une correspondante de l'AFP.