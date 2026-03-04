Plus de vols de rapatriement alors que la fermeture de l'espace aérien au Moyen-Orient laisse des milliers de personnes bloquées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Plus de 120 vols devraient quitter l'aéroport international de Dubaï mercredi, selon le gouvernement néo-zélandais

* Les actions des compagnies aériennes se stabilisent après des pertes importantes

* Le ciel reste vide au-dessus d'une grande partie du Moyen-Orient

* La pire crise pour l'industrie mondiale du voyage depuis la pandémie de COVID-19

* Qantas ramène les Britanniques d'Australie

(Ajout de détails sur les efforts de rapatriement de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie aux paragraphes 6 et 9-10, sur la suspension prolongée des vols d'Air France au paragraphe 13, et mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 19) par Joanna Plucinska, Federico Maccioni et Julie Zhu

Des dizaines de vols de rapatriement devaient partir du Moyen-Orient mercredi, les gouvernements s'empressant de ramener chez eux des dizaines de milliers de citoyens bloqués par l'intensification du conflit entre les États-Unis et Israël et l'Iran .

Le trafic aérien commercial est resté largement absent dans une grande partie de la région, les principales plates-formes du Golfe - dont Dubaï, l'aéroport le plus fréquenté au monde par les passagers internationaux - étant en grande partie fermées pour la cinquième journée consécutive, ce qui constitue la plus grande perturbation des voyages depuis la pandémie de COVID-19.

Les premiers vols de rapatriement pour la Grande-Bretagne et la France devaient partir mercredi, tandis que les Émirats arabes unis ont ouvert des couloirs aériens sûrs pour permettre à certains citoyens de rentrer chez eux. En temps normal, des milliers de vols commerciaux quitteraient la région chaque jour.

Certains touristes et expatriés isolés ont également essayé de sortir par leurs propres moyens .

"Nous agissons avec prudence", a déclaré Roland Lescure, ministre français des finances. Le gouvernement français a déclaré que plusieurs vols de rapatriement étaient prévus mercredi pour ses ressortissants, dont environ 400 000 se trouvent dans la région.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré mercredi qu'il avait autorisé l'utilisation d'avions militaires pour soutenir l'évacuation des citoyens polonais du Moyen-Orient.

Le ministère britannique des affaires étrangères a indiqué qu'un vol charter quitterait Oman mercredi soir, la priorité étant donnée aux ressortissants britanniques vulnérables.

Emirates, le plus grand transporteur international au monde, a déclaré que les liaisons à destination et en provenance de Dubaï restaient suspendues jusqu'au 7 mars, ajoutant qu'il proposait un programme limité au départ de Dubaï International et d'Al Maktoum International.

La République tchèque a organisé trois vols d'évacuation gouvernementaux en provenance d'Oman, de Jordanie et d'Égypte, qui ont permis de rapatrier 175 personnes, et d'autres opérations sont prévues. La compagnie aérienne Smartwings assure également des vols de retour depuis Oman et Dubaï, selon l'agence de presse CTK et un représentant du gouvernement.

La Slovaquie a déclaré avoir évacué 127 personnes - pour la plupart des citoyens slovaques, ainsi que quatre Tchèques et un Kazakh - à bord de deux vols en provenance de Jordanie qui ont atterri mardi, et préparer d'autres missions.

La Nouvelle-Zélande a déclaré qu'un total de 121 vols de rapatriement devraient quitter l'aéroport international de Dubaï mercredi.

Qantas QAN.AX , quant à elle, a mis en place des vols supplémentaires pour rapatrier les Britanniques bloqués en Australie, mais devra les faire passer par une escale de ravitaillement à Singapour plutôt que par les plates-formes habituelles du Moyen-Orient.

L'espace aérien étant fortement limité, de nombreuses compagnies aériennes transportent du carburant supplémentaire ou font des escales de ravitaillement supplémentaires afin de se prémunir contre un réacheminement soudain ou des trajectoires de vol plus longues à travers des couloirs plus sûrs.

Air France AIRF.PA a déclaré mercredi qu'elle avait prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad jusqu'au 6 mars, et qu'elle avait également prolongé l'arrêt des services à destination de Tel Aviv et de Beyrouth jusqu'au 8 mars.

Les actions des compagnies aériennes étaient moins volatiles mercredi, après des chutes de pourcentage à deux chiffres au cours des derniers jours, qui ont effacé des dizaines de milliards de dollars de la valeur marchande des compagnies aériennes.

Lufthansa était en hausse de 3% à 1306 GMT, tandis que Qantas a clôturé en baisse de 2,7%, ayant perdu plus de 10% de sa valeur depuis le début de la semaine. IAG ICAG.L , propriétaire de BA, était en hausse de 2%, après avoir chuté de plus de13% au cours des trois derniers jours.

Les dirigeants des compagnies aériennes ont déclaré que les équipages et les pilotes sont désormais dispersés dans le monde entier, ce qui complique le processus de reprise des vols lorsque l'espace aérien est rouvert. La flambée des prix du pétrole augmentera également les coûts des transporteurs.

Selon les analystes, les vols deviendront plus coûteux si les transporteurs internationaux n'ont d'autre choix que d'emprunter des itinéraires plus longs.

Le Golfe est également une plaque tournante importante pour le fret aérien, ce qui accentue la pression sur les routes commerciales internationales après la perturbation des routes maritimes de la mer Rouge.

Les actions des transporteurs américains United Airlines

UAL.O , American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N étaient toutes en hausse dans les échanges du matin.

ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES ASIATIQUES

La plupart des actions des compagnies aériennes asiatiques ont atténué les pertes subies en début de semaine, bien que les actions de Korean Air Lines 003490.KS aient chuté de 7,9% après avoir chuté de 10,3% mardi.

Le marché boursier sud-coréen était fermé lundi, la plupart des titres des compagnies aériennes et des compagnies de voyage ayant subi le plus gros de l'impact du conflit.

Les prix du pétrole ont fortement augmenté cette semaine, le pétrole brut Brent augmentant d'environ 14% depuis les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts du carburant pour les compagnies aériennes. O/R

Les opérations de couverture devraient permettre d'atténuer certaines augmentations de coûts.

"Des indications récentes montrent que les compagnies aériennes ont couvert environ 50 % de leurs besoins en kérosène. En général, elles devraient être en mesure de répercuter le reste de la hausse des prix sur les passagers", a déclaré Lorraine Tan, directrice de la recherche sur les actions pour l'Asie chez Morningstar.