Plus de peur que de mal pour les indices européens
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 10:42
Les investisseurs limitent les prises de risque face à la poursuite de la chute du cours des métaux précieux amorcée vendredi, après la nomination, par Donald Trump, de Kevin Warsh pour diriger la Réserve fédérale américaine à la fin du mandat de Jerome Powell programmée en mai 2026.
Les investisseurs, qui craignaient que le futur président de la Fed soit un homme à la solde du président des Etats-Unis, estiment que Kevin Warsh est un candidat sérieux, notamment parce qu'il a déjà été gouverneur de la banque centrale américaine. Par conséquent, l'or, qui avait été fortement plébiscité par son statut de valeur refuge, a perdu un peu de son attrait.
Parallèlement, cette nomination a fait grimper le dollar par rapport aux autres devises et vu que le cours des métaux précieux est libellé en dollars, une hausse du billet vert rend moins attractif ce type d'actifs.
Il faut également ajouter que les métaux précieux comme l'or et l'argent ont connu un début un début d'année particulièrement dynamique avec des hausses respectives de 13,4 et 19,1% sur le mois de janvier, et que des prises de bénéfices ne sont pas illogiques.
Un " shutdown " et des statistiques au programme
Les investisseurs restent également méfiants avec le nouveau " shutdown " entré en vigueur samedi soir à minuit. Le blocage de certaines administration américaines, faute d'accord sur le budget, devrait toutefois être nettement plus court que le précédent (43 jours, le plus long de l'histoire). Selon Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, il devrait prendre fin mardi.
Au niveau de la macro-économie, en France, l'indice PMI manufacturier de S&P Global est passé de 50,7 points en décembre, à 51,2 en janvier, soit un niveau inédit depuis 43 mois.
En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 49,1 en janvier, contre 48,7 de consensus, après 47 en décembre, a indiqué S&P Global. A 49,1 points, il est à un plus haut de trois mois, et s'il reste en phase de contraction, le rythme de celle-ci est en ralentissement.
D'autres indicateurs sur l'activité dans le secteur manufacturier américain seront publiées cet après-midi.
Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert ( 0,05%) et se négocie contre 1,1852 dollar.
Du côté des matières premières, le prix du baril de pétrole est en net repli, ce qui pèse notamment sur le cours de TotalEnergies (-2,22%).
Parmi les autres valeurs, Eramet chute de plus de 7% après la décision du conseil d'administration de mettre fin au mandat de son directeur général en raison de divergences sur le mode de fonctionnement, après moins d'un an en poste.
A l'inverse, Capgmini se reprend et gagne 1,50%, après avoir annoncé son intention de céder CGS (Capgemini Government Solutions), sa filiale qui dispose d'un contrat avec l'ICE, la police de l'immigration américaine.
